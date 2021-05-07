Модные гаджеты, которые быстро сошли со сцены

Каждый из этих предметов становился событием. Многим казалось, что они определят лицо будущего, как минимум, на десятилетия вперед. Но прошло не так уж много лет - а бывшие супермодные новинки теперь уже никто и не вспомнит. Хотя - давайте все-таки попробуем!

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Электроника в прозрачных корпусах 0 Источник:

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Телефон-раскладушка Motorola RAZR 0 Источник:

Батарейки, показывающие, сколько энергии в них еще осталось 0 Источник:

MP3-плееры 0 Источник:

Телевизоры со встроенным видеомагнитофоном 0 Источник:

Электронные часы-будильник с радиоприемником 0 Источник:

Ноутбуки с мини-джойстиком вместо мыши 0 Источник:

Портативный переносной DVD-плеер 0 Источник:

Фильмы на iPod с 2-дюймовым экраном 0 Источник:

Видеопрокат DVD от Netflix 0 Источник:

Часы со светящимися флуоресцентными циферблатами 0 Источник:

Портативный CD-плеер с защитой отт тряски 0 Источник:

Сиденья, ориентированные назад, в багажниках 0 Источник:

CD-плеер с несколькими дисками 0 Источник:

Игрушки-роботы 0 Источник:

Телефон в автомобиле 0 Источник:

Пейджеры 0 Источник:

Колонки, интегрированные в монитор 0 Источник:

Огромные, но не плоские телевизоры с большими экранами 0 Источник:

DVD-плеер или видеомагнитофон в машине 0 Источник:

Приложение для iPhone, позволявшее устроить пранк с фальшивым пивом 0 Источник:

Кабельное телевидение со множеством странных каналов 0 Источник:

iPod сболее чем одной кнопкой 0 Источник: