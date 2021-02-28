FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество СССР 85 постов • 81 подписчик подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Как в СССР строили идеальные города-коммуны

Как в СССР строили идеальные города-коммуны (11 фото)

Автор:
28 февраля 2021 09:17
Сообщество : СССР
Метки: СССР   города   города-коммуны   интересно   стройка   факты   фото   
686
11
Эти кварталы должны были не только быстро решить проблему с жильем для рабочих, но и стать образцом нового пролетарского быта.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: СССР   города   города-коммуны   интересно   стройка   факты   фото   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
2
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Дельфин Красивый 53 минуты назад
сейчас при строительстве массового жилья идея одна как можно больше жилых метров на одном метре землию. а за социальным пространством, можно сьездить в районы построенные при СССР и РИ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
869
Ratibor 8 минут назад
Рабочий поселок "Дубровка" в Москве яркий представитель этих архитектурных идей, кстати вполне уютный по сравнению с современными человейниками по 30 этажей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Roman Sh 16 минут назад
Спасибо за объективную статью.
Есть в нашем обществе "тиктокеры", которые морщат носик от типовой советской постройки, не понимая как и где люди жили до панелек. А жили они в бараках и землянках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Lynx 22 минуты назад
У нас до сих пор есть бараки на одной из главных улиц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Игнатьев 41 минуту назад
Казань. Клуб Меховщиков. 1935г.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Игнатьев 42 минуты назад
Казань. Новое строительство Горсовета. 1928г.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Игнатьев 43 минуты назад
Казань. Новый дом для рабочих по ул. Тукаева. 1935г.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Тибериус 46 минут назад
На последней фотографии - площадь им. И. И. Киселёва в Н.Новгороде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Доктор Джонс 56 минут назад
"архитекторы размещали дома тортами к улице"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком Государственный флаг Республики Татарстан Государственный флаг Республики Татарстан Кто придумал знаменитую авоську Кто придумал знаменитую авоську Что такое Бенилюкс? Что такое Бенилюкс? Странные японские сказочные существа Странные японские сказочные существа
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

401929



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 примеров человеческой глупости
3
113
15 примеров человеческой глупости
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
3
138
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ледяная шуба: причины намерзания льда и снега в морозильной камере
0
9
Ледяная шуба: причины намерзания льда и снега в морозильной камере
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
0
44
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#история#картинки#дети#прикольные#аварии#кино#смешно#авто аварии#девушки
#фото#факты#Россия#приколы#интересное#дтп#комментарии#смешные#Разное#настроение
#интересно#прикол#знаменитости#СССР#звезды#животные#люди#сша#жизнь#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться