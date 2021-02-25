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Отец с сыном из штата Миссисипи сконструировали пуленепробиваемую парту для школьников

Отец с сыном из штата Миссисипи сконструировали пуленепробиваемую парту для школьников (6 фото)

Автор:
25 февраля 2021 09:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   интересно   колумбайн   парта   пуленепробиваемая парта   сша   школа   
1307
6
Парта оснащена специальным отсеком, куда можно спрятаться во время стрельбы. Колумбайн не пройдет!
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Метки: видео   интересно   колумбайн   парта   пуленепробиваемая парта   сша   школа   
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15  комментариев
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10k
Великий Кормчий Час назад
А может стоит просто опять начать называть негров - неграми, п@дар@coв - п@дар@сами и глядишь, дибилов в школах с огнестрелом поубавится?
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27k
a.fey 20 минут назад
Мне идея нравится. Достал урок, в парте закрылся, и хрен меня учитель от туда достанет.
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1k
DarkOmen Полчаса назад
Куда-то не туда у них мысли двигаются! Слезоточивый газ вытащит всех из этого недобункера, а ещё хуже если больной на голову обольёт все эти недобункеры бензином, тогда вообще без шансов на спасение. Может гораздо продуктивней думать в сторону недопущения появления/прохода подобных личностей с оружием в образовательных учреждениях!
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12k
Совранский 46 минут назад
А не дешевле и не проще - входную группу организовать?
Leave your weapons anyone who enters))))))))))))
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4k
Mr.X 51 минуту назад
В щелку газовым балончиком и сам вылезет. А вообще грустно что дети в опасности и приходится такие средства придумывать
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1k
Ян Баян Час назад
Дома из говна и палок, но парта пуленепробиваемая.
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762
pitsilver Час назад
А может лучше в подобных случаях задуматься о системе безопасности?!
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41
Youtube's Best Channel Час назад
Этот пушков... *ля, в россии зато всё просто за**ок.
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10k
El Niño Час назад
Редкий случай, но государственный деятель прав. Если быть точным, то с моей точки зрения он прав. Огнестрельное оружие нельзя выдавать кому попало. Если в России начать свободную торговлю оружием при предъявлении паспорта РФ, а то и просто регистрации в РФ, то население страны резко сократится. И что-то мне подсказывает, что сократится не число быдланов и гнид, а вполне добропорядочных граждан.
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392
*опа Час назад
Когда коту нечем заняться, он ......
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20k
Батончик с маком Час назад
пущай лучше гуталин с собой носят. при нападении ниггеров поможет быстро перекраситься
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40k
Соломей Час назад
как это по американски, решать не причины, а последствия.
а можно вообще школы отменить, все равно учёные перекупаются из стран, где образование лучше и почти бесплатное, а чтоб научить писать и считать, на уровне потребителя товаров корпораций, и обслуги,достаточно и садика.
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63k
Максим Соломей Час назад
А это у них уже полным ходом делается.. Сначала убьют качество образования. потом оставят образования в 7 и 3 класса.
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8k
Vacony 2 часа назад
удаленное обучение - решение проблемы )
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−10
Алексей 2 часа назад
Дальше что? Бронежилеты и каски вместо школьной формы? Капитализм=деградация.
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