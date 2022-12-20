В Чувашии загорелся газопровод, который качает топливо в Европу

По словам жителей близлежащих деревень, рядом находится интернат. Людей там заперли в помещениях и следят, чтобы никто не выходил на улицу, уточняет Mash.

UPD: Три человека погибли, один пострадал в результате взрыва на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Все они — газовики, ремонтировавшие трубу.

Тем временем В МЧС сообщают, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано.

Цена газа в Европе подскочила до $1200 за 1 тыс. куб. м после новостей о взрыве.