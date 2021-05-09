Кому в СССР жилось хорошо: 5 самых богатых советских республик

Несмотря на заявленное советскими властями равенство всех союзных республик и народов СССР, те, кто бывали по долгу службу, в турпоездках или у родственников в разных его уголках, отлично помнили бросавшуюся в глаза огромную разницу в уровне жизни в большинстве центральных областей РСФСР (кроме Москвы, конечно же) и Закавказских и Прибалтийских республик, где местные магазины и рынки были настоящей продовольственной мечтой обычного советского жителя.
Там во многих семьях в 1980-е годы уже было по автомобилю, когда в РСФСР даже в Москве и Ленинграде купить авто могли позволить себе немногие и отстояв пару лет в очереди по месту работу.
В застойные брежневско-горбачевские годы своего существования СССР был антиподом империи - для поддержания так называемого равенства Москва щедро спонсировала союзные республики, а не выкачивала из них ресурсы, как это делали западные страны в африканских и азиатских колониях. Превышение производства над потреблением в 1980-е годы наблюдалось помимо РСФСР лишь в Белорусской, Казахской и Туркменской ССР (за счет экспорта газа), а остальные республики регулярно получали дотации от союзного бюджета для сглаживания уровня жизни, в т.ч. не только беднейший Таджикистан, но и те, где уровень жизни и так превышал общесоюзный.
В 1980-е годы в республике потребление товаров на душу населения в 2-3 раза превышало официальное производство, что связано с обширной теневой экономикой, царившей на территории этой республики. Там повсюду были мелкие частные лавочки, а деятельность многочисленных цеховиков никак не пресекалась местными властями. Кроме того, в республике процветали частные фермерские хозяйства вместо совхозов, что тщательно замалчивалось в те времена.
Несмотря на средние по СССР зарплаты в казенной статистике порядка 170 руб., у многих грузин имелись солидные деньги от нетрудовых заработков, никак не облагаемых налогом. Грузины обеспечивали граждан СССР цветами, цитрусовыми, винами, лавровым листом, табаком, чаем и минералкой Боржоми, поставки которых контролировались криминальными структурами.
На московском авторынке в Южном порту часто можно было встретить длинноносых смуглых мужчин в кепках, которые легализовывали свои капиталы, покупая с рук Волги с большой переплатой. Еще один способ - покупка выигрывавших лотерейных билетов с призом-автомобилем.
2-4.Прибалтика Литовская, Латвийская и Эстонская ССР
Прибалтику называли витриной Советского Союза, а самой европеизированной республикой несомненно считалась именно Эстония, откуда до капиталистических Хельсинок было всего 80 км по морю. Поездка туда практически приравнивалась к поездке за рубеж.
Дабы задобрить прибалтов, считавших русских оккупантами, магазины крупных городов как Таллин, Рига, Вильнюс, Каунас и др. снабжались товарами по высшему разряду, а также здесь закрывали глаза запрещенные субкультуры рокеров и панков. В республиках активно развивали промышленность - рижские РАФики, электрички и радиолы, а также литовские телевизоры Шилявис помнят все. В Таллине, Лиепае и Клайпеде были построены крупные грузовые порты, развивались курорты Паланга и Юрмала на Балтийском море.
Коллективизация в прибалтийских республиках также практически не проводилась, и около 70% объема всей сельхозпродукции здесь производили частные хозяйства, а средний уровень зарплат прибалтийских рабочих и инженеров был вдвое больше, чем в РСФСР. Более 200 руб. в месяц получала почти половина работающих граждан.
Вероятно, этим и был обусловлен приток в республики большого числа славян на работу в крупные города, которых стали всячески принижать в 90-е годы после обретения независимости.
С этой братской республикой было все честно - там работало множество крупных предприятий как Новополоцкий НПЗ, Беларуськалий, БелАЗ, МАЗ, Минский радиозавод, а также совхозов на плодородных землях, поэтому и зарплаты у белорусов были весьма достойные, хотя и не дотягивали до Прибалтийских. Это была одна из немногих республик, которая была донором и производила больше, чем потребляла, несмотря на то, что больше всех пострадала во время ВОВ, и промышленность тут возрождали почти с нуля. Средняя зарплата составляла порядка 185 руб.
