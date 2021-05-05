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Ну очень нежно я отношусь к этой рыжей даме. Потому что в природе ничего не может быть совершенного - а она совершенна. По глупости. По необразованности. По наглости.
Я вообще подозреваю, что Юлия - это засланный инопланетянами рептилоид. Ускоренного призыва. Дескать, время горячее, нечего здесь вводить в курс дела и читать лекции по истории и культуре землян. И так сойдет. Внедришься - и действуй.
Ну разве что можно посмотреть фильм "Москва слезам не верит", там одна лимитчица с хлебозавода объясняла как кадрить образованных мужиков в библиотеках. Типа, лепи что в голову придет - они это эксцентричностью считать будут.
Вот Юля и лепит. Уже никто и внимания не обращает , а я наслаждаюсь. Люблю глупость в первозданном виде.
Ну разве что можно посмотреть фильм "Москва слезам не верит", там одна лимитчица с хлебозавода объясняла как кадрить образованных мужиков в библиотеках. Типа, лепи что в голову придет - они это эксцентричностью считать будут.
Вот Юля и лепит. Уже никто и внимания не обращает , а я наслаждаюсь. Люблю глупость в первозданном виде.
Вот , например, ее перл в конце марта на "Эхо Москвы" , где никто за голову не схватился и даже не усмехнулся - ибо все одинаковы..
Там Юлия о короновирусе вещает, заодно и об истории Америки.
« Собственно, одно из преимуществ европейцев, когда они приехали в Америку, почему так быстро индейцы померли от разных европейских вирусов? Ровно потому, что у американских индейцев практически не было прирученных животных, а в Европе и Азии история приручения животных, с которых на нас прыгали вирусы, занимала несколько тысячелетий». (Цитируется по сайту «Эха Москвы»).
А что? Очень дельная мысль. Вдумайтесь - "вирусы на нас прыгают с прирученных животных".
Вот, например, коронавирус. Это же очевидно, что китайцы приручили летучих мышей . Они им почту приносили, ну или что-нибудь другое важное. Может быть абажурами над керосиновыми лампами работали, может еще чего. Но несомненно это - прирученные домашние животные.
Если вспомнить, историю чумы в Европе, то и крысы - одомашненные животные. Только они об этом не знали. А зря. Но не суть.
Вот у индейцев не было таких домашних животных. Ни летучих мышей, ни крыс у вигвамов. Ни лисиц и ежиков со своими вирусами.
Совсем . Бегали они с луком и стрелами на своих двоих.
Лам у них не было. Это им , вероятно, испанцы завезли. Из жалости. И как источник вирусов.
А еще собак. Потому что индейских хохлатых собак не было. Индейцы сами лаяли , охраняя вигвамы.
Поэтому вы же понимаете, как хороша история в изложении Латыниной. Не было покорения Америки. Совсем не было. Ни уничтожения племен - ничего. Само все произошло. Нечаянно. Привезли белые своих прирученных животных - показали аборигенам. Те стали удивляться, а в это время вирусы на них попрыгали. И все. То оспа, то чума - и нету Кука.
А конкистадоры - белые и пушистые. Просто у них вирусы прыгучие. Совсем индейцев запрыгали.
Ну а что с Юлии взять-то? Рептилоид срочного призыва. Желторотый, необученный.
Там Юлия о короновирусе вещает, заодно и об истории Америки.
×
« Собственно, одно из преимуществ европейцев, когда они приехали в Америку, почему так быстро индейцы померли от разных европейских вирусов? Ровно потому, что у американских индейцев практически не было прирученных животных, а в Европе и Азии история приручения животных, с которых на нас прыгали вирусы, занимала несколько тысячелетий». (Цитируется по сайту «Эха Москвы»).
А что? Очень дельная мысль. Вдумайтесь - "вирусы на нас прыгают с прирученных животных".
Вот, например, коронавирус. Это же очевидно, что китайцы приручили летучих мышей . Они им почту приносили, ну или что-нибудь другое важное. Может быть абажурами над керосиновыми лампами работали, может еще чего. Но несомненно это - прирученные домашние животные.
Если вспомнить, историю чумы в Европе, то и крысы - одомашненные животные. Только они об этом не знали. А зря. Но не суть.
Вот у индейцев не было таких домашних животных. Ни летучих мышей, ни крыс у вигвамов. Ни лисиц и ежиков со своими вирусами.
Совсем . Бегали они с луком и стрелами на своих двоих.
Лам у них не было. Это им , вероятно, испанцы завезли. Из жалости. И как источник вирусов.
А еще собак. Потому что индейских хохлатых собак не было. Индейцы сами лаяли , охраняя вигвамы.
Поэтому вы же понимаете, как хороша история в изложении Латыниной. Не было покорения Америки. Совсем не было. Ни уничтожения племен - ничего. Само все произошло. Нечаянно. Привезли белые своих прирученных животных - показали аборигенам. Те стали удивляться, а в это время вирусы на них попрыгали. И все. То оспа, то чума - и нету Кука.
А конкистадоры - белые и пушистые. Просто у них вирусы прыгучие. Совсем индейцев запрыгали.
Ну а что с Юлии взять-то? Рептилоид срочного призыва. Желторотый, необученный.
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Я вот про средневековье не соглашусь - просто невеждам дали возможность демонстрировать себя публично.
*впрочем, это всё не отменяет того, что Латынина мразь та ещё )
Логично, чё.
Но судя по сифилису они ипали животных прямо так - дикими.
чего образованные конкистадоры позволить себе не могли ,от чего и разносили заразу бесконтрольно по всей просвещенной европе самостоятельно, без посредников.
Ильф и Петров. "12 стульев". Там был такой же специалист, как Латынина. Ляпис-Трубецкой. У него там волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом.