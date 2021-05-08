Археологи откопали голову императора Августа

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В ходе реставрации исторических городских стен в итальянской провинции Изерния археологи откопали мраморную голову Августа, первого императора Рима и приемного сына Юлия Цезаря. Основателя Римской империи ученые опознали по чертам лица и оригинальной прическе, напоминающей ласточкин хвост.
Археологи, работавшие в центральной Италии, обнаружили мраморную голову Августа Цезаря, первого императора Римской империи. Скульптура без тела и с отбитым носом была найдена при реставрации исторических городских стен Изернии, построенных в период Римской Империи.
Ученые узнали в голове Августа, приемного сына Юлия Цезаря и первого императора Рима, по характерным чертам лица и прическе.
Бюст нельзя назвать редкой находкой, поскольку археологами с давних времен были обнаружены десятки статуй, бюстов и монет с изображением Августа. Но, по словам археологов, находка доказывает присутствие римлян в древней колонии, известной в то время как Эзерния, имевшей во времена Древнего Рима стратегическое значение как ворота в остальную часть Италии.
Ученые узнали в голове Августа, приемного сына Юлия Цезаря и первого императора Рима, по характерным чертам лица и прическе.
Бюст нельзя назвать редкой находкой, поскольку археологами с давних времен были обнаружены десятки статуй, бюстов и монет с изображением Августа. Но, по словам археологов, находка доказывает присутствие римлян в древней колонии, известной в то время как Эзерния, имевшей во времена Древнего Рима стратегическое значение как ворота в остальную часть Италии.
Мраморная голова в неплохом состоянии была обнаружена строительной бригадой на Виа Оксидентале в Изернии. Точная дата создания скульптуры не называется, но внешне изображение соответствует знаменитой статуе - Августу из Прима-Порта, датируемой 20 годом до нашей эры.
Археологи сразу опознали Августа по его знаменитой прическе «ласточкин хвост» - густым прядям волос, разделенным V-образным пробором, с выступающими ушами и широко разбросанными локонами.
«Да, это действительно он, император Август, был найден сегодня во время раскопок, - написали на официальной странице в фейсбуке представители Управления археологических раскопок Молизе. Скульпторы всегда изображали Августа гладко выбритым и, хотя он дожил до 76 лет, как совсем молодого человека едва за двадцать. Он правил Римом с 27 г. до н. э. вплоть до своей смерти в 14 г. н.э. Август содействовал расширению империи в Египте и других частях Африки, тщательно занимался строительством как регулярной армии, так и преторианской гвардии.
В 295 г. до н.э. Рим отвоевал контроль над Изернией у самнитов, древнего италийского народа на юге центральной части Италии. Ключ к доступу к остальной части страны, город ненадолго вернулся в руки самнитов в 90 г. до н.э., прежде чем окончательно вернуться под власть Рима несколько лет спустя.
Археологи сразу опознали Августа по его знаменитой прическе «ласточкин хвост» - густым прядям волос, разделенным V-образным пробором, с выступающими ушами и широко разбросанными локонами.
«Да, это действительно он, император Август, был найден сегодня во время раскопок, - написали на официальной странице в фейсбуке представители Управления археологических раскопок Молизе. Скульпторы всегда изображали Августа гладко выбритым и, хотя он дожил до 76 лет, как совсем молодого человека едва за двадцать. Он правил Римом с 27 г. до н. э. вплоть до своей смерти в 14 г. н.э. Август содействовал расширению империи в Египте и других частях Африки, тщательно занимался строительством как регулярной армии, так и преторианской гвардии.
В 295 г. до н.э. Рим отвоевал контроль над Изернией у самнитов, древнего италийского народа на юге центральной части Италии. Ключ к доступу к остальной части страны, город ненадолго вернулся в руки самнитов в 90 г. до н.э., прежде чем окончательно вернуться под власть Рима несколько лет спустя.
Древние городские стены Изернии, некоторые из которых были построены во времена императорского Рима, давно нуждались в реставрации. Мраморная голова Августа была обнаружена после обрушения части одной из стен. Но предложения укрепить их бетонными столбами были встречены критикой.
«Это решение было невыполнимым, не в последнюю очередь потому, что сваи могли бы разрушить фундамент стен и любые следы древнего присутствия в этом районе», - рассказали археологи Дора Каталано и Мария Дилетта Коломбо. Сейчас специалисты ищут наименее разрушительный для культурного слоя способ укрепить стены, не нарушая их художественной и исторической ценности.
Что касается найденной головы императора Августа, она будет выставлена в музее Санта-Мария-делле-Монаш в Изернии.
«Это решение было невыполнимым, не в последнюю очередь потому, что сваи могли бы разрушить фундамент стен и любые следы древнего присутствия в этом районе», - рассказали археологи Дора Каталано и Мария Дилетта Коломбо. Сейчас специалисты ищут наименее разрушительный для культурного слоя способ укрепить стены, не нарушая их художественной и исторической ценности.
Что касается найденной головы императора Августа, она будет выставлена в музее Санта-Мария-делле-Монаш в Изернии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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