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Учитель колумбийской католической школы был пойман за ласками груди своей жены, забыв выключить Zoom-трансляцию, которую проводил со своим классом учеников-подростков.
Рубен Дарио Паррас (Dario Parras) и близко не осознавал того, что его снимают, когда поднимал блузку своей жены.
Затем преподаватель физики прямо на глазах всех своих учеников поцеловал её в левую грудь.
После он был вынужден извиниться за свой поступок, которым непреднамеренно поделился с классом, состоящим из 16-17-летних учеников.
«Некоторые кадры с тем, как моя жена пришла меня поприветствовать, были записаны и стали вирусными в Сети», — рассказал опростоволосившийся в прямом эфире мужчина.
«Конечно, это была моя ошибка, так как я не осознавал, что в конце урока камера всё ещё была включена.»
«Я никогда подобного не делал намеренно. Это была случайность.»
«Я хочу извиниться, если кого-то этим оскорбил.»
После он был вынужден извиниться за свой поступок, которым непреднамеренно поделился с классом, состоящим из 16-17-летних учеников.
«Некоторые кадры с тем, как моя жена пришла меня поприветствовать, были записаны и стали вирусными в Сети», — рассказал опростоволосившийся в прямом эфире мужчина.
«Конечно, это была моя ошибка, так как я не осознавал, что в конце урока камера всё ещё была включена.»
«Я никогда подобного не делал намеренно. Это была случайность.»
«Я хочу извиниться, если кого-то этим оскорбил.»
Директор школы Патрисия Дюран Сеспедес (Patricia Duran Cespedes) начала расследование этого курьёзного инцидента.
«Это серьёзное дело, когда учитель, отвечающий за класс, совершает неприемлемые действия, которые в итоге записали некоторые ученики, — сказала она. — После чего это было распространено в социальных сетях.»
Многие пользователи, просмотревшие нелепые кадры, были шокированы произошедшим.
«Похоже, его жене не очень нравится то, как он сосёт грудь. Бедный парень, теперь весь мир знает, что его жене это неинтересно», — написал один из них в комментариях.
«Мне грустно смотреть на лицо его жены. В её теле совсем нет чувств. Или профессору нужен урок сосания груди?», — отметил другой.
«Это серьёзное дело, когда учитель, отвечающий за класс, совершает неприемлемые действия, которые в итоге записали некоторые ученики, — сказала она. — После чего это было распространено в социальных сетях.»
Многие пользователи, просмотревшие нелепые кадры, были шокированы произошедшим.
«Похоже, его жене не очень нравится то, как он сосёт грудь. Бедный парень, теперь весь мир знает, что его жене это неинтересно», — написал один из них в комментариях.
«Мне грустно смотреть на лицо его жены. В её теле совсем нет чувств. Или профессору нужен урок сосания груди?», — отметил другой.
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Потому как, если ей действительно не нравятся ласки мужа в области груди, он бы это знал и не стал бы делать то, что ей совсем не нравится.