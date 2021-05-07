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Пропавшую без вести американку нашли спустя 5 месяцев

Пропавшую без вести американку нашли спустя 5 месяцев (2 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:43
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   история   люди   нашли женщину   пропала женщина   фото   
968
2

Женщина выжила, питаясь мхом и травой.

Источник:

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Метки: в мире   история   люди   нашли женщину   пропала женщина   фото   
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4  комментария
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9k
Кыся 2 часа назад
Она готовилась к шоу "Голые и напуганные", а они ей всю малину сорвали.
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702
Тарас Карпенко 20 минут назад
К 47 годам так задолбалась от жизни обычного человека что решила отдохнуть, и походу ей было лучше травой питаться чем каждый день на работу ходить. Но нет блин, и там достали.
Задолбалась вкалывать за копейки теперь называется "проблемами психического здоровья"
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3k
rutt Час назад
Только впаяют ей сейчас счет на тонны бакински и вот как выплатит, так и сможет в свою палатку вернуться
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250
Sandmann 2 часа назад
Однако не олень.
Чукча.
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