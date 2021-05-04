Майские праздники: ожидание и реальность

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"За чей счет банкет?" - удивлялись пользователи, когда президент объявил длинные выходные в мае. Сначала все обрадовались, а потом поняли, что ситуация не такая уж простая. В итоге сегодня, после традиционных праздничных дней с 1 по 3 мая, большинство россиян вышли на работу.
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А вы работаете или отдыхаете в майские?
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По привычке считают начальника боссом их жизни, вот ими и помыкают.
1 января (нерабочий день) Новый год С 1898 года является выходным днём. С 1930 по 1947 гг. являлся рабочим днём.
Реальность: Это Питер детка, не ной мне тут..
В пятницу за приезд- шашлыки(ребра BBQ), в субботу теща заехала- шашлыки(купаты+курочка), в воскресенье-родители, шашлыки классические. Вчера доедал, что осталось. А остались... шашлыки!