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Советская доставка на дом, или все новое - это хорошо забытое старое

Советская доставка на дом, или все новое - это хорошо забытое старое (19 фото)

Автор:
03 апреля 2021 10:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   доставка   интересное   на дом   продукты   торговля   
1151
19

Многим наверняка кажется, что вот, дескать. хорошо сейчас живем, даже доставку на дом придумали. Но ведь доставке на дом уже много-много лет и СССР был весьма продвинут в этом плане

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Метки: Исторические факты   СССР   доставка   интересное   на дом   продукты   торговля   
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14  комментариев
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16k
Злобный Члегр 45 минут назад
Комментарий к фото
Школьные завтраки - на дом? Афтырь, что ты курил?
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1k
cbgcbr 7 минут назад
Интересно...(Возьмем среднее 60-70гг). А как заказать на дом что-то, если у половины населения не было в доме телефона?! Большинство звонить в телефонную будку...или к соседям ходило. Не надо путать доставку с производства к реализатору (государственная программа распределения товаров) и доставку частному лицу на дом. На дом приносили пенсии (на руки) и телеграммы. Был возможен вариант -"Служба быта" , только позволить себе это могли единицы. Элементарно при покупке мебели в магазине машину с доставкой официально не найти. Зато, та-же машина (а то две или три) стоит на соседней улице от магазина. Частным образом в "ДВА КОНЦА+ГРУЗЧИКИ".
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Я давно заметил, что фишки политизировались до невозможности. Причем, в одну сторону. Каждый день - обязательно определенное количество совкодрочерских постов. Чтобы разжечь срач. Чтобы перетянуть одеяло на сторону совка. Да тут юзеров старше 40-ка ноль целых, хер десятых процента. Значит, расчет на засирание мозгов школоте, которая про совок только слышала, но никогда не нюхала. Значит, пропаганда. Фишки, уж не Зюганов ли ваш спонсор?
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Бля, такого я даже от фишек не ожидал. Пост настолько не соответствует заголовку, что хочется афтару яйца отрезать.
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16k
Злобный Члегр 37 минут назад
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Это пипец, граждане.
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16k
Злобный Члегр 39 минут назад
Комментарий к фото
А это - апогей этого аццкого высера!
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16k
Злобный Члегр 40 минут назад
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Ипанько? Автолавки - это передвижные магазины для сельской местности. Причем тут доставка на дом? Кстати, для тупого афтыря: они существуют и по сей день. И помирать не собираются.
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16k
Злобный Члегр 42 минуты назад
Комментарий к фото
Я быне отказался от такого мотороллера!
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16k
Злобный Члегр 44 минуты назад
Комментарий к фото
Хорошие ножки!
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3k
Борис Карабанов Час назад
Доставка почтовых посылок, кстати, тоже имела место быть в СССР, в котором "ничего не было".
Помню, в 60-е годы посылки развозили на лошади, запряженной в кибитку, обитую железом и окрашенную синей краской. Возница (он же экспедитор, он же фуражир, он же конюх), звали его Греха Не Мало, был большим любителем горячительного, что, впрочем, не мешало ему неукоснительно исполнять свои обязанности. Если сегодняшний курьер-доставщик из "Почты России", позвонив в дверь и не дождавшись ответа быстренько исчезает, то Греха Немало такого себе не позволял. Он либо терпеливо дожидался адресата, сунув пучок сена лошади, дабы не скучала, либо возвращался через некоторое время, обслужив других клиентов. Причина такой настойчивости была проста - многие постоянные клиенты, зная его слабость, в качестве благодарности подносили ему стопку водки и закуску. Курьер выпивал стопку, закусывал, благодарил хозяев и прощался:
- Благодарствуйте, хозяева! Эх, да, греха не мало, не мало...
Выйдя к своей повозке, Греха Не Мало непременно закуривал самокрутку, выпуская клубы душистого синего дыма. Никогда он не наглел, не требовал, не просил. Поговаривали, что он был "политическим" и "отмотал" в своё время "червонец по-полной" Пьяным я его никогда не видел, но крепкий запах устоявшегося перегара и махорочного духа смешанные с запахом конского пота, запомнились мне на всю жизнь.
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8k
Вася 2 часа назад
эх. не дали Лучше Стране в Мире развиться в полную мощь. .. Капиталистам мы очень не нравились... убили ссуки
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8k
costa Вася Час назад
Так а какие именно 5-10 лет из 75ти летней истории Страны Советов считать лучшими?
А то все говорят СССР, но мало кто конкретизирует - СССР 30х, послевоенный, оттепель, застой?
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8k
Вася costa Час назад
Страна эволюционировала к идеалу, утопия стала превращаться в реальность, сказка почти стала былью. советских идеалистов ненавидят
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28k
LEPA Вася 43 минуты назад
Идеал это замкнутая на саму себя экономическая и финансовая системы? Нельзя развиваться в вакууме. Ну или можно,но не долго. И СССР это доказал всему миру,хотя и жаль ништяки,которые остались только там в Союзе.
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