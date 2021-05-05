Наверное, нет такой семьи в России, которую Великая Отечественная война обошла стороной. И для многих россиян День Победы был и будет одним из самых пронзительных и важных праздников, напоминающих о том, как хрупок мир и как велика цена жизни, в которой нет места фашизму.