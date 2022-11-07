В Дубае загорелся небоскрёб крупнейшего арабского застройщика Emaar

Прямо в центре Дубая, в ночь на 7 ноября загорелся небоскреб. Почти вся 35-этажная высотка была объята огнём.
Очевидцы сняли на видео, как пылает небоскрёб компании Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире. 35-этажное здание загорелось быстро как спичка. По предварительным данным, внутри здания не сработала пожарная сигнализация. Огонь удалось потушить, о пострадавших пока не сообщается.
Emaar - это инвестиционная компания, которая инвестирует в строительные объекты в городах Дубай и Абу-Даби. Компания Emaar Properties владеет более чем 60 дочерними компаниями, которым принадлежат различные строительные проекты. Компания является крупнейшим девелопером в арабском мире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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