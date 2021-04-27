Три девушки снялись в рекламном ролике, но только одна из них человек

377
5
1
Найти её среди виртуальных девушек — та ещё задачка!
Современные технологии давно уже стёрли грань между реальным и выдуманным в интернете. Вот и в недавнем рекламном ролике от японской фирмы косметики невозможно определить, кто из моделей человек, а кто им только притворяется.
В видео, которое представляет зрителям новую тональную основу, появилось три девушки, которые на первый взгляд кажутся вполне обычными — ну, возможно, чуточку отфотошопленными. Но на деле похвастаться реальным обличием может только одна из них.
Кажется, живым моделям пришла пора немного потесниться, ведь сейчас конкуренцию им могут составить виртуальные модели. Причём в рекламных роликах отличить одних от других можно только зная, кто есть кто. Японская косметическая фирма KATE выпустила рекламу своего нового тонального крема, в которой появились сразу три модели. Правда, человеком оказалась только одна из девушек.
Кажется, живым моделям пришла пора немного потесниться, ведь сейчас конкуренцию им могут составить виртуальные модели. Причём в рекламных роликах отличить одних от других можно только зная, кто есть кто. Японская косметическая фирма KATE выпустила рекламу своего нового тонального крема, в которой появились сразу три модели. Правда, человеком оказалась только одна из девушек.
Сможете угадать, кто из них обычная девушка?
Даём подсказку — дама с розовыми волосами точно не человек
Розоволосую модель зовут Имма, и она продукт японской студии компьютерной графики CG Modeling Cafe.
На этом фото слева тоже оказалась ненастоящая девушка
Это тоже виртуальная модель по имени Риа.
Единственным человеком из плоти и крови в этом ролике оказалась Саори — на предыдущих фотографиях она справа
Как сообщает издание SoraNews24, Саори — модель, которая стала известной благодаря своему необычному образу. Из-за выражения лица и движений девушку можно спутать с андроидами, что она и использует как свою отличительную черту. Вот и в компанию двух виртуальных моделей Саори влилась как заправский ниндзя.
Источник:
Ссылки по теме:
- Немецкий энтузиаст пазлов собрал самую большую в мире головоломку
- Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты
- Женщина прожила 32 года на казахском леднике
- В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю
- На пляж во Флориде выбросило морскую мину: видео
Метки: видео виртуальная модель люди модель фото
14
Понравилось14
Новости партнёров