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В Омской области пожар уничтожил целую деревню

В Омской области пожар уничтожил целую деревню (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 12:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Омская область   Россия   видео   деревня   интересное   огонь   пожар   фото   
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В Омской области вот уже почти две недели стоит сухая, ветреная погода. Несмотря на это, сельские жители жгут сухую траву. До сих пор в некоторых районах области тлеют пожары, представляя опасность деревням и сёлам.

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Метки: Омская область   Россия   видео   деревня   интересное   огонь   пожар   фото   
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11  комментариев
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4k
tamin Час назад
Вот опять. Человеческий фактор и столько ущерба. Потом они приходят к правительству дай денег. Ведь никто не застрахован. А потом, когда вводятся строжайшие правила использования огня в лесах и запреты, а нас за что...за то. За эти деревни, за работу мс. За тупизну вашу.
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−139
nur sultan 10 минут назад
Надеюсь жители казахской национальности не пострадали
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6k
Дарья 58 минут назад
дарвин одобряэ
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663
Алксандр Шевченко 59 минут назад
А то раньше траву не жгли, на в СССР, ни при царе. А тут все списали на траву, других причин нет. 2 расчёта на деревню горящую видимо норма.
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11k
Евгений Час назад
Шоби жили черв‘ячки й зайчики стрибали,
Підпали ти не траву, а собі єбало!
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32k
Alex Час назад
Сколько ни говори, все равно такие дебилы находятся, жечь сухую траву. Надеюсь, его местные замочили уже
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Мудак Шойгу, уничтоживший все советские противопожарные механизмы, уже "цветет" в другом месте, а дело его живет.
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3k
Core Час назад
Любителей поджигать траву надо связывать и кидать на пути ими же разведенного огня
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