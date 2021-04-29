Затем преподаватель физики прямо на глазах всех своих учеников поцеловал её в левую грудь.



После он был вынужден извиниться за свой поступок, которым непреднамеренно поделился с классом, состоящим из 16-17-летних учеников.



«Некоторые кадры с тем, как моя жена пришла меня поприветствовать, были записаны и стали вирусными в Сети», — рассказал опростоволосившийся в прямом эфире мужчина.

«Конечно, это была моя ошибка, так как я не осознавал, что в конце урока камера всё ещё была включена.»

«Я никогда подобного не делал намеренно. Это была случайность.»

«Я хочу извиниться, если кого-то этим оскорбил.»