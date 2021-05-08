В первые два десятилетия XX века на фоне технического прогресса, развития фотографии, печати и массового производства случился бум почтовых открыток. Это был их "золотой век" - в 1905 году, например, по всему миру было отправлено 7 миллиардов открыток. И многие из них сразу становились коллекционными.

0 Вот несколько удивительных интерактивных открыток того времени - в них есть отверстия, в которые можно вставить пальцы - и у фигурок на открытках появляются движущиеся руки, ноги или даже язык!

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