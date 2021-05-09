FISHKINET
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв Звезды кино и их дублеры Звезды кино и их дублеры «Городская жизнь»: превосходные современные картины маслом «Городская жизнь»: превосходные современные картины маслом Редкие фронтовые фото советских актёров, участников Великой Отечественной войны Редкие фронтовые фото советских актёров, участников Великой... Кем в годы великой отечественной войны была осуществлена одна из самых успешных диверсий Кем в годы великой отечественной войны была осуществлена одна из... Бесславный конец партайгеноссе Мартина Бормана Бесславный конец партайгеноссе Мартина Бормана Редкие фотографии о Великой Отечественной войне Редкие фотографии о Великой Отечественной войне Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Казнь главных нацистских преступников Казнь главных нацистских преступников Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про «бессмысленный парад» Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Кто на самом деле должен каяться Кто на самом деле должен каяться Змеелов рассказал австралийцам, что они в доме вовсе не одни Змеелов рассказал австралийцам, что они в доме вовсе не одни Советские актрисы прошедшие войну Советские актрисы прошедшие войну Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали Кто на самом деле должен каяться Кто на самом деле должен каяться Самая короткая граница в мире Самая короткая граница в мире Гифки Гифки
Кому в СССР жилось хорошо: 5 самых богатых советских республик

Кому в СССР жилось хорошо: 5 самых богатых советских республик (5 фото)

Автор:
09 мая 2021 14:42
Метки: СССР   республики   факты   
1170
5

Несмотря на заявленное советскими властями равенство всех союзных республик и народов СССР, те, кто бывали по долгу службу, в турпоездках или у родственников в разных его уголках, отлично помнили бросавшуюся в глаза огромную разницу в уровне жизни в большинстве центральных областей РСФСР (кроме Москвы, конечно же) и Закавказских и Прибалтийских республик, где местные магазины и рынки были настоящей продовольственной мечтой обычного советского жителя.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   республики   факты   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32
Глазастый Пью 2 часа назад
"В 1981 году в Ереване по блату был запущен метрополитен, несмотря на то, что население города на тот момент составляло всего 700 тыс.чел. при необходимом миллионе" >>> Зато в милионнике Ростове-на-Дону не пущено до сих пор. И много где.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Vovan Petroff 9 минут назад
Насчёт коллективизации в Эстонии какая то лажа. Были совхозы - миллионеры. Ну так то это не коллективное хозяйство, но и не фермерское.
А нет интереса - как жили в Москве и Питере?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
parallax 23 минуты назад
Это та самая мнимая дружба народов, которой гордятся поклонники СССР. Россиян на Кавказе презирали, считая нищетой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Про Белорусскую ССР...
Я 50 лет тут живу и хочу добавить несколько комментариев...
Может, непосредственно с бюджетом в республике было все хорошо, ведь недаром БССР называли "сборочным цехом" СССР, то на персональных доходах граждан это не сильно отражалось...
Страшный дефицит на периферии, когда за продуктами ездили по выходным в Минск. Я жил тогда в Барановичах. У нас в классе только у двух детей в семьях были автомобили. Их отцы были руководителями предприятий и только они и могли себе позволить...
А фразу "...а многие предприятия, оставшиеся с советских времен, до сих пор работают в полную мощь" вообще надо считать давно устаревшей. Работают да, многие, но по 3-4 дня в неделю. Полностью загруженными я бы назвал не государственные, оставшиеся в наследие от СССР, а частные и то далеко не все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кыся Час назад
Наверное, статистика правильно говорит, но по личным впечатлениям, не сильно лучше жили в Эстонии. Разве что в Таллинне - но там отдельная история, там было много выездных, и они привозили товар из Финляндии и Швеции.
В Нарве в магазинах был обычный советский ассортимент(а ведь в Нарве были 2 самых больших в МИРЕ электростанции на низкокалорийном топливе и секретный завод Балтиец - он потом, кстати, фотоаппараты Поляроид выпускал), за дефицитом ездили в Питер и Таллинн. И в соседний закрытый город Силламяэ - но туда надо было пропуск получать. Например, сосисек у нас сроду не было, творожных сырков тоже, вместо мяса лежали кости и дохлые куры(на рынке мясо было, но цена!) Мороженое раскупалось сразу, хотя самое паршивое обычно в продаже было. Пресловутые джинсы были, но не тех размеров и советского производства, никому не нужные. Аналогично и с кроссовками. Все более-менее годное приходилось доставать по блату или покупать у фарцы.
Но не могу не отметить, что когда мы поехали в деревню под Новгород(да, у нас тогда появилась машина Иж-412, ее разыгрывали между 12 желающими с помощью бумажки с крестиком! И выкупали мы ее всей семьей - 5 работающих людей!), там было хуже. Там уже были талоны на хлеб. Колбасы не было(у нас хоть один сорт, но лежал). Правда, в мототоварах свободно лежали мотоциклы! Ява, блин! У нас хрен достать было. Хотя эта поездка была уже в последние дни, и разруха через несколько месяцев пришла и к нам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Холодненький 2 часа назад
Сегодня задабривают Чечню..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой? «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой? Как в СССР строили идеальные города-коммуны Как в СССР строили идеальные города-коммуны Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3668730



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Загадка о волшебном пне, которую решали почти все советские школьники
5
81
Загадка о волшебном пне, которую решали почти все советские школьники
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
4
46
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
﻿
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#животные#в мире#забавно#Россия#день победы#сша#фотографии#кино#художник
#история#красота#люди#картинки#9 мая#подборка#война#актеры#питомцы#прикол
#интересно#СССР#Юмор#факты#отдых#природа#ВОВ#Победа#прикольные#собака

На что жалуетесь?

Вернуться