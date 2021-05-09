А потом был СМЕРШ! О тех, кто побывал в немецком плену. (Опус 37.)

Когда Германия напала на Польшу, часть, в которой служил капрал Салопченко находилась «ва всходных крэсах», т.е. в Западной Белоруссии, и с немцами не повоевала, а по приказу польского командования сдалась Красной Армии. Не помню подробностей, но дома бывший капрал побыл недолго, потому что почти сразу был призван в РККА. Там его доучивают до младшего лейтенанта, и 22 июня 1941 года лейтенант РККА Салопченко встречает на полевых сборах в районе Налибокской пущи. Там в начале июля их часть была разбита наступающими немцами, лейтенант Салопченко был ранен и захвачен в плен.



Его жена узнала по «бабьему радио», что «Витя жив» и находится недалеко в лагере военнопленных. Она выменяла мужа у немцев за какие-то продукты. Мне она рассказывала, что пока пленных охраняли «серые» немцы, многие женщины из местных с разрешения немцев позабирали своих мужчин домой.