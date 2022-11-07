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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 146 постов • 17 подписчиков подписаться
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В Дубае загорелся небоскрёб крупнейшего арабского застройщика Emaar

В Дубае загорелся небоскрёб крупнейшего арабского застройщика Emaar

Автор:
07 ноября 2022 09:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Emaar   Дубай   бурж-халифа   видео   интересное   пожар   происшествие   фото   
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Прямо в центре Дубая, в ночь на 7 ноября загорелся небоскреб. Почти вся 35-этажная высотка была объята огнём.

Очевидцы сняли на видео, как пылает небоскрёб компании Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире. 35-этажное здание загорелось быстро как спичка. По предварительным данным, внутри здания не сработала пожарная сигнализация. Огонь удалось потушить, о пострадавших пока не сообщается.

Emaar - это инвестиционная компания, которая инвестирует в строительные объекты в городах Дубай и Абу-Даби. Компания Emaar Properties владеет более чем 60 дочерними компаниями, которым принадлежат различные строительные проекты. Компания является крупнейшим девелопером в арабском мире.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Emaar   Дубай   бурж-халифа   видео   интересное   пожар   происшествие   фото   
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2k
Алекс 47 минут назад
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9k
Shtoppi 15 минут назад
пиндосы террористические акции возмездия решили проводить на Аравийском полуострове, за то что их ОПЕК с увеличением добычи нефти нах_й послали, а после завуалированных угроз еще и сократили на 2 млн. баррелей в сутки, в течении года?
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32
Alex Roland 18 минут назад
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10k
Oleg Полчаса назад
В случае пожара в небоскребе сразу полный пздц?
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GoInDown 36 минут назад
Хомякам не интересно, владелец не ЕдиноРос.
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