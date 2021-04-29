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Учитель католической школы во время трансляции прижался к обнажённой груди своей жены

Учитель католической школы во время трансляции прижался к обнажённой груди своей жены (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 08:07
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   жена   католическая школа   люди   трансляция   учитель   фото   
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Учитель колумбийской католической школы был пойман за ласками груди своей жены, забыв выключить Zoom-трансляцию, которую проводил со своим классом учеников-подростков.

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Метки: в мире   видео   жена   католическая школа   люди   трансляция   учитель   фото   
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6  комментариев
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2k
Дмитрий ! Час назад
Хорошо, что не к члену своего мужа
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157
• ‿ 5 минут назад
Я бы не удивился даже если бы этот учитель католической школы во время трансляции прижался к обнажённой груди своего сына.
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7k
Саша Смирнов 10 минут назад
Может у неё в данный момент не было игривого настроения, и она была озабочена предстоящими делами? Потому просто ждала, когда он наиграется, и пошла по своим делам. Просто сделала приятное мужу, подойдя к нему для того, чтобы он мог насладиться грудью.
Потому как, если ей действительно не нравятся ласки мужа в области груди, он бы это знал и не стал бы делать то, что ей совсем не нравится.
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982
Тритий 14 минут назад
Ох уж этот Зуммм. Ни секретарше под юбку не залезьт ... ни к жене прижатся ... всё спалит !!!
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31k
Alex 16 минут назад
Может он просто завтракал?
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