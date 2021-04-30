Предшественники грамот и благодарностей: столетние моральные поощрения

Может кто-то думает, что всякие грамоты и благодарности это продукт фантазии большевиков и советской власти - чтобы людям денег не платить, а просто вручать грамоту и свободен. Но на самом деле этой традиции - поощрения не только материальным, но и моральным - уже много-много лет
Похвальными листами награждали лучших учеников школ и училищ, лучших выпускников институтов и семинарий
Листы украшали херувимы, портреты царей, вензеля и прочая красота. Это была по-настоящему ценная бумага. Такой козыряли при случае всенепременно
Призовые листы получали лучшие в своем деле - стрелки, работники, наездники,
По похвальным листам даже издавались каталоги, в которых. помимо иллюстраций, были описания множества похвальных документов
Конечно же подобная идея похвалы не могла остаться в стороне и большевики ее переняли, переделали херувимов и вензеля в красные флаги и звезды, переименовали в грамоты и благодарности и с радостью раздавали всем подряд.
У многих, живших в СССР непременно были подобные бумаги, у некоторых даже в изрядном количестве. И мы тоже когда-то ими хвастались - шутка ли - тебя признали лучшим чтецом. Шутка...
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