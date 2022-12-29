Турист нашел в пустыне «живых ископаемых», обитающих на Земле уже 550 миллионов лет

Группа щитней, которые жили еще до динозавров и по праву могут называться «живыми ископаемыми», плавала в луже, образовавшейся в знаменитой скальной формации «Волна», где их заснял 29-летний турист Адар Лейбович.

Адар любовался Волной, когда заметил в луже несколько причудливых трехглазых существ.

«Я был так озадачен: откуда в луже живность, я же посреди пустыни, как такое может быть?», —написал Адар в своем Instagram*. — Их яйца можно оставить в покое на годы, и как только вода коснется яйца, оно активируется и рождается новая жизнь».