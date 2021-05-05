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Вот , например, ее перл в конце марта на "Эхо Москвы" , где никто за голову не схватился и даже не усмехнулся - ибо все одинаковы..Там Юлия о короновирусе вещает, заодно и об истории Америки.« Собственно, одно из преимуществ европейцев, когда они приехали в Америку, почему так быстро индейцы померли от разных европейских вирусов? Ровно потому, что у американских индейцев практически не было прирученных животных, а в Европе и Азии история приручения животных, с которых на нас прыгали вирусы, занимала несколько тысячелетий». (Цитируется по сайту «Эха Москвы»).А что? Очень дельная мысль. Вдумайтесь - "вирусы на нас прыгают с прирученных животных".Вот, например, коронавирус. Это же очевидно, что китайцы приручили летучих мышей . Они им почту приносили, ну или что-нибудь другое важное. Может быть абажурами над керосиновыми лампами работали, может еще чего. Но несомненно это - прирученные домашние животные.Если вспомнить, историю чумы в Европе, то и крысы - одомашненные животные. Только они об этом не знали. А зря. Но не суть.Вот у индейцев не было таких домашних животных. Ни летучих мышей, ни крыс у вигвамов. Ни лисиц и ежиков со своими вирусами.Совсем . Бегали они с луком и стрелами на своих двоих.Лам у них не было. Это им , вероятно, испанцы завезли. Из жалости. И как источник вирусов.А еще собак. Потому что индейских хохлатых собак не было. Индейцы сами лаяли , охраняя вигвамы.Поэтому вы же понимаете, как хороша история в изложении Латыниной. Не было покорения Америки. Совсем не было. Ни уничтожения племен - ничего. Само все произошло. Нечаянно. Привезли белые своих прирученных животных - показали аборигенам. Те стали удивляться, а в это время вирусы на них попрыгали. И все. То оспа, то чума - и нету Кука.А конкистадоры - белые и пушистые. Просто у них вирусы прыгучие. Совсем индейцев запрыгали.Ну а что с Юлии взять-то? Рептилоид срочного призыва. Желторотый, необученный.