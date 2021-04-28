Замерзли? В Москве ожидается потепление до +30

2063
2
Природа решила заморозить нас всех на долгие майские праздники, а уже после них дать жару.
Уже после 9 мая в столице начнется потепление и столбики термометра будут подниматься до +25... +30.
Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишовец.
Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишовец.
Начало мая точно не будет теплым, в прогнозах стоят похолодания, а вот уже после окончания длинных (очень длинных) майских праздников, тепло наконец-то придет и температура станет совсем уж летней. Ясные дни принесет южный циклон и природа окончательно пробудится.
Это, наверное, чтобы на шашлыки люди не ездили, пандемия вроде как)
Это, наверное, чтобы на шашлыки люди не ездили, пандемия вроде как)
Источник:
Ссылки по теме:
- Масленичное сумасшествие 2020. Неутешительные итоги проводов зимы
- Лето-2019: юмористические итоги трех долгожданных месяцев
- Потеют все: прогноз аномальной жары в России
- В Пакистане от аномальной жары погибло более 60 человек
- Европу накрыла аномальная жара
45
Понравилось45
Новости партнёров
- Ну так черемуха же цветет
- А нахрена вы ее сажаете?!