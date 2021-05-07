Пропавшую без вести американку нашли спустя 5 месяцев

Детективы и сотрудники службы поиска и спасания в следующие недели обыскивали этот район, но так и не смогли её найти.

По словам сержанта Спенсера Кэннона (Spencer Cannon) из офиса шерифа округа Юта, власти нашли её в воскресенье во время поиска с воздуха, который они провели вместе с добровольцами в надежде найти доказательства того, что она всё ещё жива.

Во время поиска дрона, разбившегося во время прочёсывания местности, сержант и пилот дрона наткнулись на палатку, в которой женщина расстегнула молнию, когда те к ней приблизились.

«Теперь мы считаем, что она сознательно решила остаться в этом районе в течение нескольких месяцев с ноября 2020 года, — говорится в заявлении офиса шерифа. — У неё действительно было с собой небольшое количество еды, также она сказала официальным лицам SAR, что собирала траву и мох, чтобы прокормиться. Кроме того, у неё был доступ к большому запасу воды в близлежащей реке.»

Кэннон, шериф округа Юта, сказал, что у женщины не было никаких физических травм, кроме слабости и потери веса.

«Несмотря на то, что она смогла выжить, все те месяцы, которые она там провела, ей было непросто, и мы рады, что смогли установить с ней контакт», — сказал Кэннон местной радиостанции KSL-TV.

После обнаружения официальные лица доставили женщину в больницу для её дальнейшего обследования. Согласно заявлению, расследование её исчезновения показало, что она, возможно, боролась с проблемами психического здоровья.

«Мы хотим прояснить, что невзирая на то, что многие люди могут решить не жить в обстоятельствах и условиях, в которых прожила эта женщина, она не сделала ничего противозаконного, — говорится в заявлении. — И в будущем она может захотеть вернуться в то же место. Ресурсы будут ей доступны, если она решит ими воспользоваться.»