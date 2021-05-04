Милота дня: крохотная спальня для кошки

Этот пост вам не обязательно показывать своей кошке, но его непременно стоит посмотреть любому владельцу кошки, который хочет доказать, что он действительно хороший друг для своего четырёхлапого сожителя.
И хотя кошкам, похоже, нравятся самые простые и дешёвые конструкции, в которых можно проводить время, например картонные коробки, они также могут привыкнуть к красивому месту со всеми удобствами. Познакомьтесь с красивым котом в смокинге по имени Вятт (Wyatt), у которого есть собственная спальня с кроватью, игрушками, произведениями искусства и даже личным телевизором.
Знакомьтесь, это Вятт, кот, которому несколько месяцев назад посчастливилось попасть в семью, которая относится к нему так, как он действительно того заслуживает
Делая ремонт в своём доме, Брайан Дэвис (Bryan Davies) обнаружил неиспользуемое пространство вдоль стены, которое он решил превратить в крошечную спальню для Вятта
Он обставил комнату кроватью, которая по размерам чётко подходит животному, и другой крошечной мебелью, а также ковриком, когтеточкой и множеством игрушек
Комната также украшена произведениями искусства кошачьей тематики, что придаёт помещению ощущения уюта
Но самым любимым элементов в комнате для Вятта является персональный телевизор — планшет, на котором он может просматривать видеоролики с птицами и белками
Наблюдать за животными из окна — любимое занятие Вятта, поэтому в холодное время года прекрасной альтернативой является «кошачий телевизор»
Источник:
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