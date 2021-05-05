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Латынина прекрасна своей незамутненной глупостью. О вирусах и индейцах - это шедевр

Латынина прекрасна своей незамутненной глупостью. О вирусах и индейцах - это шедевр (1 фото)

Автор:
05 мая 2021 16:21
Метки: Россия   америка   короновирус   латынина   новости   общество   эхо москвы   
1097
1
Ну очень нежно я отношусь к этой рыжей даме. Потому что в природе ничего не может быть совершенного - а она совершенна. По глупости. По необразованности. По наглости.

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Метки: Россия   америка   короновирус   латынина   новости   общество   эхо москвы   
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25  комментариев
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7k
Иван Автор поста 2 часа назад
И эта женщина защитившая диссертацию в области литературы...
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14k
Corvus Corax Полчаса назад
Канешн, давно каменты про съехавшую крышу излишни, но "Вейский цикл" у нее хорош...
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32k
семён 40 минут назад
Зачем оппозиционеру мозг? Мозг оппозиционеру не нужен. Оппозиционер должен быть глашатаем. Оппозиционеру нужен язык! Вот этот язык и метёт...
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5k
Сергей 42 минуты назад
Вот так все и скатывается в средневековье. Про автора поста смысла нет говорить, он мудак. Но остальные то что взбаламутились. Есть такое понятие - зоонозы. Уже давно очевидно, что многие болезни изначально нам передались от животных. Откуда появился коронавирус, доподлинно пока не известно. Идея про летучих мышей пока такое себе предположение. И да, у индейцев домашних животных было существенно меньше. Соответственно и меньше иммунитета. https://ru.wikipedia.org/wiki/Зоонозыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Зоонозы
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5k
ваня панкин 44 минуты назад
"волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом"... вообщем вы поняли...
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8k
Ginny Час назад
сжечь на куй эту пробл.я.д.ь
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201k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Российская Псаки?
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3k
Горожанин Час назад
А что товарищ Латынина нам скажет поводу работорговли и геноцида африканцев? По официальным историческим данным, основанным на записях судовых журналов в период между 1515 и 1865 годами, корабли работорговцев вывезли из Африки 12,5 миллионов мужчин, женщин и детей. Только в пути погибло около 2 миллионов человек. А сколько было убито, замучено, умерло от голода африканцев уже в руках рабовладельцев. Что нам на это скажет товарищ Латынина? Тоже вирус? Наверное, тогда, это вирус античеловечности западной цивилизации. И этот вирус ещё не уничтожен, он мутирует, но размножается. Что товарищ Латынина думает по этому поводу?
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33k
Антон Час назад
Зечетно! Эта болонка крашенная, тупа как пробка.
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133
Никудатор 2 часа назад
Про стрелку осцилографа, имхо, эпичней.
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12k
albedo 2 часа назад
В правом верхнем углу Латынина:
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29k
bgv 2 часа назад
Хм индейцы животных не приручали...
Логично, чё.
Но судя по сифилису они ипали животных прямо так - дикими.
чего образованные конкистадоры позволить себе не могли ,от чего и разносили заразу бесконтрольно по всей просвещенной европе самостоятельно, без посредников.
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207
Hunde Beißer2 2 часа назад
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2k
Ям 2 часа назад
Я думал что эта "стрелка осциллографа" давно сдохла
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49k
Нанук Паналык 2 часа назад
Пригожинская псинка по кличке иван,решила что он - иван петросян!
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8k
arhshed 2 часа назад
Вирусы метались как стрелка осциллографа?
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