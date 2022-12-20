FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6746 постов • 986 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Чувашии загорелся газопровод, который качает топливо в Европу

В Чувашии загорелся газопровод, который качает топливо в Европу

Автор:
20 декабря 2022 14:42
Сообщество : Жить в России
Метки: ГАЗ   МЧС   видео   интересное   огонь   пожар   фото   чувашия   
1419
1
1

Взрыв на газопроводе произошёл между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. Факел виден даже из других деревень.

По сообщениям МЧС, утечка на подземном газопроводе привела к пожару в Вурнарском районе Чувашии, пострадавших нет. Сейчас на месте работают 4 единицы пожарной техники. В МЧС пояснили, что причиной пожара стала утечка на подземной ветке газопровода, который качает топливо в Европу через Украину.

Факел виден сразу из нескольких сёл. Один человек пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии. Температура в районе пожара настолько высокая, что люди не могут подойти к домам. Из-за высокой температуры пожарные не могут подобраться ближе.

По словам жителей близлежащих деревень, рядом находится интернат. Людей там заперли в помещениях и следят, чтобы никто не выходил на улицу, уточняет Mash.

UPD: Три человека погибли, один пострадал в результате взрыва на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Все они — газовики, ремонтировавшие трубу.

Тем временем В МЧС сообщают, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано.

Цена газа в Европе подскочила до $1200 за 1 тыс. куб. м после новостей о взрыве.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ГАЗ   МЧС   видео   интересное   огонь   пожар   фото   чувашия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
веселый просто Час назад
Хорошо, что не лето. А то пол Чувашии выгорело бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
304
Igor Grishaev 2 минуты назад
Опять "спящие" хохлы резвятся в глубине России! Куда смотрит ФСБ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick Z 23 минуты назад
Откроем старые газеты:

Бывший член Совета национальной безопасности США Томас Рид признал, что взрывы на советских газопроводах – дело рук тайных агентов заокеанских спецслужб. Речь идёт как минимум о четырёх катастрофах, происшедших с 1982 по 1989 год. Взрыв на газопроводе Уренгой – Сургут – Челябинск был признан самым разрушительным на тот момент неядерным взрывом, его мощность за океаном оценили в три килотонны. Иглинский взрыв был ещё мощнее – 12 килотонн. Почти Хиросима – там рвануло 16 килотонн. Но советское руководство предпочло замолчать эти инциденты, и до сих пор очевидные теракты выдают за несчастные случаи, хотя американские специалисты из Стэнфордского университета и Института Гувера опубликовали десятки работ, не оставляющих сомнений в том, что взрывали наши газопроводы намеренно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Опиум для народа Полчаса назад
-"который качает топливо в Европу через Украину."-
-но мы воюем с НАТО и Украиной и пацаны там погибают...
Это всё что нужно знать о наших властях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Dobry vojak Svejk Z 43 минуты назад
4 единицы техники? До весны не прогорит, отгоняйте! Там хватит и одного сторожа с берданкой )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу Час назад
причина пожара, утечка(
а что стало причиной утечки ?(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Час назад
4 единицы пожарной техники с легкостью справятся с таким пожаром
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
320057



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новогодняя и зимняя ностальгия по добрым моментам
Новогодняя и зимняя ностальгия по добрым моментам
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Набирающие популярность в сообществах
Три сестры, не считая четвертой: почему все так любили сериал «Зачарованные»
Три сестры, не считая четвертой: почему все так любили сериал «Зачарованные»
Живой подарок
Живой подарок
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#картинки#в мире#автомобили#креатив#красота#новый год#СССР
#Юмор#люди#полиция#Ynews#фотографии#дтп#автомир#кино#аварии#авто аварии
#интересно#забавно#животные#история#Приколы#задержание#подборка#факты#Мемы#удивительно
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить 6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить "Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице публичной казнью "Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил... В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев Хаски "подогрела" пиццу и чуть не сожгла дом хозяев Хаски "подогрела" пиццу и чуть не сожгла дом хозяев «У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги «У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги

На что жалуетесь?

Вернуться