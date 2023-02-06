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Начальник переделал офис, построив каждому сотруднику мини-дом

Начальник переделал офис, построив каждому сотруднику мини-дом

Автор:
06 февраля 2023 17:57
Сообщество : Жизнь
Метки: США   видео   интересно   миссури   офис   работа   соцсети   
2128
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После пандемии всё больше людей предпочитают работать удаленно, и для многих профессий работа из дома стала практически нормой. Но у работы в офисе все еще полно преимуществ: например, это помогает разделять рабочую и домашнюю жизнь, а так же укрепить отношения с коллегами. Но что если взять лучшее из обоих миров? Один креативный начальник решил подарить своим подчиненным идеальный баланс, построив им крошечные уютные домики вместо кабинетов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   видео   интересно   миссури   офис   работа   соцсети   
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12  комментариев
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7k
Copycat Час назад
*Один креативный начальник*
- попрошу заметить что не только креативный но и с достаточным количеством лишних денег что бы замутить такое
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91k
sapér Vodička 12 минут назад
В домах нужны,домашнии растения !
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33k
ACU900 16 минут назад
Лучше бы вместо домиков зарплату поднял. Было бы больше пользы и мотивации...
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
при желании можно самому устроить :)
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51
Pasha Panfilov 43 минуты назад
А, ну понятно. Они вроде занимаются продажами недвижимости, и тут всё увязано на всяческую популяризацию частных домиков, кои, видимо, они и продают (не игрушечные конечно).
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5k
5 копеек 45 минут назад
Шариков
Ну, желаю, чтобы всё… И вам также…

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6k
Allmaster Час назад
А молодец. И думаю у него продуктивность работы и текучка минимальна.
Если же нет, то таких работников нужно в Амазон, ибо вообще охзажрались...
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2k
Артур Будкин Час назад
ну и в чем прикол... всё равно у каждого сотрудника есть дом, в который он каждый вечер возвращается, а это тот же личный кабинет получился
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