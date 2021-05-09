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Замок Бишопа - сложный и замысловатый проект

Замок Бишопа - сложный и замысловатый проект (14 фото)

Автор:
09 мая 2021 09:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Замок Бишопа   в мире   замок   интересно   история   фото   
253
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Замок Бишопа - тщательно продуманный и сложный проект, созданный одним человеком и названный в честь строителя Джима Бишопа, который стал придорожной достопримечательностью в центре Колорадо.
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Метки: Замок Бишопа   в мире   замок   интересно   история   фото   
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Mellivora 20 минут назад
Памятник;
1. Человеческому идиотизму.
Когда ты решаешь, что ты гений во всем и у тебя до хрена энергии на свершение своих планов.
Странно, что в за бюрократизированной стране как США такое разрешили возвести.
2. Если бы замок обрушился и придавил создателя с семьей, то он и его создатель перешли в другой ранг. Как раз памятник людскому идиотизму. А архитектора и строителя хаяли на чем свет стоит. Но, замок устоял.
3. Вполне возможно, что Бишоп его и задумывал как арт.объект для заработка денег.
4. Как жилье сей объект нельзя расценивать. Сам Бишоп и его семья тут жили? Скорее ни дня.
Вообще, если оценивать сей дом в качестве жилья,то чисто гипотетически.
Даже интересно,возможно ли в нем жить было. На компьютере что ли просчитали?
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