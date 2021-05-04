FISHKINET
Сообщество Юмор 12211 постов • 2640 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Майские праздники: ожидание и реальность

Майские праздники: ожидание и реальность (20 фото)

Автор:
04 мая 2021 07:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   майские   майские праздники   ожидание и реальность   реакция соцетей   соцсети   твиттер   фото   
10869
20
"За чей счет банкет?" - удивлялись пользователи, когда президент объявил длинные выходные в мае. Сначала все обрадовались, а потом поняли, что ситуация не такая уж простая. В итоге сегодня, после традиционных праздничных дней с 1 по 3 мая, большинство россиян вышли на работу.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   майские   майские праздники   ожидание и реальность   реакция соцетей   соцсети   твиттер   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
38
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
251
Катерина Субботина 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
18k
Ватаку Накомоде 8 минут назад
Отпустили на оплачиваемые выхи (компания не государственная), работают у нас только те кто по графику (т.е. те, кто и в обычные выходные и праздники работают). Так что сочувствую недовольным, валяясь на диване)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димыч 47 минут назад
Ага, "без пробок".. на Ленинградке так не получится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий Час назад
ну и нормально - смысл отдыхать полмесяца, чтобы получить ползарплаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
222
Серега Час назад
Супруга работает,хотя в группе всего трое детей.Роспотребнадзор,запретил группы объединять.Где не надо они экономят,а тут два воспитателя и две нянечки работают из за трех детей.И так во всех группах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил Час назад
Вова собрал вокруг себя подхалимов, которые ссат ему сказать "Не гони". И поэтому им приходится каждый раз выкручиваться после его перлов. В этом году вот новый термин "нерабочий день с сохранением заработной платы".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Серега Час назад
Питер. Ехал к 10 в офис, на улице никого особо. Так что народ отдыхает все таки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
422
Mihhail Mishin 2 часа назад
Я всегда поражался высказываниям :"начальник приказал работать в выходные". В выходные он может только попросить выйти и если вы договоритесь с д.п. оплатой. У меня лично такие отношения с начальством. И ни кто не в обиде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
422
Mihhail Mishin 2 часа назад
На работах с непрерывным циклом выходные и гос. праздники, по закону, оплачиваются с коэффициентом 1,5-2,0. У нас так!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
422
Mihhail Mishin Андрей Час назад
А чё тут хвастаться? Я обыкновенный сборщик металлоконструкций. Просто надо знать законы и их исполнять. И не давать садиться себе на шею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey G 2 часа назад
Я худею с подобных постов. Дали кучу праздников, началось нытьё, что не всем дали, что кто-то всё же будет работать и подобное. А что, медики, менты или пожарные в другие праздники не спасали наши жопы при необходимости? Разве частник раньше не работал 31 декабря, если нужда заставляла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
Андрей Andrey G 2 часа назад
А кто отдыхает? Очень странные "выходные", отдыхают в основном гос.органы, бизнес практические весь работает, в т.ч. фед.компании, при этом дет.сады и школы по закрывали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Главным подарком в этом году было отсутствие первомайской демонстрации. Никому не пришлось переться на демонстрацию чтобы демонстрировать неизвестно что и маршировать колоннами изображая непонятную радость по непонятному поводу. Просто сквозанули с утра через пустой город на выезд, в деревню. А тут благодать ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий ! 2 часа назад
Президент сказал отдыхать, значит отдыхать, взял отпуск.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sivanov1079 3 часа назад
Страдания креаклов, до 7 включительно будет еще несколько постов на эту тему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов 3 часа назад
На самом деле сплошные праздничные дни есть тоько у офисного планктона. И то только у государственного. Как могут не работать медики, рабочие на металлургическом комбинате, фермеры и колхозники, военные и всякие МЧС с правоохранителями? Как могу не работать, столь долго, всякие самоанятые, ИП-шники и другие, кто реально производит продукцию и услуги? Да ни как! Так для кого объявлены эти 10 дней выходными? Вопрос риторический.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin 3 часа назад
Я уже на работе, меня ожидают бои с оружием на телефоне, и бесцельно прожитое время))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Альф 57 3 часа назад
Ожидание: Шашлыки, гулять буду, солнышко..
Реальность: Это Питер детка, не ной мне тут..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Maxim Zorich 3 часа назад
Выходные дни отличаются от нерабочих тем, что в выходные дни не работаем дома, а в нерабочие - на работе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 3 часа назад
А почему жарить нельзя, если по правилам? Я уже так шашлыками-печенными овощами и прочими купатами обожрался, что к мангалу вряд ли до 8 мая(друзья приедут) подойду.
В пятницу за приезд- шашлыки(ребра BBQ), в субботу теща заехала- шашлыки(купаты+курочка), в воскресенье-родители, шашлыки классические. Вчера доедал, что осталось. А остались... шашлыки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 4 часа назад
А я отдыхаю! Вот сейчас пойду креветки свалю, пивка выпью. Потом домашнюю пиццу сварганю. Вечером шашлыки. Кайф
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
theengine 4 часа назад
А потом ещё старый Первомай будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото) Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото) "Наша компания Путина не слушает", или когда ты все-таки работаешь на майских "Наша компания Путина не слушает", или когда ты все-таки работаешь на майских 35 человек, которые получили совсем не то, за что заплатили 35 человек, которые получили совсем не то, за что заплатили 2011 VS 2021: пользователи поделились изменениями, которые произошли с ними за 10 лет 2011 VS 2021: пользователи поделились изменениями, которые произошли с ними за 10 лет "Говорят, на майские водку будут раздавать": реакция на фейк про сухой закон "Говорят, на майские водку будут раздавать": реакция на фейк про сухой закон Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

499552



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа
6
58
20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа
15 увлекательных снимков необычных вещей
3
16
15 увлекательных снимков необычных вещей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
0
46
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
Могли ли женщины в бронзовом веке претендовать на звание вождя?
0
16
Могли ли женщины в бронзовом веке претендовать на звание вождя?
Мама растит сына-вегана: он ест камни и облизывает тележки в магазинах (4 фото)
Мама растит сына-вегана: он ест камни и облизывает тележки в магазинах (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Да чего там мороженое а помните какой был вкусный гудрон
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#прикол#животные#подборка#красота#позитив#интересное#криминал#сатира
#Юмор#интересно#факты#пасха#природа#комментарии#СССР#звезды#новости#фотографии
#история#Россия#люди#шоу бизнес#знаменитости#мемы#прикольные#забавно#приколы#Фотографии.

На что жалуетесь?

Вернуться