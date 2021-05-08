438
11
В первые два десятилетия XX века на фоне технического прогресса, развития фотографии, печати и массового производства случился бум почтовых открыток. Это был их "золотой век" - в 1905 году, например, по всему миру было отправлено 7 миллиардов открыток. И многие из них сразу становились коллекционными.
Вот несколько удивительных интерактивных открыток того времени - в них есть отверстия, в которые можно вставить пальцы - и у фигурок на открытках появляются движущиеся руки, ноги или даже язык!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Статуе Константина Великого спустя 500 лет вернули палец
- ТОП-5 нелепых историй должников
- Самые жестокие женщины-серийные убийцы прошлого века
- Почему фаворит Екатерины Второй граф Орлов тронулся рассудком?
12
Понравилось12
Новости партнёров