Отец с сыном из штата Миссисипи сконструировали пуленепробиваемую парту для школьников

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Парта оснащена специальным отсеком, куда можно спрятаться во время стрельбы. Колумбайн не пройдет!
Основная причина смертей детей школьного возраста в США - несчастные случаи, в том числе ДТП. Однако несовершеннолетние дети в стране также гибнут от рук сверстников, нападающих на школы.
После стрельбы в старшей школе Марджори Стоунман Дуглас, произошедшей в феврале 2018 года, когда от рук стрелка погибли 17 человек, отец и сын Драммонды задумались о создании школьной парты, которая при случае сможет защитить ребенка от пули. Спустя почти три года они соорудили пуленепробиваемый стол-парту.
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Созданная ими конструкция весом около 130 фунтов (58,9 кг) изготовлена из прочных баллистических материалов. Она раздвижная, и за дверцей скрывается пустой отсек, куда ребенок сможет влезть во время нападения.
Стоимость одной такой парты составляет около 1800 $, и отец с сыном собираются продавать из в учебные заведения. А для тех школ, которые не смогут себе позволить приобрести этот мини-бункер, изобретатели планируют запустить публичную кампанию по сбору средств, чтобы оборудование досталось учебным заведениям бесплатно.
Драммонд 20 лет прослужил в полиции, вышел на пенсию в 2016 году, а после расстрела детей в старшей школе Марджори Стоунман Дуглас основал благотворительную организацию, цель которой - остановить стрельбу в школах.
Сейчас Драммонд работает над созданием безопасного стола для учителя.
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале заметил, что создание пуленепробиваемой парты хорошо иллюстрирует направление развития американской цивилизации, если её можно так назвать.
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале заметил, что создание пуленепробиваемой парты хорошо иллюстрирует направление развития американской цивилизации, если её можно так назвать.
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Leave your weapons anyone who enters))))))))))))
а можно вообще школы отменить, все равно учёные перекупаются из стран, где образование лучше и почти бесплатное, а чтоб научить писать и считать, на уровне потребителя товаров корпораций, и обслуги,достаточно и садика.