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Пьяная женщина выходила из многоквартирного дома, когда собака на радостях сбила её с ног и бросилась на мальчиков, гуляющих около подъезда.
В Первоуральске видео с камеры вызвало общественный резонанс. Жители дома уже устали от постоянных чрезмерных возлияний своей соседки, поэтому выложили последний инцидент в сеть.
Женщина, которую её же собака сбила с ног, так и не смогла подняться и ползала на четвереньках, пока её питомец гонялась за мальчиками.
Женщина, которую её же собака сбила с ног, так и не смогла подняться и ползала на четвереньках, пока её питомец гонялась за мальчиками.
По словам жителей дома, эта "дама" часто находится в состоянии алкогольного опьянения. Весь дом слышит, как она ругает собаку. Соседи рассказали, что это не первое нападение животного на людей, но женщина, ведущая аморальный образ жизни, только оскорбляет их в ответ на просьбы следить за своим питомцем.
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от детей разве что.
Все [мат] какие культурные и вежливые, собаки в наморониках, люди и негры тоже в намороника, все ходят и вежливо улыбаются.
Оружие купить можно только по лицензии, получить её очень сложно, носить при себе строго запрещено. Может дело не в свободном ношении оружия?
Собаке изониазид с церукалом
отсутствие судимостей, отсутствие умыственных отклонений наркотических или алкогольных зависимостей.
у нас одна бабца, долбанутая, которая с песочным терьером не может справиться, завела себе еще русского черного. Баба - реальный неадекват.