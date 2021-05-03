8 советских магнитофонов из 1980-х. Когда кассеты были компактными

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Главным носителем музыкальной информации в 1980-х годах в Советском Союзе были компакт-кассеты, и даже владельцы хороших фирменных пластинок старались переписывать с них музыку на кассеты для ежедневного прослушивания. Советская радиопромышленность, в меру своих возможностей, старалась снабжать граждан качественными кассетными деками. Некоторые из них мы собрали в данной подборке.
1.
Вильма-010-стерео/Феникс-010-стерео
Этот кассетный магнитофон был разработан Вильнюсским приборостроительным заводом «Вильма» и опытно выпускался с 1982 года.
Он был построен на основе модели «Вильма-102-стерео», но отличался более высокими техническими характеристиками.
Так, например, диапазон рабочих частот при использовании пленки второго типа был от 31,5 до 17000 Гц, а коэффициент детонации не превышал 0,15%.
Эту же модель производило Львовское производственное объединение имени 50-летия Октября под маркой «Феникс» для использования в фирменных стереофонических комплексах.
Этот кассетный магнитофон был разработан Вильнюсским приборостроительным заводом «Вильма» и опытно выпускался с 1982 года.
Он был построен на основе модели «Вильма-102-стерео», но отличался более высокими техническими характеристиками.
Так, например, диапазон рабочих частот при использовании пленки второго типа был от 31,5 до 17000 Гц, а коэффициент детонации не превышал 0,15%.
Эту же модель производило Львовское производственное объединение имени 50-летия Октября под маркой «Феникс» для использования в фирменных стереофонических комплексах.
2.
Маяк-120-стерео
Редкий для советской промышленности пример удачного дизайна, особенно хорош был серебристый вариант оформления. Данный магнитофон-приставка первого класса выпускался Киевским заводом «Маяк» с 1984 года.
Коэффициент детонации составлял 0,15%, а полоса частот на хромовой ленте была 31,5 - 18000 Гц. Габариты устройства были 460 х 360 х 130 мм, весил магнитофон солидные 8,9 килограмм.
Редкий для советской промышленности пример удачного дизайна, особенно хорош был серебристый вариант оформления. Данный магнитофон-приставка первого класса выпускался Киевским заводом «Маяк» с 1984 года.
Коэффициент детонации составлял 0,15%, а полоса частот на хромовой ленте была 31,5 - 18000 Гц. Габариты устройства были 460 х 360 х 130 мм, весил магнитофон солидные 8,9 килограмм.
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3.
Вильма-212-стерео
Данный стереофонический кассетный магнитофон производился в Вильнюсе с 1986 года и оснащался системой динамического шумопонижения.
Модель работала с лентой разных типов, при использовании хромовых кассет верхняя граница по ВЧ составляла 16000 Гц. В магнитофоне был встроенный усилитель, номинальная выходная мощность которого была 2 х 4 Ватта. Габариты устройства были 415 х 150 х 255 мм, вес аппарата составлял 5,8 килограмм.
Данный стереофонический кассетный магнитофон производился в Вильнюсе с 1986 года и оснащался системой динамического шумопонижения.
Модель работала с лентой разных типов, при использовании хромовых кассет верхняя граница по ВЧ составляла 16000 Гц. В магнитофоне был встроенный усилитель, номинальная выходная мощность которого была 2 х 4 Ватта. Габариты устройства были 415 х 150 х 255 мм, вес аппарата составлял 5,8 килограмм.
4.
Орбита МП-102-стерео
Продукция Ростовского завода «Электроаппарат», опытно выпускавшаяся с 1985 года.
Этот интересный магнитофон имел электронно-логическое управление и эффективную систему шумоподавления. Оснащение включало в себя светодиодные индикаторы уровня и цифровой счетчик ленты.
Модель имела возможность роботы с тремя типами магнитной ленты, в ней была применена сендастовая магнитная головка. Максимальный диапазон рабочих частот был от 31,5 до 18 000 Гц.
Продукция Ростовского завода «Электроаппарат», опытно выпускавшаяся с 1985 года.
Этот интересный магнитофон имел электронно-логическое управление и эффективную систему шумоподавления. Оснащение включало в себя светодиодные индикаторы уровня и цифровой счетчик ленты.
Модель имела возможность роботы с тремя типами магнитной ленты, в ней была применена сендастовая магнитная головка. Максимальный диапазон рабочих частот был от 31,5 до 18 000 Гц.
5.
Вильма-100-стерео
Отличный магнитофон, производившийся Вильнюсским заводом «Вильма» с 1985 года. Управление всеми основными функциями осуществлялось микропроцессором, который позволил реализовать программируемое воспроизведение фрагментов фонограмм и счет времени, измерение расхода магнитной ленты, включение и выключение в заданное время, а также автопоиск произведений по счетчику. Аппарат допускал ручную подстройку токов записи и подмагничивания и оснащался беспроводным пультом ДУ.
