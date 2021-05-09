А потом был СМЕРШ! О тех, кто побывал в немецком плену. (Опус 37.)

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Для каждого участника Великой Отечественной войны война по-разному ужасна.
В 1972-73 годах проходил срочную службу в Советской Армии. У нас служил завскладом военной амуниции Виктор Степанович Салопченко. Капитан Советской Армии в отставке.
Свою армейскую карьеру Степаныч начал в польской армии, так как до 1939 года город Воложин был в составе Польши. Этнический белорус, он был призван польским государством на срочную службу. Служил уланом – такая кавалерия была. Дослужился до капрала. На фотографии, которую Степаныч мне показывал, был запечатлён он - молодец в «конфидератке» с со змейками галунов на отворотах френча.
Свою армейскую карьеру Степаныч начал в польской армии, так как до 1939 года город Воложин был в составе Польши. Этнический белорус, он был призван польским государством на срочную службу. Служил уланом – такая кавалерия была. Дослужился до капрала. На фотографии, которую Степаныч мне показывал, был запечатлён он - молодец в «конфидератке» с со змейками галунов на отворотах френча.
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Когда Германия напала на Польшу, часть, в которой служил капрал Салопченко находилась «ва всходных крэсах», т.е. в Западной Белоруссии, и с немцами не повоевала, а по приказу польского командования сдалась Красной Армии. Не помню подробностей, но дома бывший капрал побыл недолго, потому что почти сразу был призван в РККА. Там его доучивают до младшего лейтенанта, и 22 июня 1941 года лейтенант РККА Салопченко встречает на полевых сборах в районе Налибокской пущи. Там в начале июля их часть была разбита наступающими немцами, лейтенант Салопченко был ранен и захвачен в плен.
Его жена узнала по «бабьему радио», что «Витя жив» и находится недалеко в лагере военнопленных. Она выменяла мужа у немцев за какие-то продукты. Мне она рассказывала, что пока пленных охраняли «серые» немцы, многие женщины из местных с разрешения немцев позабирали своих мужчин домой.
Его жена узнала по «бабьему радио», что «Витя жив» и находится недалеко в лагере военнопленных. Она выменяла мужа у немцев за какие-то продукты. Мне она рассказывала, что пока пленных охраняли «серые» немцы, многие женщины из местных с разрешения немцев позабирали своих мужчин домой.
Когда Степаныч подлечился, он ушёл в Пущу. Организованных отрядов не было. Образовалась группа из разных людей, одетых кто во что и вооружённых, кто как. «Воевали» пару месяцев, но были рассеяны и захвачены немцами. Кто был в гражданском – всех расстреляли сразу, а кто был в военной форме, - в том числе и Салопченко, - избили и отправили в лагерь.
Бежал из лагерей пять (!) раз. Всякий раз избивали до полусмерти и отправляли в более строгий лагерь и всё дальше на запад. Был освобождён нашими где-то в Западной Литве или Пруссии. Я спрашиваю: «А что потом?» А Степаныч, глядя вверх и подняв указательный палец правой руки, отвечает: «А потом был СМЕРШ!» Тогда я впервые услышал это слово, и именно, Степаныч мне разъяснил суть этого явления. Спрашиваю: «Что же не было предателей?» А он: «Может, несколько человек отделили, но, когда немцы разбежались, мы сами, ещё до прихода наших передушили гадов, потому что знали, кто продался немцам.»
Потом госпиталь – и на фронт. Офицером. Окончил войну в Германии. Служил до конца сороковых годов и закончил службу капитаном Советской Армии. Потом много лет был «служащим Советской Армии» - так это тогда у нас называлось.
Вот такая правда жизни.
Автор: Слесарь 5-го разряда из БССР
P.S. Спасибо товарищу капитану Виктору Степановичу Салопченко за Победу!
Вот такая правда жизни.
Автор: Слесарь 5-го разряда из БССР
P.S. Спасибо товарищу капитану Виктору Степановичу Салопченко за Победу!
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Ты сказал - "И ТАКИХ СЛУЧАЕВ ДЕСЯТКИ".
Приведи хоть один.
Или ты пытаешься оскорбиь память героев. клевещешь?
Приведи ссылку или пиз*аболишь?
Неужели даже этот Праздник Победы, не дадите просто его отпраздновать, без вашей вшивой политической возни?
Уймись путсобрех.