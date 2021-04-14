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В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю

В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю (8 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 08:43
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   дети   история   люди   наркокартель   наркотики   оружие   фото   
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Дети бросают школу, чтобы научиться стрелять и бороться с смертоносными наркокартелями.

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Метки: в мире   видео   дети   история   люди   наркокартель   наркотики   оружие   фото   
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3  комментария
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86k
Дмитрий 42 минуты назад
В первую очередь нужно убивать чиновников что бы очистить госаппарат от продажных тварей которые легли под наркокартели - нужно отдать армии приказ о полномасштабной зачистке и уничтожении нарковыродков , нужен военные переворот . Чиновничья мразь должна узреть гнев народа.
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27k
Snork Snorkoff Дмитрий 38 минут назад
А потом выжившие лягут и сдохнут от голода. [мат], как у вас диванных недоумков всё просто. Всех убить и тут же радужные пони заблюют всё радугой.
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1k
Иван 2 часа назад
Раз в год и палка стреляет!
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