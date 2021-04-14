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Сегодня мы вспомнили одну из самых неприятных процедур детства. Страх и ужас в глазах, бинты на руках, а после даже обещанного мороженого не дали!
1. В Твиттере пользователь с ником "OfZina" опубликовал интересную тему. В комментариях пользователи поделились своими историями:
В музее истории медицины в Риге есть экспонат, посвященный процедуре удаления миндалин у детей в эпоху СССР. Операция выполнялась без анестезии на глазах у привязанного к стулу ребенка. pic.twitter.com/XYtAMz93zo— Team Of Zina Portnova (@OfZina) April 10, 2021
Тонзиллэктомия - это хирургическая операция по полному удалению миндалин, ее делают уже более 3000 лет. Назначают при рецидивах острого тонзиллита или аденоидита. До сих пор пациенты спорят: нужна ли такая процедура и как она влияет на жизнь и здоровье.
8. Воспоминания из детства у всех разные: для кого-то процедура стала настоящей экзекуцией, кто-то совершенно не помнит отрицательных ощущений
А вы проходили такую процедуру?
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Могу рассказать как первый раз почечный камень "рожал" - вот это запомнилось
А, ну да, еще показали те самые гланды с аденоидами.
Потом сделали галактическую прививку на горло (собственно удаление гланд). Я ВЕРИЛ!!! Делали все хирурги в необычных костюмах и масках... Мне было 5лет, кажется...