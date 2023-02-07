В Чили образовались огненные смерчи из-за лесных пожаров

В Чили бушуют лесные пожары. В декабре 2022 году огонь почти сжёг город Винья-дель-Мар. Из-за сильных порывов ветра пожар быстро распространялся и потушить его было сложно. Сейчас в Чили зарегистрирован 251 активный очаг возгорания. В течение недели огонь нанёс больший урон, чем в среднем за год.
Около 260 пожаров охватили центрально-южную зону Чили. Из-за огня погибло как минимум 22 человека. Уничтожено 1 156 хозяйств, а площадь пожаров превышает 247 тысяч гектаров, уточняют Известия.
Люди вынуждены покидать свои дома, спасаясь от стены огня. Из-за сухого ветра и высокой температуры воздуха рядом с жилым районом засняли огненный торнадо. От огня пострадали более 3,5 тыс человек.
В качестве причин ЧП называют жару (в регионе держится +35 °С) и возможные поджоги: прокуратура сообщила, что задержаны уже восемь человек, которых подозревают в причастности к ним, сообщает RT.
Задействовано 74 единицы специальной наземной техники, шесть летательных аппаратов, а также ресурсы морской пехоты, отмечает министр внутренних дел республики Каролина Тоа в ходе пресс-конференции.
Источник:
- "Ой, потолок упал!": на нефтеустановке в Ангарске прогремел взрыв, есть погибшие
- В Китае столкнулись 200 машин из-за тумана
- Сильнейший пожар чуть не уничтожил курортный город в Чили
- Оно само: на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию прогремел взрыв
- В Омской области пожар уничтожил целую деревню