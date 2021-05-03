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8 советских магнитофонов из 1980-х. Когда кассеты были компактными

8 советских магнитофонов из 1980-х. Когда кассеты были компактными (8 фото)

Автор:
03 мая 2021 21:24
Метки: Деки   Кассетные магнитофоны   СССР   Фотографии.   интересно   
606
8
Главным носителем музыкальной информации в 1980-х годах в Советском Союзе были компакт-кассеты, и даже владельцы хороших фирменных пластинок старались переписывать с них музыку на кассеты для ежедневного прослушивания. Советская радиопромышленность, в меру своих возможностей, старалась снабжать граждан качественными кассетными деками. Некоторые из них мы собрали в данной подборке.
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Метки: Деки   Кассетные магнитофоны   СССР   Фотографии.   интересно   
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5k
TirAn 4 часа назад
Могли, однако
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1k
Павел Христенко Полчаса назад
Все эти прекрасные характеристики разбивались об МК-60.
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502
Шурман 2 часа назад
У отца были практически все маяки и усилки и колонки с90 врубал так что музыку было слышно на другом конце района . Я вот не любитель музыки , наш любил битлов погонять .
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13k
Алексей 2 часа назад
А как же класскика - Электоника 302 и модификации, снискавшие большую популярность, в том числе из-за доступности?
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380
Thor Steiner 3 часа назад
Вега МП-122С 1680 руб. Десять зарплат какого-нибудь работяги. Яуза МП-221С 420 руб. Уже лучше. И практически вся показанная в посте техника выпускалась малыми, а то и вообще опытными партиями. При всём том некоторые аппараты были ещё и невысокого качества.
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380
Thor Steiner 3 часа назад
Жалко, что нет цен.
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