Отличный магнитофон, производившийся Вильнюсским заводом «Вильма» с 1985 года. Управление всеми основными функциями осуществлялось микропроцессором, который позволил реализовать программируемое воспроизведение фрагментов фонограмм и счет времени, измерение расхода магнитной ленты, включение и выключение в заданное время, а также автопоиск произведений по счетчику. Аппарат допускал ручную подстройку токов записи и подмагничивания и оснащался беспроводным пультом ДУ.
6.
Маяк-011-стерео
Магнитофон высшей группы сложности с 1986 года выпускался Киевским заводом «Маяк».
Встроенный микропроцессор позволял прослушивать фонограммы по заранее составленной программе, вести обзор фонограмм на кассете, а также отсчет времени их звучания.
Была предусмотрена автоматическая подстройка токов записи и подмагничивания под конкретную магнитную ленту. Оснащение включало инфракрасный пульт ДУ и систему шумопонижения, позволявшую добиться соотношения сигнал-шум в -80 дБ. Рабочий диапазон звуковых частот был от 31,5 до 18000 Гц. Вес магнитофона составлял 9,8 килограмма.
Магнитофон высшей группы сложности с 1986 года выпускался Киевским заводом «Маяк».
Встроенный микропроцессор позволял прослушивать фонограммы по заранее составленной программе, вести обзор фонограмм на кассете, а также отсчет времени их звучания.
Была предусмотрена автоматическая подстройка токов записи и подмагничивания под конкретную магнитную ленту. Оснащение включало инфракрасный пульт ДУ и систему шумопонижения, позволявшую добиться соотношения сигнал-шум в -80 дБ. Рабочий диапазон звуковых частот был от 31,5 до 18000 Гц. Вес магнитофона составлял 9,8 килограмма.
7.
Вега МП-122С
Этот двухкассетный магнитофон с 1987 года производился Бердским ПО «Вега».
Он позволял производить ускоренную перезапись с кассеты на кассету и последовательное воспроизведение со второй кассеты после окончания первой. Аппарат имел квазисенсорное управление режимами работы, компандерную систему шумопонижения, светодиодный индикатор уровня, а также электронный счетчик ленты.
В модели применялись сендастовые головки, коэффициент детонации не превышал 0,13%, а диапазон частот звука с хромовой лентой достигал 31,5...18000 Гц на обычной скорости и 31,5...22000 Гц на скорости 9,53 см/с (при записи). Масса устройства составляла 6 килограмм.
Этот двухкассетный магнитофон с 1987 года производился Бердским ПО «Вега».
Он позволял производить ускоренную перезапись с кассеты на кассету и последовательное воспроизведение со второй кассеты после окончания первой. Аппарат имел квазисенсорное управление режимами работы, компандерную систему шумопонижения, светодиодный индикатор уровня, а также электронный счетчик ленты.
В модели применялись сендастовые головки, коэффициент детонации не превышал 0,13%, а диапазон частот звука с хромовой лентой достигал 31,5...18000 Гц на обычной скорости и 31,5...22000 Гц на скорости 9,53 см/с (при записи). Масса устройства составляла 6 килограмм.
8.
Яуза МП-221С
Несколько поколений данного магнитофона выпускались с 1987 по 1990 год Московским ЭМЗ №1, однако между собой они лишь немного различались внешним оформлением.
Магнитофон имел отличное оснащение - работа с тремя типами магнитных лент, регулировка тока подмагничивания, электронно-логическая система управления, два шумопонижающих устройства - компандерное и динамическое.
В модели применялся двухмоторный лентопротяжный механизм и сендастовая головка, индикатор контроля уровня был двухцветный люминесцентный. Коэффициент детонации составлял 0,19%, рабочий диапазон частот с хромовой лентой был 31,5 – 16 000 Гц. Весил магнитофон 4,5 килограмма.
Несколько поколений данного магнитофона выпускались с 1987 по 1990 год Московским ЭМЗ №1, однако между собой они лишь немного различались внешним оформлением.
Магнитофон имел отличное оснащение - работа с тремя типами магнитных лент, регулировка тока подмагничивания, электронно-логическая система управления, два шумопонижающих устройства - компандерное и динамическое.
В модели применялся двухмоторный лентопротяжный механизм и сендастовая головка, индикатор контроля уровня был двухцветный люминесцентный. Коэффициент детонации составлял 0,19%, рабочий диапазон частот с хромовой лентой был 31,5 – 16 000 Гц. Весил магнитофон 4,5 килограмма.
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