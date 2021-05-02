Жириновский сказал, что должность президента надо переименовать

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Король андалов, ройнаров и Первых людей, владыка Семи Королевств и защитник державы (было бы круто, но нет).
Лидер ЛДПР заявил, что слово "президент" - это заимствование из английского языка.
"Над нами смеются дети в Англии и США, мол, у русских даже нет русского слова, чтобы назвать руководящую должность".
"Над нами смеются дети в Англии и США, мол, у русских даже нет русского слова, чтобы назвать руководящую должность".
Как говорит Жириновский, было бы идеально называть главу Российского государства верховным правителем. Ведущий в эфире URA, где вещал Владимир Вольфович, предложил подумать над титулом "царя", но политик его отринул: "Монархия - это идеальный вариант, но это устарело уже все".
Помимо этого он предложил вернуть дореволюционные термины в сферу административного деления страны, чтоб избавиться от этих ужасных заимствований . Теперь, по мнению лидера ЛДПР , губернаторов надо называть наместниками, а российские регионы будут наместничествами, а они уже будут делиться на уезды и волости.
Помимо этого он предложил вернуть дореволюционные термины в сферу административного деления страны, чтоб избавиться от этих ужасных заимствований . Теперь, по мнению лидера ЛДПР , губернаторов надо называть наместниками, а российские регионы будут наместничествами, а они уже будут делиться на уезды и волости.
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