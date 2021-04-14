Тонзиллэктомия - это хирургическая операция по полному удалению миндалин, ее делают уже более 3000 лет. Назначают при рецидивах острого тонзиллита или аденоидита. До сих пор пациенты спорят: нужна ли такая процедура и как она влияет на жизнь и здоровье.