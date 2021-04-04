«Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой?

Соперники сначала в ластах и масках погружаются на глубину в 4 метра. Это может быть бассейн или природный водоем. Принципиальное условие — прозрачность воды. Затем спортсмены проплывают через обруч на условный ринг. Там начинается самый настоящий рукопашный бой без оружия. Задача максимум — сорвать ленту с ноги соперника. Нельзя наносить прямые удары, душить противника или сдергивать с него маску.



В остальном акватлон позволяет использовать разные приемы, являясь гибридом вольной борьбы, айкидо, гимнастики. Борьба в воде имеет колоссальное ограничение: надо успеть добиться успеха пока есть воздух в легких. Поэтому раунд очень быстрый — 30 секунд. Затем соперники выныривают, чтобы отдышаться. Всего поединок проходит в три раунда плюс еще один в случае ничьей. Рядом с рингом в воде находятся судьи, следящие за честностью поединка. Причин, по которым акватлон возник именно в СССР в 1980-е годы и стал быстро развиваться, было сразу несколько.