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В Пермском крае сняли на видео пьяную мать, которая еле держалась на ногах

В Пермском крае сняли на видео пьяную мать, которая еле держалась на ногах (2 фото + 3 видео)

Автор:
04 мая 2021 14:22
Сообщество : Жить в России
Метки: березники   мамаша   органы опеки   пермский край   пьяная   фото   яжемать   
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Материнство - очень ответственная роль, с которой справится не каждая женщина. В городе Березники в Пермском крае местный житель снял на видео мать, которая пьяная гуляла с ребёнком. Запись оказалась в соцсетях, и вызвала бурю эмоций у пользователей.

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Метки: березники   мамаша   органы опеки   пермский край   пьяная   фото   яжемать   
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1k
GUSAR 2 часа назад
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49k
smakido 14 минут назад
Пьющая мать - горе в семье.
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132
Егор Петренко 23 минуты назад
Отвратительно,бедные детки.Синька-ЗЛО!!!
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503
Леший Полчаса назад
Несколько раз прослушал глухой звук удара черепушки об асфальт. Это шедевр!
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−8
alex 45 минут назад
та нее, это только в америке возможно!
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6k
Сгусток позитива Час назад
синька чмо)
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657
Злодей Час назад
Эту животину матерью называть надо запретить.
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1k
Иван Иванов Час назад
Кто может вырасти из этого ребёнка? Шансы на то, что он будет прилежно учиться в школе, получит профессию и станет добрым, заботливым отцом и мужем, к сожалению минимальны
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
недочеловеки на детские пособия бухают и радуются
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346
cana61s Шурум-бурум Час назад
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4k
Иван 2 часа назад
Ну так Володя денег даёт.
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