FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2092 поста • 383 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
«Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой?

«Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой? (3 фото)

Автор:
04 апреля 2021 08:54
Сообщество : Спорт
Метки: Акватлон   СССР   борьба   борьба под водой   интересно   спорт   факты   
63
3
Последние годы набирает популярность такой вид спорта как «Акватлон»: буквально означающий «вода + борьба».
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Акватлон   СССР   борьба   борьба под водой   интересно   спорт   факты   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Viktor 51 минуту назад
Не, я б лучше подводный хоккей посмотрел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
citrus1 7 минут назад
Это называется военно-прикладные виды спорта, были так же *охота на лис* и подводное ориентирование. они создавались для привлечения массовости и инициативности в выработке новых приёмов в борьбе и создания новой аппаратуры в технических видах спорта. этот спорт и крякнул потому что достиг своего предела и ничего нового уже сгенерировать не мог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете 25 самых популярных видов спорта 25 самых популярных видов спорта Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком Как в СССР строили идеальные города-коммуны Как в СССР строили идеальные города-коммуны Кто придумал знаменитую авоську Кто придумал знаменитую авоську
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

264940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые не понять без объяснения
3
65
Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые не понять без...
В Турции уличная кошка принесла котят в медклинику, надеясь на помощь
1
74
В Турции уличная кошка принесла котят в медклинику, надеясь на помощь
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Актер Зак Эфрон получил граблями по лицу
0
14
Актер Зак Эфрон получил граблями по лицу
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
1
62
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото)
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#СССР#животные#прикол#кино#смешно#страна#космос#приколы#соцсети
#Юмор#Россия#интересно#подборка#сша#прикольные#забавно#нато#прошлое#страны
#история#люди#факты#картинки#дтп#природа#комментарии#питомцы#смешные картинки#технологии

На что жалуетесь?

Вернуться