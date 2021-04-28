Замерзли? В Москве ожидается потепление до +30

Начало мая точно не будет теплым, в прогнозах стоят похолодания, а вот уже после окончания длинных (очень длинных) майских праздников, тепло наконец-то придет и температура станет совсем уж летней. Ясные дни принесет южный циклон и природа окончательно пробудится.



Это, наверное, чтобы на шашлыки люди не ездили, пандемия вроде как)