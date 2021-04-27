Три девушки снялись в рекламном ролике, но только одна из них человек

В видео, которое представляет зрителям новую тональную основу, появилось три девушки, которые на первый взгляд кажутся вполне обычными — ну, возможно, чуточку отфотошопленными. Но на деле похвастаться реальным обличием может только одна из них.



Кажется, живым моделям пришла пора немного потесниться, ведь сейчас конкуренцию им могут составить виртуальные модели. Причём в рекламных роликах отличить одних от других можно только зная, кто есть кто. Японская косметическая фирма KATE выпустила рекламу своего нового тонального крема, в которой появились сразу три модели. Правда, человеком оказалась только одна из девушек.