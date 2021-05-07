Модные гаджеты, которые быстро сошли со сцены

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Каждый из этих предметов становился событием. Многим казалось, что они определят лицо будущего, как минимум, на десятилетия вперед. Но прошло не так уж много лет - а бывшие супермодные новинки теперь уже никто и не вспомнит. Хотя - давайте все-таки попробуем!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: гаджеты забытые гаджеты интересно история история технологий модные штучки технической прогресс
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