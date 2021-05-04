Материнство - очень ответственная роль, с которой справится не каждая женщина. В городе Березники в Пермском крае местный житель снял на видео мать, которая пьяная гуляла с ребёнком. Запись оказалась в соцсетях, и вызвала бурю эмоций у пользователей.
В каждом российском городе (и не только) есть такой район, где можно на каждом шагу встретить маргинальных личностей. В Березниках (Пермский край) местный житель снял пьяную мамашу, гуляющую во дворе с ребёнком.
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Женщина была сильно пьяна, еле стояла на ногах. В какой-то момент она упала, ударившись головой об асфальт. Пьяный мужчина (предположительно, собутыльник) пытался поднять женщину, а рядом катались дети на самокатах.
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"Может, органы опеки уже почаще начнут следить за подобными семьями. Невменяемые родители с ребёнком. Мамаша, посмотри на себя со стороны. Может, стыдно станет и возьмёшься за ум!" — пишет автор видео.
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В комментариях к записи пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то считал, что женщину нужно привлечь к ответственности и спасти ребёнка, а кто-то посетовал на то, что автор видео не помог женщине, а принялся снимать её не в лучшем виде.
Алкоголь - зло. В Первоуральске пьяная женщина вышла с собакой из подъезда и не смогла удержать пса. Собака на радостях сбила её с ног и бросилась на мальчиков, гуляющих около подъезда. Пока женщина ползала у подъезда, её невоспитанный пёс гонял детей.
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Понравилось22
, да, запомнил, действительно. И что?
Просто в некоторых семьях это-трагедия. Родители в запое, жрать нечего, звиздюли, истерики. А для кого-то забавная, смешная бытовая ситуация, о которой вспоминаешь с улыбкой.