15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."

В мире много вопросов, которыми вы, скорее всего, не задавались, но как только зададитесь, узнать ответ будет крайне любопытно. Знаете, что будет, если удариться глазом об очки? Или что будет с ножом, если его часто и долго точить? А что с газировкой в холодильнике или морозилке иногда происходит, знаете? Мы собрали для вас ответы на эти и другие необычные вопросы. Не благодарите.