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"Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин

"Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин (11 фото)

Автор:
14 апреля 2021 14:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: СССР   Тонзиллэктомия   интересно   истории пользователей   медицина   реакция соцсетей   твиттер   фото   
1062
11
Сегодня мы вспомнили одну из самых неприятных процедур детства. Страх и ужас в глазах, бинты на руках, а после даже обещанного мороженого не дали!

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Метки: СССР   Тонзиллэктомия   интересно   истории пользователей   медицина   реакция соцсетей   твиттер   фото   
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7  комментариев
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40k
Raush Час назад
О да, лет 40 назад (боже, какой же я старый) аденоиды удаляли... До сих пор с содроганием вспоминаню. Страх, боль, кровь и пару дней потом букву "Р" выговаривать было сложно.
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6k
Игорь 9 минут назад
Ну не знаю, удаляли в школьном возрасте, местная анестезия была, каких то особых ужасов не помню.
Могу рассказать как первый раз почечный камень "рожал" - вот это запомнилось
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1k
viktor_benc 24 минуты назад
Блин... Мне тоже удаляли аденоиды, причем как везунчику дважды. Если первого раза я не запомнил, потому как было всего три года. То второй раз это уже было лет в восемь и это уже точно хер забудешь. Сейчас схватил хронический тонзиллит, и надо удалять миндалины, и вроде технологии счас другие-всякие там лазеры и азоты и не так все дико выглядит, но не могу решиться на операцию, каждый раз вспоминаю как на меня смирительную рубаху одевали и к креслу привязывали....
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8k
xexeylhf Полчаса назад
В 1984 ( второй класс) удаляли гланды и аденоиды в обычной детской поликлинике. Без анестезии, за один заход. К стулу не привязывали, но закрутили как мумию, посадили в кресло, а с сзади держала медсестра. Достаточно быстро все прошло. Лицо в раковине умыли, распеленали и в коридоре поликлиники отдали родителям с напутствием никакой твёрдой пищи не кушать несколько дней. Ровно через неделю в школу.

А, ну да, еще показали те самые гланды с аденоидами.
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8
Sw@p Час назад
мне было 3 года, сорок лет тому назад. поэтому я помню только мороженное ))
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55k
Парагвайский шпион Час назад
Меня мама повела показывать космический корабль и космическое кресло.
Потом сделали галактическую прививку на горло (собственно удаление гланд). Я ВЕРИЛ!!! Делали все хирурги в необычных костюмах и масках... Мне было 5лет, кажется...
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8
Sw@p Парагвайский шпион Час назад
ролевые игры. начало
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