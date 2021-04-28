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Замерзли? В Москве ожидается потепление до +30

Замерзли? В Москве ожидается потепление до +30 (2 фото)

Автор:
28 апреля 2021 15:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   весна   жара   новости   погода   холод   
2063
2
Природа решила заморозить нас всех на долгие майские праздники, а уже после них дать жару.

Источник:

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Метки: Россия   весна   жара   новости   погода   холод   
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7  комментариев
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
- Почему у вас так холодно, май ведь уже?
- Ну так черемуха же цветет
- А нахрена вы ее сажаете?!
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10k
Типа граф 41 минуту назад
Да мне пофиг , я 2/2 работаю .
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483
vitalik 58 минут назад
Ну раз так, тогда может есть смысл перенести выходные на 10 дней?
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34k
minimalism Автор поста vitalik 36 минут назад
да просто уже скоро сделают с 31 декабря по 11 мая, чтобы не мучиться и все)))
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1k
DarkSkat 2 часа назад
Ну да, как же
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Перст Указующий DarkSkat Час назад
Замерзли? В Москве ожидается потепление до +30
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1k
DarkSkat Перст Указующий Час назад
Спасибо)
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minimalism

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