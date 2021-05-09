Замок Бишопа - сложный и замысловатый проект

Сегодня Джим Бишоп – мужчина в преклонном возрасте. Однако это не мешает ему и дальше реализовывать на практике свои планы относительно места своей мечты. Например, в скором времени он планирует создать ров вокруг замка, а для прохода сделать перекидной мост. Это, по словам мастера, окончательно завершит его идею.



Тем не менее и на сегодняшний день замок Бишопа оснащен всем тем, что входит в наши представления о средневековых замках. Здесь есть и устремленные ввысь башни, мостики и балконы, которые выполнены из кованного железа и соединяются между собой, цветные витражи, часовня и даже колокольня. Самое же необычное украшение замка – огнедышащий дракон, который расположен прямо над главным входом. Огнедышащий он в прямом смысле слова, т.к. несколько раз в день из его пасти вырывается пламя. Ноздри дракона служат специальным отверстием для дымохода, а потому из них постоянно вылетают клубы дыма. Чем не декорация к сказке?