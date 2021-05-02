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Жириновский сказал, что должность президента надо переименовать

Жириновский сказал, что должность президента надо переименовать (2 фото)

Автор:
02 мая 2021 20:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   забавное   новости   политика   президент   смешное   
908
2
Король андалов, ройнаров и Первых людей, владыка Семи Королевств и защитник державы (было бы круто, но нет).

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Метки: Россия   жить в россии   забавное   новости   политика   президент   смешное   
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28  комментариев
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3k
Том Джоуд 43 минуты назад
У Жирика, уже язык коричневый, до самого основания. Сколько можно лизать-то? И так усердно.
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1k
Ясный Пень 2 минуты назад
У Жирика подлизалово с прогибом зачётное . Даю жополизу наводку как правильно хозяина его именовать :

Отец (мат) родной , солнышко (3 мата с выражением) ясное , очей (мат) услада и (783 мата на языках народов СССР и жителей регионов) бессрочный.
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2k
RALEXXX 4 минуты назад
Президе нт (от лат. praesidens, род. п praesidentis сидящий впереди, во главе; председатель) выборный глава государства в странах с республиканской или смешанной формой правления избираемый на установленный (например, конституцией) срок с ограниченной законом властью.
Так что Жирик в этот раз оказался как ни странно прав. Для Темнейшего нет ограниенного срока, как и ограниченной законом власти.
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10k
Кот 5 минут назад
Ну, а граждан тогда переименовать в холопы. Уже на пути к этому...
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3k
KL11 11 минут назад
Ссылка где?
Гениалиссимус (объединение званий Генералиссимуса, Генерального секретаря ЦК КПГБ и Гения)
Автор-Москва 2042» сатирический роман-антиутопия Владимира Войновича, написанный в 1986 году.
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8k
Andrei 14 минут назад
А ему не сказали, что слово "президент" пришло из латинского (и в английский тоже), как, собственно, и "царь" и "император"
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19k
Андрей Иванов 16 минут назад
А Вольфовича переименовать в Собакодиковича или Лесносанитаровича
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256
Олег 20 минут назад
Да чего уж там мелочиться! Сразу - император. А далее со всеми вытекающими (вот только крепостного права чего то не хочется)
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7k
Перст Указующий Полчаса назад
владыка всея руси
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1k
ЛунныйКотэ Полчаса назад
ну да, президент это максимум 2 срока по 4 года
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17k
Марина Полчаса назад
Весеннее обострение.
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3k
Tuskub Полчаса назад
"Екатерина долго не могла отыскать синоним одному слову:
- А как же нам быть с иностранною "клизмою"?
- Клизма - задослаб! - подсказала фрейлина Эльмпт.
- Ты у нас умница, - похвалила ее царица..." (С)
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256
Олег Tuskub 23 минуты назад
Из Пикуля. "Фаворит"
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13k
Алексей 36 минут назад
Придворный шут в очередной раз высунул язык.
Вспомнился анекдот - "что лейтенант, деньги закончились"?
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16k
Delhana 39 минут назад
Та фигли останавливаться на малом. Добавить к титулу "Пинатель грызунов, Бич салозадых, Осквернитель европейских ценностей, Страх Польши и ужас проипалтов, Глумитель над на пиндосией, Повелитель неисчислимых орд петровых и бошировых....
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6k
Летучий Мыш 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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13k
Роман 45 минут назад
Надо же, оказывается слово президент заимствовано из английского?
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9k
Kucher 47 минут назад
Генеральный секретарь
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−85
Sweetie 48 минут назад
Во всем мире давным давно идет англификация очень многих слов и процесс этот только положительный. Жирик опять в грязь лицом упал
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58k
Опиум для народа 50 минут назад
Пересидент.)
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15k
Maks Es 59 минут назад
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