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Турист нашел в пустыне «живых ископаемых», обитающих на Земле уже 550 миллионов лет

Турист нашел в пустыне «живых ископаемых», обитающих на Земле уже 550 миллионов лет

Автор:
29 декабря 2022 17:55
Сообщество : Животные
Метки: США   аризона   видео   доисторический вид   интересно   щитни   
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В Аризоне турист осматривал знаменитую скальную формацию, известную как Волна, когда заметил несколько щитней, плавающих в небольшом водоеме, образовавшемся после дождя. Щитни принадлежат к доисторическому виду, живущему на нашей планете около 550 миллионов лет. Яйца этого вида могут «дремать» десятки лет и вылупляются только после взаимодействия с водой.

Группа щитней, которые жили еще до динозавров и по праву могут называться «живыми ископаемыми», плавала в луже, образовавшейся в знаменитой скальной формации «Волна», где их заснял 29-летний турист Адар Лейбович.

Адар любовался Волной, когда заметил в луже несколько причудливых трехглазых существ.

«Я был так озадачен: откуда в луже живность, я же посреди пустыни, как такое может быть?», —написал Адар в своем Instagram*. — Их яйца можно оставить в покое на годы, и как только вода коснется яйца, оно активируется и рождается новая жизнь».


Щитней назвали в честь щитка, который почти полностью покрывает их спину, а вот свое латинское название Triops (от греческого «трехглазый») эти существа получили благодаря органу, напоминающему третий глаз. Точное его предназначение неизвестно, но предполагается, что он помогает щитням отличать свет от темноты.

Щитней называют «живыми ископаемыми», поскольку внешний вид современных представителей вида практически не отличается от окаменелостей, относящихся к девонскому периоду, от 419 до 359 миллионов лет назад, или более чем за 100 миллионов лет до того, как динозавры ходили по Земле.

На видео видно, как четверо щитней плавают в неглубоком водоеме внутри потрясающей скальной формации.

«Нам так повезло, что мы живем в мире, где такое классное существо, как эти щитни, является самым старым существом на планете, о котором мы знаем», —подписал Адар ролик.

Волна представляет собой песчаниковую скальную формацию возрастом 190 миллионов лет — то есть, она состоит из песчаных дюн, которые со временем превратились в скалы. Дюны лежат друг на друге и укреплены отложениями солей кальция, благодаря чему образуются вертикальные и горизонтальные слои.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   аризона   видео   доисторический вид   интересно   щитни   
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2  комментария
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24k
Андрей Полчаса назад
Да эти яйца на Али продают, покупай и дома выращивай сколько угодно!
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52k
stabskapitan 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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