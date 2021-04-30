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Предшественники грамот и благодарностей: столетние моральные поощрения

Предшественники грамот и благодарностей: столетние моральные поощрения (20 фото)

Автор:
30 апреля 2021 13:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   антиквариат   благодарности   грамоты   интересное   истоия   похвальные листы   
926
20

Может кто-то думает, что всякие грамоты и благодарности это продукт фантазии большевиков и советской власти - чтобы людям денег не платить, а просто вручать грамоту и свободен. Но на самом деле этой традиции - поощрения не только материальным, но и моральным - уже много-много лет

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Метки: Исторические факты   антиквариат   благодарности   грамоты   интересное   истоия   похвальные листы   
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