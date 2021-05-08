Археологи откопали голову императора Августа

Мраморная голова в неплохом состоянии была обнаружена строительной бригадой на Виа Оксидентале в Изернии. Точная дата создания скульптуры не называется, но внешне изображение соответствует знаменитой статуе - Августу из Прима-Порта, датируемой 20 годом до нашей эры.

Археологи сразу опознали Августа по его знаменитой прическе «ласточкин хвост» - густым прядям волос, разделенным V-образным пробором, с выступающими ушами и широко разбросанными локонами.

«Да, это действительно он, император Август, был найден сегодня во время раскопок, - написали на официальной странице в фейсбуке представители Управления археологических раскопок Молизе. Скульпторы всегда изображали Августа гладко выбритым и, хотя он дожил до 76 лет, как совсем молодого человека едва за двадцать. Он правил Римом с 27 г. до н. э. вплоть до своей смерти в 14 г. н.э. Август содействовал расширению империи в Египте и других частях Африки, тщательно занимался строительством как регулярной армии, так и преторианской гвардии.

В 295 г. до н.э. Рим отвоевал контроль над Изернией у самнитов, древнего италийского народа на юге центральной части Италии. Ключ к доступу к остальной части страны, город ненадолго вернулся в руки самнитов в 90 г. до н.э., прежде чем окончательно вернуться под власть Рима несколько лет спустя.