«Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой?

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Последние годы набирает популярность такой вид спорта как «Акватлон»: буквально означающий «вода + борьба».
Спорт появился в СССР в 1980-е годы. Официальное признание на международном уровне он получил в 2007 году, а с 2009-го уже стали проходить Кубки мира по акватлону.
Что побудило советского тренера придумать подводную борьбу? Почему спорт постепенно приобретает все больше поклонников?
Что побудило советского тренера придумать подводную борьбу? Почему спорт постепенно приобретает все больше поклонников?
Правила подводного боя
Соперники сначала в ластах и масках погружаются на глубину в 4 метра. Это может быть бассейн или природный водоем. Принципиальное условие — прозрачность воды. Затем спортсмены проплывают через обруч на условный ринг. Там начинается самый настоящий рукопашный бой без оружия. Задача максимум — сорвать ленту с ноги соперника. Нельзя наносить прямые удары, душить противника или сдергивать с него маску.
В остальном акватлон позволяет использовать разные приемы, являясь гибридом вольной борьбы, айкидо, гимнастики. Борьба в воде имеет колоссальное ограничение: надо успеть добиться успеха пока есть воздух в легких. Поэтому раунд очень быстрый — 30 секунд. Затем соперники выныривают, чтобы отдышаться. Всего поединок проходит в три раунда плюс еще один в случае ничьей. Рядом с рингом в воде находятся судьи, следящие за честностью поединка. Причин, по которым акватлон возник именно в СССР в 1980-е годы и стал быстро развиваться, было сразу несколько.
В остальном акватлон позволяет использовать разные приемы, являясь гибридом вольной борьбы, айкидо, гимнастики. Борьба в воде имеет колоссальное ограничение: надо успеть добиться успеха пока есть воздух в легких. Поэтому раунд очень быстрый — 30 секунд. Затем соперники выныривают, чтобы отдышаться. Всего поединок проходит в три раунда плюс еще один в случае ничьей. Рядом с рингом в воде находятся судьи, следящие за честностью поединка. Причин, по которым акватлон возник именно в СССР в 1980-е годы и стал быстро развиваться, было сразу несколько.
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Романтика советского кино
Сам родоначальник акватлона, тренер Игорь Островский, вспоминал, что его на изобретение нового вида спорта подтолкнул кинематограф. Москвич с юности увлекался подводным спортом, погружениями. Красочные сцены схваток под водой между противниками в фильме «Секретный фарватер» и некоторых других картинах подкинули мужчине идею. А что будет, если совместить подводный спорт и борьбу не на экране, а в действительности?
Игорь Островский в тот момент работал преподавателем физкультуры в Московском технологическом институте. Он предложил своим подопечным попробовать. Идея получила отклик в среде студентов. Тогда был создан клуб «Акватлон». Изначально спортсмены боролись в аквалангах. Но из-за вечного советского дефицита и поломок старенького оборудования было решено перейти на простые маски. С 1982 года стали проводиться сначала местные, а затем и международные соревнования.
Акватлон как способ выйти из подполья
Еще одной причиной, по которой акватлон стал популярным в студенческой среде — ситуация с боевыми искусствами в СССР. Советское руководство категорически не одобряло целый ряд единоборств. Под запретом находились карате, айкидо, и другие боевые виды. Заниматься ими в официальных залах не разрешали. Подпольные клубы преследовали. Поэтому была потребность в видах спорта, по сути являющих единоборствами, но по форме не подпадающих под жесткие запреты советского руководства. Например, по этой же причине в 1970 и 80-е был всплеск интереса юношей к самбо.
Акватлон пришелся как нельзя кстати. Используя приемы из разных боевых искусств, он, тем не менее, не подпадал под запрет. Роль в этом играло и то, что спорт был отечественным, без «иностранного духа». И возможность преподнести его как подготовку юношей к службе аквалангистами на флоте. Бассейны же действовали в каждом районе, а крупные вузы даже имели собственные площадки для водного спорта. После иммиграции Игоря Островского в годы перестройки клубы акватлона несколько пришли в упадок без идейного вдохновителя. Но в «нулевые» интерес к оригинальному спорту вновь вернулся.
Почему в последние годы растет число увлекающихся подводной борьбой?
Почему в последние годы растет число увлекающихся подводной борьбой?
Те же движения, но в других условиях
Тренеры и спортсмены, занимающиеся акватлоном, оценили целый ряд его преимуществ. В воде тело легче, поэтому упор в борьбе идет не на мощность и массивность, а на гибкость, ловкость, тактику и технику. Поэтому акватлоном охотно занимаются и девушки.
В этом виде спорта используются те же движения и стратегии, что и в других популярных единоборствах. Но в воде их отрабатывать гораздо легче. Бой идет буквально в трехмерном пространстве, что делает схватки более интересными и зрелищными.
Боевые движения под водой менее травмоопасны. Здесь нельзя упасть, удариться и т.п. Поэтому родители без опаски отдают в такую секцию детей: и самообороне ребенок научится, и плавать-нырять хорошо будет, и риск травм минимален. Акватлон сочетает плюсы специфики боевых искусств с пользой от закаливающих и укрепляющих водных процедур.
В этом виде спорта используются те же движения и стратегии, что и в других популярных единоборствах. Но в воде их отрабатывать гораздо легче. Бой идет буквально в трехмерном пространстве, что делает схватки более интересными и зрелищными.
Боевые движения под водой менее травмоопасны. Здесь нельзя упасть, удариться и т.п. Поэтому родители без опаски отдают в такую секцию детей: и самообороне ребенок научится, и плавать-нырять хорошо будет, и риск травм минимален. Акватлон сочетает плюсы специфики боевых искусств с пользой от закаливающих и укрепляющих водных процедур.
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