В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю

Добавим, что в 2019 году уже было опубликовано видео, на котором была запечатлена аналогичная сцена, где дети с оружием в руках выступали против банд в Герреро.



Тогда федеральное правительство отреагировало, пообещав штату большую защиту и лучшее финансирование.



CRAC утверждает, что правительство так и не выполнило своих обещаний, но на этот раз они надеются, что их крики о помощи всё-таки не останутся без внимания.