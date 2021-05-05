FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 1959 постов • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Нейросети помогли восстановить уникальные кадры Великой Отечественной войны в цвете

Нейросети помогли восстановить уникальные кадры Великой Отечественной войны в цвете (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 08:49
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   видео   день победы   нейросети   память   реставрация   технологии   
1409
3
1
Современные технологии позволили отреставрировать и раскрасить видео первого парада советских войск в Берлине 4 мая 1945.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: ВОВ   видео   день победы   нейросети   память   реставрация   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Protivogaz 2 часа назад
Всмотритесь в лица Людей. Люди прошли через ад, а лица открытые и светлые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Алексей Попов 2 часа назад
Какой урод минусанул?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото) Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото) Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них Компания Disney создала танцующего роботизированного Грута Компания Disney создала танцующего роботизированного Грута Самый обычный рейс на русском космопоезде Самый обычный рейс на русском космопоезде Время не пощадило «Беседку Брата», но живые скинулись на реставрацию склепа Время не пощадило «Беседку Брата», но живые скинулись на реставрацию склепа Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

705559



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Застреливший чернокожую преступницу полицейский записал видео и высмеял своих критиков
3
282
Застреливший чернокожую преступницу полицейский записал видео и высмеял своих критиков
15 поразительных объектов, которые мало кто видел воочию
2
34
15 поразительных объектов, которые мало кто видел воочию
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сказка-пьеса Островского «Снегурочка»: как автору удалось так гармонично объединить в произведении два жанра?
0
6
Сказка-пьеса Островского «Снегурочка»: как автору удалось так гармонично объединить в...
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
1
19
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото)
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#факты#подборка#отдых#Фотографии.#дтп#кино#авто аварии
#Юмор#картинки#прикол#история#интересное#СССР#аварии#знаменитости#позитив#автомир
#Россия#природа#животные#красота#комментарии#прикольные#ВОВ#искусство#приколы#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться