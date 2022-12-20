В Чувашии загорелся газопровод, который качает топливо в Европу

Взрыв на газопроводе произошёл между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. Факел виден даже из других деревень.
По сообщениям МЧС, утечка на подземном газопроводе привела к пожару в Вурнарском районе Чувашии, пострадавших нет. Сейчас на месте работают 4 единицы пожарной техники. В МЧС пояснили, что причиной пожара стала утечка на подземной ветке газопровода, который качает топливо в Европу через Украину.
Факел виден сразу из нескольких сёл. Один человек пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии. Температура в районе пожара настолько высокая, что люди не могут подойти к домам. Из-за высокой температуры пожарные не могут подобраться ближе.
По словам жителей близлежащих деревень, рядом находится интернат. Людей там заперли в помещениях и следят, чтобы никто не выходил на улицу, уточняет Mash.
UPD: Три человека погибли, один пострадал в результате взрыва на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Все они — газовики, ремонтировавшие трубу.
Тем временем В МЧС сообщают, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано.
Цена газа в Европе подскочила до $1200 за 1 тыс. куб. м после новостей о взрыве.
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Бывший член Совета национальной безопасности США Томас Рид признал, что взрывы на советских газопроводах – дело рук тайных агентов заокеанских спецслужб. Речь идёт как минимум о четырёх катастрофах, происшедших с 1982 по 1989 год. Взрыв на газопроводе Уренгой – Сургут – Челябинск был признан самым разрушительным на тот момент неядерным взрывом, его мощность за океаном оценили в три килотонны. Иглинский взрыв был ещё мощнее – 12 килотонн. Почти Хиросима – там рвануло 16 килотонн. Но советское руководство предпочло замолчать эти инциденты, и до сих пор очевидные теракты выдают за несчастные случаи, хотя американские специалисты из Стэнфордского университета и Института Гувера опубликовали десятки работ, не оставляющих сомнений в том, что взрывали наши газопроводы намеренно.
-но мы воюем с НАТО и Украиной и пацаны там погибают...
Это всё что нужно знать о наших властях.
а что стало причиной утечки ?(