Кому в СССР жилось хорошо: 5 самых богатых советских республик

Там во многих семьях в 1980-е годы уже было по автомобилю, когда в РСФСР даже в Москве и Ленинграде купить авто могли позволить себе немногие и отстояв пару лет в очереди по месту работу.

В застойные брежневско-горбачевские годы своего существования СССР был антиподом империи - для поддержания так называемого равенства Москва щедро спонсировала союзные республики, а не выкачивала из них ресурсы, как это делали западные страны в африканских и азиатских колониях. Превышение производства над потреблением в 1980-е годы наблюдалось помимо РСФСР лишь в Белорусской, Казахской и Туркменской ССР (за счет экспорта газа), а остальные республики регулярно получали дотации от союзного бюджета для сглаживания уровня жизни, в т.ч. не только беднейший Таджикистан, но и те, где уровень жизни и так превышал общесоюзный.