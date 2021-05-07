В Омской области пожар уничтожил целую деревню

В Омской области вот уже почти две недели стоит сухая, ветреная погода. Несмотря на это, сельские жители жгут сухую траву. До сих пор в некоторых районах области тлеют пожары, представляя опасность деревням и сёлам.
В деревне Каракуль Омской области Большереченского района случился пожар. Огонь пришёл с полей, где жгли сухую траву. Пламя перекинулось на постройки. Об этом страшном эпизоде сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
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В результате пожара в деревне сгорело 25 домов из 33. По всей видимости, после этого пожара деревня перестанет существовать. Два расчета МЧС не смогли спасти ситуацию: ветер разнес огонь по всей деревне.
Жители остались без крыши над головой и без магазина. Вместе с постройками сгорел скот, птицы и личные вещи. Оставшиеся без домов люди отказались покидать свою деревню, хотя им предложили поехать в гостиницу. Кто-то остался у соседей, а кто-то отправился спасать имущество.
К счастью, в результате пожара никто не погиб.
"По оперативным данным, огонь уничтожил в деревне Каракуль 25 строений, из них — один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений. Сейчас пожарно-спасательные подразделения работают на ликвидации возгорания… Готов пункт временного размещения (ПВР) на 38 мест в гостинице "Русь" в районном посёлке Большеречье. Пока из жителей никто не изъявил желания направиться в ПВР", — передаёт Life слова начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлии Дойниковой.
Очевидцы сообщают, что от пожара в воздух поднялся такой дым, что смогом накрыло сам город Омск, расположенный в 270 километрах от деревни.
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Підпали ти не траву, а собі єбало!