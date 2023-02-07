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В Чили образовались огненные смерчи из-за лесных пожаров

В Чили образовались огненные смерчи из-за лесных пожаров

Автор:
07 февраля 2023 11:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЧП   Чили   ад   видео   огонь   пожар   торнадо   фото   
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В Чили бушуют лесные пожары. В декабре 2022 году огонь почти сжёг город Винья-дель-Мар. Из-за сильных порывов ветра пожар быстро распространялся и потушить его было сложно. Сейчас в Чили зарегистрирован 251 активный очаг возгорания. В течение недели огонь нанёс больший урон, чем в среднем за год.

Около 260 пожаров охватили центрально-южную зону Чили. Из-за огня погибло как минимум 22 человека. Уничтожено 1 156 хозяйств, а площадь пожаров превышает 247 тысяч гектаров, уточняют Известия.

Люди вынуждены покидать свои дома, спасаясь от стены огня. Из-за сухого ветра и высокой температуры воздуха рядом с жилым районом засняли огненный торнадо. От огня пострадали более 3,5 тыс человек.

В качестве причин ЧП называют жару (в регионе держится +35 °С) и возможные поджоги: прокуратура сообщила, что задержаны уже восемь человек, которых подозревают в причастности к ним, сообщает RT.

Задействовано 74 единицы специальной наземной техники, шесть летательных аппаратов, а также ресурсы морской пехоты, отмечает министр внутренних дел республики Каролина Тоа в ходе пресс-конференции.

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Метки: ЧП   Чили   ад   видео   огонь   пожар   торнадо   фото   
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