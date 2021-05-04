Милота дня: крохотная спальня для кошки

И хотя кошкам, похоже, нравятся самые простые и дешёвые конструкции, в которых можно проводить время, например картонные коробки, они также могут привыкнуть к красивому месту со всеми удобствами. Познакомьтесь с красивым котом в смокинге по имени Вятт (Wyatt), у которого есть собственная спальня с кроватью, игрушками, произведениями искусства и даже личным телевизором.