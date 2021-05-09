А потом был СМЕРШ! О тех, кто побывал в немецком плену. (Опус 37.)

FISHKINET
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни Вечно голодные японские хидаругами Вечно голодные японские хидаругами Художник объединил два шедевра и создал «Звёздного Незнайку» Художник объединил два шедевра и создал «Звёздного Незнайку» Стали известны новинки военной техники, принявшие участие в параде 9&nbsp;Мая, в&nbsp;Москве: видео Стали известны новинки военной техники, принявшие участие в параде... Кому в СССР жилось хорошо: 5 самых богатых советских республик Кому в СССР жилось хорошо: 5 самых богатых советских республик Кем в годы великой отечественной войны была осуществлена одна из самых успешных диверсий Кем в годы великой отечественной войны была осуществлена одна из... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв Звезды кино и их дублеры Звезды кино и их дублеры «Городская жизнь»: превосходные современные картины маслом «Городская жизнь»: превосходные современные картины маслом «Они сражались за Родину»: принципиальность Бондарчука и съемки на минном поле «Они сражались за Родину»: принципиальность Бондарчука и съемки на... К Дню Победы, о Кащее Бессмертном, кавалере двух орденов Славы и дяде Д'Артаньяна К Дню Победы, о Кащее Бессмертном, кавалере двух орденов Славы и... Змеелов рассказал австралийцам, что они в доме вовсе не одни Змеелов рассказал австралийцам, что они в доме вовсе не одни Гифки Гифки Кто на самом деле должен каяться Кто на самом деле должен каяться Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Песню "Катюша" исполнили в 54 странах мира Песню "Катюша" исполнили в 54 странах мира Невнимательный водитель сбил человека, собиравшего деньги на проезжей части Невнимательный водитель сбил человека, собиравшего деньги на... Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали
А потом был СМЕРШ! О тех, кто побывал в немецком плену. (Опус 37.)

А потом был СМЕРШ! О тех, кто побывал в немецком плену. (Опус 37.)

Автор:
09 мая 2021 22:17
Метки: Великая Отечественная война   история   плен   
420
7
Для каждого участника Великой Отечественной войны война по-разному ужасна.
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Великая Отечественная война   история   плен   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
724
палыч 4 часа назад
Хорошие, добрые слова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 4 часа назад
Ох ты еболайка. Один человек предатель в то время мог погубить целую дивизию. Тогда не летали дроны и спутники, тогда не было сотовой связи, и выдав просто координаты - например артилерийскорго батальона, один человек мог подставить под удар тысячи... Как ты думаешь, как должны были оьращаться к вернувшимся из плена? В жопу их целовать, как принято у заднеприводных. Да хрен знает, за что егог отпустили? Вот этот идиотизм меня бесит. ты думаешь к фашикам, вернувшимся из плена по другому относились? Сразу им шнапса и сардеоек подносили и медальку давали? Как бесят подобные.... время было не сахар и да, относились к бывшим пленным с руки своего времени не более. Доказал что не предатель - свободен, не доказал, будь добр посиди в Сибири.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
3k
VL 4 часа назад
Это другое. Ведь по версии либерастов и анальных всех из полона высвобожденных кровавые гэбисты в лагерях перемучили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Васек ПЕТРОВ Алексей 4 часа назад
либер? шендерович?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Правда и вымысел о робопылесосах Правда и вымысел о робопылесосах Пропавшую без вести американку нашли спустя 5 месяцев Пропавшую без вести американку нашли спустя 5 месяцев Модные гаджеты, которые быстро сошли со сцены Модные гаджеты, которые быстро сошли со сцены Лас-Вегас тогда и сейчас: от железнодорожного депо до неонового «города грехов» Лас-Вегас тогда и сейчас: от железнодорожного депо до неонового «города грехов» Археологи откопали голову императора Августа Археологи откопали голову императора Августа Супруги, которые прожили вместе 68 лет умерли с разницей в 72 часа Супруги, которые прожили вместе 68 лет умерли с разницей в 72 часа
Игорь
Будущее человечества коммунизм. Или у человечества не будет будущего.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121025



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Ни пользы, ни интереса: 5 российских телепередач, которые пора закрыть
1
213
Ни пользы, ни интереса: 5 российских телепередач, которые пора закрыть
Только Василий Шукшин не испугался подать руку оступившемуся актёру. Как Алексей Ванин после заключения вернулся в кино
1
59
Только Василий Шукшин не испугался подать руку оступившемуся актёру. Как Алексей Ванин...
﻿
Набирающие популярность
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
1
25
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
Как понять, что человек врет?
0
9
Как понять, что человек врет?
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Юмор#картинки#фотографии#день победы#война#подборка#прикольные#Победа
#история#красота#Россия#люди#забавно#природа#ВОВ#актеры#художник#искусство
#интересно#животные#в мире#факты#9 мая#отдых#сша#кино#Великая Отечественная война#наука

На что жалуетесь?

Вернуться