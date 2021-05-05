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Современные технологии позволили отреставрировать и раскрасить видео первого парада советских войск в Берлине 4 мая 1945.
Ко Дню Победы были отреставрированы и колоризированы уникальные кадры хроники времен Великой Отечественной войны.
На видеозаписи, опубликованной RT, можно увидеть Парад бойцов Красной армии 4 мая 1945 года возле Бранденбургских ворот и видео возвращения советских воинов домой.
Удерживаясь на подножке, офицеры и солдаты с песней едут по родной стране, предвкушая встречу с родными. Вернувшихся домой воинов провожают целые толпы мальчишек.
Наверное, нет такой семьи в России, которую Великая Отечественная война обошла стороной. И для многих россиян День Победы был и будет одним из самых пронзительных и важных праздников, напоминающих о том, как хрупок мир и как велика цена жизни, в которой нет места фашизму.
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