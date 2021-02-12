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Кто придумал знаменитую авоську

Кто придумал знаменитую авоську (7 фото)

Автор:
12 февраля 2021 11:11
Сообщество : СССР
Метки: СССР   авоська   интересно   ностальгия   сумка   факт   факты   фото   
336
7
Без сетчатой сумки, сплетенной из тонких, крепких бечевок, в Советском Союзе не обходился ни один поход на рынок или в магазин.
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Метки: СССР   авоська   интересно   ностальгия   сумка   факт   факты   фото   
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7  комментариев
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10k
ss 2 часа назад
Я не знаю, кто её изобрёл, но это точно был великий человек.
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29k
KiploksAKS 41 минуту назад
До сих пор пользуюсь. Глаза продавщиц - это надо видеть!
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28k
BuG 47 минут назад
"и не ощущалась из-за легкого веса" и цена была дешёвая, ага. :)
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2k
Владимир 58 минут назад
мать посылала с авоськой в овощной-картоху покупать...картошка продавалась рассыпной,с землей,всякими ветками...насыпят тебе картошки в авоську-потрусишь ею над прилавком и -чистая,без комков земли...
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13k
Ligov Час назад
особенно прикольно было в авоську штук 20 пустых бутылок запихнуть и идти их сдавать...)
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19k
BillyBonzz Час назад
Вещь! По сей день дома у родителей есть пару штук, еще тех Советских, капроновых. В нее три трехлитровых банки с огурцами, помидорами и компотом ставишь и несешь спокойно.
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4k
pilgrimnl Час назад
и ручка к ней, арбузы таскать
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