Стоит отметить, что присоединенная после войны Западная Белоруссия также была на особом положении, и очень вяло участвовала в коллективизации.
Республика и поныне считается "заповедником социализма", а многие предприятия, оставшиеся с советских времен, до сих пор работают в полную мощь.
В небольшую закавказскую республику в советское время из Москвы вливались большие дотации. Согласно статистике, потребление в Армении в 2 раза превышало республиканский ВВП.
После ВОВ армянам удалось пробить в Москве программу по репатриации соотечественников из-за рубежа и других союзных республик, под которую из центра были выделены большие средства на создание производств и научных институтов.
Были построены предприятия по выпуску станков, а также автозавод, где выпускались микроавтобусы ЕРаЗ, часовые заводы, и конечно же, коньячный завод Арарат. Также действовало несколько крупных электростанций. Процветал и традиционный для Закавказья теневой рынок, в котором участвовало до 65% армян, а в коррупции погрязли все от номенклатурных верхов до самых низов.
В 1981 году в Ереване по блату был запущен метрополитен, несмотря на то, что население города на тот момент составляло всего 700 тыс.чел. при необходимом миллионе. Метро было построено, но сейчас пустует - по линии ходят двухвагонные поезда.
В конце перестройки экономика республики сильно пострадала после Спитакского землетрясения и обострения ситуации в Нагорном Карабахе. После распада СССР и прекращения финансирования со стороны России Армения вошла в жесткий экономический кризис с карточками на хлеб и печками-буржуйками в неотапливаемых квартирах без света.
Источник:
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А нет интереса - как жили в Москве и Питере?
Я 50 лет тут живу и хочу добавить несколько комментариев...
Может, непосредственно с бюджетом в республике было все хорошо, ведь недаром БССР называли "сборочным цехом" СССР, то на персональных доходах граждан это не сильно отражалось...
Страшный дефицит на периферии, когда за продуктами ездили по выходным в Минск. Я жил тогда в Барановичах. У нас в классе только у двух детей в семьях были автомобили. Их отцы были руководителями предприятий и только они и могли себе позволить...
А фразу "...а многие предприятия, оставшиеся с советских времен, до сих пор работают в полную мощь" вообще надо считать давно устаревшей. Работают да, многие, но по 3-4 дня в неделю. Полностью загруженными я бы назвал не государственные, оставшиеся в наследие от СССР, а частные и то далеко не все...
В Нарве в магазинах был обычный советский ассортимент(а ведь в Нарве были 2 самых больших в МИРЕ электростанции на низкокалорийном топливе и секретный завод Балтиец - он потом, кстати, фотоаппараты Поляроид выпускал), за дефицитом ездили в Питер и Таллинн. И в соседний закрытый город Силламяэ - но туда надо было пропуск получать. Например, сосисек у нас сроду не было, творожных сырков тоже, вместо мяса лежали кости и дохлые куры(на рынке мясо было, но цена!) Мороженое раскупалось сразу, хотя самое паршивое обычно в продаже было. Пресловутые джинсы были, но не тех размеров и советского производства, никому не нужные. Аналогично и с кроссовками. Все более-менее годное приходилось доставать по блату или покупать у фарцы.
Но не могу не отметить, что когда мы поехали в деревню под Новгород(да, у нас тогда появилась машина Иж-412, ее разыгрывали между 12 желающими с помощью бумажки с крестиком! И выкупали мы ее всей семьей - 5 работающих людей!), там было хуже. Там уже были талоны на хлеб. Колбасы не было(у нас хоть один сорт, но лежал). Правда, в мототоварах свободно лежали мотоциклы! Ява, блин! У нас хрен достать было. Хотя эта поездка была уже в последние дни, и разруха через несколько месяцев пришла и к нам.