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Три девушки снялись в рекламном ролике, но только одна из них человек

Три девушки снялись в рекламном ролике, но только одна из них человек (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   виртуальная модель   люди   модель   фото   
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Найти её среди виртуальных девушек — та ещё задачка!

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Метки: видео   виртуальная модель   люди   модель   фото   
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3  комментария
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
А я угадал по фоткам, даже без видео
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136
Иванов Петров Сидоров Полчаса назад
Конечно трудно, когда живую гримируют под робота.
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28k
BuG 2 часа назад
Мне кажется живую девушку специально фильтрами сделали похожей на не настоящую.
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