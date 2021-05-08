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Археологи откопали голову императора Августа

Археологи откопали голову императора Августа (4 фото)

Автор:
08 мая 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Итария   археология   древний рим   император Август   историческая находка   история   наука   раскопки   
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В ходе реставрации исторических городских стен в итальянской провинции Изерния археологи откопали мраморную голову Августа, первого императора Рима и приемного сына Юлия Цезаря. Основателя Римской империи ученые опознали по чертам лица и оригинальной прическе, напоминающей ласточкин хвост.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Итария   археология   древний рим   император Август   историческая находка   история   наука   раскопки   
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