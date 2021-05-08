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Забавные интерактивные открытки с отверстиями для пальцев, начало XX века

Забавные интерактивные открытки с отверстиями для пальцев, начало XX века (11 фото)

Автор:
08 мая 2021 15:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   забавно   интерактив   история   начало 20-го века   необычно   открытки   почта   
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В первые два десятилетия XX века на фоне технического прогресса, развития фотографии, печати и массового производства случился бум почтовых открыток. Это был их "золотой век" - в 1905 году, например, по всему миру было отправлено 7 миллиардов открыток. И многие из них сразу становились коллекционными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   забавно   интерактив   история   начало 20-го века   необычно   открытки   почта   
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117
Влад 16 минут назад
Инвалиды какие-то...
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14k
vikklu 8 минут назад
Никак.
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