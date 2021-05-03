15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."

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Люди по природе своей любопытны и иногда их могут интересовать даже какие-то странные и абсурдные вещи.
В мире много вопросов, которыми вы, скорее всего, не задавались, но как только зададитесь, узнать ответ будет крайне любопытно. Знаете, что будет, если удариться глазом об очки? Или что будет с ножом, если его часто и долго точить? А что с газировкой в холодильнике или морозилке иногда происходит, знаете? Мы собрали для вас ответы на эти и другие необычные вопросы. Не благодарите.
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Мой четырёхлетний ребёнок случайно ударил меня по лицу с такой силой, что на моих очках остался идеальный отпечаток глазного яблока
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Метки: а что если интересно любопытно подборка фото
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И после этого случайно оказался в детдоме.
Случайно ударил....это ж нихера себе случайно!)))
Кстати - есть сказка про кашу из топора. Но топор ведь могли использовать для разделки мяса и на нем накопился толстый, нажористый слой "мясопродуктов". В этом случае сказка заиграла новыми оттенками и казавшиеся раньше глупыми персонажи становятся "рачительными" :)
>> Да ладно.... Про простоквашу не слышали?