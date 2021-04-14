В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю

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Дети бросают школу, чтобы научиться стрелять и бороться с смертоносными наркокартелями.
Дети взяли в руки оружие, чтобы стать частью местного ополчения и защитить себя и свои семьи от мексиканского картеля Лос-Ардильос (Los Ardillos).
34 ребёнка-солдата в возрасте от пяти до 15 лет 10 апреля прошли маршем по деревне Айяуальтемпа, расположенной в юго-западном штате Герреро.
В кепках и платках, натянутых на лица, молодые люди держали в своих руках винтовки и дубинки, пытаясь привлечь внимание мексиканского правительства.
Они утверждают, что власти оставили их абсолютно незащищёнными и отдали на откуп господствующим в государстве наркокартелям.
В кепках и платках, натянутых на лица, молодые люди держали в своих руках винтовки и дубинки, пытаясь привлечь внимание мексиканского правительства.
Они утверждают, что власти оставили их абсолютно незащищёнными и отдали на откуп господствующим в государстве наркокартелям.
Местные СМИ сообщают, что Герреро — крупный центр производства героина, контролируемый в основном группировкой Los Ardillos.
Три других картеля — Caballeros Templarios, Cartel de Jalisco Nueva Generacion и Beltran Leyva — ведут постоянную войну друг с другом и против Los Ardillos из-за прибыльной торговли наркотиками в штате и за его пределами.
Сообщается, что Лос-Ардильос контролирует значительную территорию, часто используя рабский труд для сбора семян мака, которые в дальнейшем используются для производства героина.
Известно, что Герреро не имеет достаточных ресурсов, отчего не в состоянии защитить своих граждан от орудующих картелей.
Три других картеля — Caballeros Templarios, Cartel de Jalisco Nueva Generacion и Beltran Leyva — ведут постоянную войну друг с другом и против Los Ardillos из-за прибыльной торговли наркотиками в штате и за его пределами.
Сообщается, что Лос-Ардильос контролирует значительную территорию, часто используя рабский труд для сбора семян мака, которые в дальнейшем используются для производства героина.
Известно, что Герреро не имеет достаточных ресурсов, отчего не в состоянии защитить своих граждан от орудующих картелей.
По данным неправительственной организации Noria, именно жестокие обстоятельства насильственного характера вынудили детей стать солдатами, отказавшись от своего будущего, чтобы защитить себя и своих родных от жестокости, царящей в их общинах.
Региональный координатор местных властей (CRAC) 48-летний Бернардино Санчес Луна (Bernardino Sanchez Luna) неоднократно призывал федеральное правительство обеспечить большую защиту от картелей, однако чиновники так и не выполнили свои обещания по обеспечению безопасности, здравоохранения и образования.
Региональный координатор местных властей (CRAC) 48-летний Бернардино Санчес Луна (Bernardino Sanchez Luna) неоднократно призывал федеральное правительство обеспечить большую защиту от картелей, однако чиновники так и не выполнили свои обещания по обеспечению безопасности, здравоохранения и образования.
Бернардино, который действует как лидер вооружившихся детей-солдат, объяснил, что молодые люди заполняют пустоту, образовавшуюся из-за недофинансирования местных органов безопасности.
«Мы готовим детей, потому что мы не знаем, когда они (Los Ardillos) — сегодня или завтра — придут нас убивать», — сказал он.
Он добавил, что дети присоединились добровольно, ими движет страх и необходимостью защищать себя и свои семьи.
«Мы готовим детей, потому что мы не знаем, когда они (Los Ardillos) — сегодня или завтра — придут нас убивать», — сказал он.
Он добавил, что дети присоединились добровольно, ими движет страх и необходимостью защищать себя и свои семьи.
Родители юных ополченцев поделились шокирующими фотографиями своих вооружённых детей, марширующих, чтобы привлечь внимание общественности.
CRAC надеется, что, показав миру то, как неспособность мексиканского государства защитить своих граждан от Лос-Ардильоса разрушает жизни детей, те будут вынуждены действовать более решительно.
По данным CRAC, Лос-Ардильос несёт ответственность за несколько похищений и убийств в штате.
CRAC надеется, что, показав миру то, как неспособность мексиканского государства защитить своих граждан от Лос-Ардильоса разрушает жизни детей, те будут вынуждены действовать более решительно.
По данным CRAC, Лос-Ардильос несёт ответственность за несколько похищений и убийств в штате.
Одним из самых шокирующих инцидентов, приписываемых торговцам наркотиками, стали пытки и убийство группы Sensation в январе 2020 года.
По сообщениям местных СМИ, насилие, вызванное Лос-Ардильосом в деревне Айяуальтемпа, в которой проживает всего 600 человек, привело к появлению в близлежащих деревнях 9 вдов, 14 сирот и 34 беженцев.
Айяуальтемпа, как и большая часть штата, крайне бедное поселение: по сообщениям, большинство детей здесь не в состоянии посещать школу, поскольку расположенные в районе постройки чаще всего находятся под контролем картеля.
По сообщениям местных СМИ, насилие, вызванное Лос-Ардильосом в деревне Айяуальтемпа, в которой проживает всего 600 человек, привело к появлению в близлежащих деревнях 9 вдов, 14 сирот и 34 беженцев.
Айяуальтемпа, как и большая часть штата, крайне бедное поселение: по сообщениям, большинство детей здесь не в состоянии посещать школу, поскольку расположенные в районе постройки чаще всего находятся под контролем картеля.
Добавим, что в 2019 году уже было опубликовано видео, на котором была запечатлена аналогичная сцена, где дети с оружием в руках выступали против банд в Герреро.
Тогда федеральное правительство отреагировало, пообещав штату большую защиту и лучшее финансирование.
CRAC утверждает, что правительство так и не выполнило своих обещаний, но на этот раз они надеются, что их крики о помощи всё-таки не останутся без внимания.
Тогда федеральное правительство отреагировало, пообещав штату большую защиту и лучшее финансирование.
CRAC утверждает, что правительство так и не выполнило своих обещаний, но на этот раз они надеются, что их крики о помощи всё-таки не останутся без внимания.
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