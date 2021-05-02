Жириновский сказал, что должность президента надо переименовать

Как говорит Жириновский, было бы идеально называть главу Российского государства верховным правителем. Ведущий в эфире URA, где вещал Владимир Вольфович, предложил подумать над титулом "царя", но политик его отринул: "Монархия - это идеальный вариант, но это устарело уже все".



Помимо этого он предложил вернуть дореволюционные термины в сферу административного деления страны, чтоб избавиться от этих ужасных заимствований . Теперь, по мнению лидера ЛДПР , губернаторов надо называть наместниками, а российские регионы будут наместничествами, а они уже будут делиться на уезды и волости.