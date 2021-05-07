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Модные гаджеты, которые быстро сошли со сцены

Модные гаджеты, которые быстро сошли со сцены (25 фото)

Автор:
07 мая 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: гаджеты   забытые гаджеты   интересно   история   история технологий   модные штучки   технической прогресс   
940
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Каждый из этих предметов становился событием. Многим казалось, что они определят лицо будущего, как минимум, на десятилетия вперед. Но прошло не так уж много лет - а бывшие супермодные новинки теперь уже никто и не вспомнит. Хотя - давайте все-таки попробуем!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гаджеты   забытые гаджеты   интересно   история   история технологий   модные штучки   технической прогресс   
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9  комментариев
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572
Бэмсяра 2 часа назад
заголовок крайне дурацкий, эти гаджеты не быстро сошли со сцены, а попросту пережили свою эпоху и стали более не актуальны.
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−10
alex Полчаса назад
афтар лох, пишет о том, в чем вообще не разбирается! КГ\АМ
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27k
Acu900 58 минут назад
Было время в середине нулевых когда вместо видеомагнитофона появился DVD-recorder. Там было почти тоже самое что и в видеомагнитофонах 90-х - прием и запись ТВ каналов,програмируемые таймеры для автоматической записи программ, дисплей с часами и.т.д. Фишка была в том, что вместо кассеты VHS использовались диски формата DVD-RW. "обычный" DVD-R для отднократной записи тоже подходил, но для того чтобы было как в видеомагнитофоне где видеокассету можно было перезаписывать несколько раз- использовался DVD-RW. Этот аппарат так и не стал популярным. Благодаря прорыву в скорости передачи данных через интернет - все что связано с кассетами и дисками стало не нужно. Да и сам формат DVD-RW не отличался надежностью. Даже современные DISK ON KEY с флэш памятью , или как их в простонародье называют "флэшки" тоже не получили развития в этой области. Теперь все это заменяют всякие видеостриммеры в виде ANDROID или APPLE TV, или телевизоры с встроенной функцией SMART TV, где стало стандартом набор приложений типи YOUTUBE или NETFLIX. Эти стриммеры активно используют бывшие кабельные компании, которые теперь предоставляют услуги телевидения через интернет (IPTV).

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−4
Андрей Час назад
Автор сильно бы удивился если бы погуглил о игрушках роботах !
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18k
SolomonA Час назад
"Ноутбуки с мини-джойстиком вместо мыши" Вообще-то это называется трекпойнт и с джойстиком у него ничего общего. И вообще - многое из приведенного "сошло со сцены" из-за прогресса: видеодвойки, CD-плееры. А многое - вообще не было модным...
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8k
Павел 2 часа назад
С роботами не так обстоит дело. Их сейчас уйма.
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