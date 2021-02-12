Кто придумал знаменитую авоську

В СССР первые упоминания об авоськах были еще в послереволюционное время. Позже их выпуском занимались предприятия Всесоюзного общества слепых, которые обеспечивали работой сотни незрячих людей. За все время существования внешний вид сумки практически не менялся. Разве что на ручки надевали трубочки, чтобы авоськи меньше врезались в ладони. Шутка ли: изделие могло выдержать вес до 70 кг! Также дополнительно продавали крючки, чтобы подвешивать сетку к столу или поручню в трамвае.



В конце 70-х годов в СССР начали появляться пластиковые пакеты, и авоська отошла на второй план. По привычке люди стирали и сушили целлофановые изделия, а выбрасывали только в крайних случаях. Сетчатую сумку стали использовать для бытовых нужд вроде хранения лука, чеснока, вывешивали в ней продукты и даже ловили раков.