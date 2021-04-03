Советская доставка на дом, или все новое - это хорошо забытое старое

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Многим наверняка кажется, что вот, дескать. хорошо сейчас живем, даже доставку на дом придумали. Но ведь доставке на дом уже много-много лет и СССР был весьма продвинут в этом плане
На самом деле советская торговля была на высочайшем уровне. Здесь вы можете прочесть про вендинговые аппараты
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Практически любой товар можно было заказать с доставкой на дом, как сейчас мы это делаем по Интернету.
Например к началу 1960-х по Москве и Питеру сновали тысячи грузовых мотороллеров, развозивших заказы гражданам
Продукты питания, одежда, обувь, товары народного потребления. цветы, билеты на поезд и самолет и многое-многое другое
Не стоит забывать и про автолавки - практически продукты и прочие товары с доставкой к дому
Впрочем, всеми любимый квас или молоко, которое приезжало прямо во двор - тоже можно считать доставкой на дом
Авторский пост
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Помню, в 60-е годы посылки развозили на лошади, запряженной в кибитку, обитую железом и окрашенную синей краской. Возница (он же экспедитор, он же фуражир, он же конюх), звали его Греха Не Мало, был большим любителем горячительного, что, впрочем, не мешало ему неукоснительно исполнять свои обязанности. Если сегодняшний курьер-доставщик из "Почты России", позвонив в дверь и не дождавшись ответа быстренько исчезает, то Греха Немало такого себе не позволял. Он либо терпеливо дожидался адресата, сунув пучок сена лошади, дабы не скучала, либо возвращался через некоторое время, обслужив других клиентов. Причина такой настойчивости была проста - многие постоянные клиенты, зная его слабость, в качестве благодарности подносили ему стопку водки и закуску. Курьер выпивал стопку, закусывал, благодарил хозяев и прощался:
- Благодарствуйте, хозяева! Эх, да, греха не мало, не мало...
Выйдя к своей повозке, Греха Не Мало непременно закуривал самокрутку, выпуская клубы душистого синего дыма. Никогда он не наглел, не требовал, не просил. Поговаривали, что он был "политическим" и "отмотал" в своё время "червонец по-полной" Пьяным я его никогда не видел, но крепкий запах устоявшегося перегара и махорочного духа смешанные с запахом конского пота, запомнились мне на всю жизнь.
А то все говорят СССР, но мало кто конкретизирует - СССР 30х, послевоенный, оттепель, застой?