Предшественники грамот и благодарностей: столетние моральные поощрения

Может кто-то думает, что всякие грамоты и благодарности это продукт фантазии большевиков и советской власти - чтобы людям денег не платить, а просто вручать грамоту и свободен. Но на самом деле этой традиции - поощрения не только материальным, но и моральным - уже много-много лет