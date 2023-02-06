Начальник переделал офис, построив каждому сотруднику мини-дом

После пандемии всё больше людей предпочитают работать удаленно, и для многих профессий работа из дома стала практически нормой. Но у работы в офисе все еще полно преимуществ: например, это помогает разделять рабочую и домашнюю жизнь, а так же укрепить отношения с коллегами. Но что если взять лучшее из обоих миров? Один креативный начальник решил подарить своим подчиненным идеальный баланс, построив им крошечные уютные домики вместо кабинетов.
Экстравагантный офис нашел немало поклонников в сети, когда одна из сотрудниц по имени Кайли поделилась видео в TikTok.
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Кайли объяснила, что работает в компании по управлению недвижимостью в Миссури, и похвалила своего работодателя, назвав его "невероятно щедрым".
Она отметила, что все дома были построены с учетом характера каждого сотрудника, а экстравагантный розовый замок принадлежит жене начальника.
Она также показала заднюю часть офиса, где находится "сарай", кухня и туалеты для сотрудников.
Кайли объяснила, что это обычный офис с большой открытой планировкой, а не помещение киностудии или огромный склад, как подумали подписчики.
А еще по просьбе зрителей она показала свой личный дом, который ей еще только предстоит украсить.
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В комментариях многие пришли в восторг от идеи и поделились своими мыслями о том, как бы украсили свои дома.
Впрочем, не всем понравилась идея. А вы на чьей стороне?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- попрошу заметить что не только креативный но и с достаточным количеством лишних денег что бы замутить такое
лучше б часы за 200 тысяч купил бы себе
Ну, желаю, чтобы всё… И вам также…
Если же нет, то таких работников нужно в Амазон, ибо вообще охзажрались...