Как в СССР строили идеальные города-коммуны

Возможно, современному человеку такие дома покажутся не самыми привлекательными, однако для своего времени это был настоящий прорыв.



Хотя сами квартиры и комнаты в коммуналках были весьма скромными, в них были все современные удобства, которые до того времени были недоступны большинству людей, например, ванные комнаты. В Новокузнецке, промышленном городе на юге Сибири, в квартирах были установлены «франкфуртские кухни» по проекту австрийского архитектора Маргарете Шютте-Лихоцки, которая была в группе Мая. Это эргономичные кухонные гарнитуры, которые сделали настоящую революцию во всем мире, существенно упростив готовку. А вот места для семейного отдыха в квартирах предусмотрены не были: свободное время нужно было проводить в коллективе.