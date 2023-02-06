Начальник переделал офис, построив каждому сотруднику мини-дом

После пандемии всё больше людей предпочитают работать удаленно, и для многих профессий работа из дома стала практически нормой. Но у работы в офисе все еще полно преимуществ: например, это помогает разделять рабочую и домашнюю жизнь, а так же укрепить отношения с коллегами. Но что если взять лучшее из обоих миров? Один креативный начальник решил подарить своим подчиненным идеальный баланс, построив им крошечные уютные домики вместо кабинетов.