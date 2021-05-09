Замок Бишопа - сложный и замысловатый проект

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Замок Бишопа - тщательно продуманный и сложный проект, созданный одним человеком и названный в честь строителя Джима Бишопа, который стал придорожной достопримечательностью в центре Колорадо.
Представьте себе замок из грубого камня, возвышающийся на фоне могучих елей. Кованые мосты и балконы расположены вдоль высоких башен. Голова дракона, хищно свисающая над главным входом, из пасти которой вырывается пламя. Это не декорация к «Властелину колец», а замок Бишопа – необыкновенное творение, созданное руками одного человека.
Один из самых живописных штатов Америки – Колорадо известен не только благодаря своим удивительным национальным паркам. Ежегодно множество туристов приезжают сюда, завлеченные таким необычным ландшафтом штата: с одной стороны здесь находятся Скалистые горы, с другой – знаменитые Великие равнины, необыкновенное плато Колорадо со своими известными каньонами и полупустынями.
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Но кроме всего этого, здесь также находится один из самых известных замков на планете. И дело не в его жителях – обитатели этого чудесного места не королевские персоны. Замок Бишопа – удивительное творение, появившееся благодаря упорству и основательности своего хозяина. Недаром это уникальное архитектурное сооружение называют «памятником трудолюбию».
Известно, что большинство памятников архитектуры имеют многолетнюю историю строения. Сотни и тысячи людей строили известные сооружения для знати и для украшения своего города. Тем более невероятно, что замок Бишопа – творение одного человека.
Еще будучи подростком Джим Бишоп едва ли не на последние деньги купил себе в горах участок земли. Через некоторое время он начал строительство своего дома. Поскольку семья Бишопа не имела больше средств, молодой человек начал использовать в постройке фундамента природные камни, которые он собирал близ окружающих участок гор. Удивительно, но именно это практичное решение определило весь внешний вид будущего семейного гнездышка.
Видя старания Бишопа, многие люди, которым приходилось наблюдать процесс постройки дома говорили молодому человеку, что благодаря его работе выходит не очередной миловидный дом, а странное средневековое сооружение. Юный американец не только не расстроился из-за этого, но и с тех пор решил на самом деле соорудить настоящий замок.
Не имея ни специального образования, ни даже каких-либо архитектурных знаний, Бишоп не только не испугался создавать себе жилище, но и стал строить его без единого плана и чертежа. Все формы будущего замка, планировка и дизайн были лишь в голове у мастера, а потом уже воплощались в жизнь его умелыми руками. Безусловно, такое смелое решение повлекло за собой ряд ошибок, которые замедляли, а порой и вовсе останавливали строительство, тем не менее, Бишоп кропотливо работал над промахами и в итоге смог построить замок для себя и своей семьи.
Не имея ни специального образования, ни даже каких-либо архитектурных знаний, Бишоп не только не испугался создавать себе жилище, но и стал строить его без единого плана и чертежа. Все формы будущего замка, планировка и дизайн были лишь в голове у мастера, а потом уже воплощались в жизнь его умелыми руками. Безусловно, такое смелое решение повлекло за собой ряд ошибок, которые замедляли, а порой и вовсе останавливали строительство, тем не менее, Бишоп кропотливо работал над промахами и в итоге смог построить замок для себя и своей семьи.
Сегодня Джим Бишоп – мужчина в преклонном возрасте. Однако это не мешает ему и дальше реализовывать на практике свои планы относительно места своей мечты. Например, в скором времени он планирует создать ров вокруг замка, а для прохода сделать перекидной мост. Это, по словам мастера, окончательно завершит его идею.
Тем не менее и на сегодняшний день замок Бишопа оснащен всем тем, что входит в наши представления о средневековых замках. Здесь есть и устремленные ввысь башни, мостики и балконы, которые выполнены из кованного железа и соединяются между собой, цветные витражи, часовня и даже колокольня. Самое же необычное украшение замка – огнедышащий дракон, который расположен прямо над главным входом. Огнедышащий он в прямом смысле слова, т.к. несколько раз в день из его пасти вырывается пламя. Ноздри дракона служат специальным отверстием для дымохода, а потому из них постоянно вылетают клубы дыма. Чем не декорация к сказке?
Тем не менее и на сегодняшний день замок Бишопа оснащен всем тем, что входит в наши представления о средневековых замках. Здесь есть и устремленные ввысь башни, мостики и балконы, которые выполнены из кованного железа и соединяются между собой, цветные витражи, часовня и даже колокольня. Самое же необычное украшение замка – огнедышащий дракон, который расположен прямо над главным входом. Огнедышащий он в прямом смысле слова, т.к. несколько раз в день из его пасти вырывается пламя. Ноздри дракона служат специальным отверстием для дымохода, а потому из них постоянно вылетают клубы дыма. Чем не декорация к сказке?
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1. Человеческому идиотизму.
Когда ты решаешь, что ты гений во всем и у тебя до хрена энергии на свершение своих планов.
Странно, что в за бюрократизированной стране как США такое разрешили возвести.
2. Если бы замок обрушился и придавил создателя с семьей, то он и его создатель перешли в другой ранг. Как раз памятник людскому идиотизму. А архитектора и строителя хаяли на чем свет стоит. Но, замок устоял.
3. Вполне возможно, что Бишоп его и задумывал как арт.объект для заработка денег.
4. Как жилье сей объект нельзя расценивать. Сам Бишоп и его семья тут жили? Скорее ни дня.
Вообще, если оценивать сей дом в качестве жилья,то чисто гипотетически.
Даже интересно,возможно ли в нем жить было. На компьютере что ли просчитали?