В Дубае загорелся небоскрёб крупнейшего арабского застройщика Emaar

Очевидцы сняли на видео, как пылает небоскрёб компании Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире. 35-этажное здание загорелось быстро как спичка. По предварительным данным, внутри здания не сработала пожарная сигнализация. Огонь удалось потушить, о пострадавших пока не сообщается.