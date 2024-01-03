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В Красноярске молодой человек справил нужду в лифте

В Красноярске молодой человек справил нужду в лифте

Автор:
03 января 2024 13:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Красноярск   Видео   лифт   мать с детьми   ребенок   справил нужду   срам   стыдоба   
1375
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Во время данного процесса двери кабинки лифта открылись. Мать, стоявшая с двумя детьми, стали невольными свидетелями происходящего.

Парень, который намеренно обоссал лифт, был пойман.

Возмущенные жильцы дома заставили его отмывать кабинку.


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Метки: В Красноярск   Видео   лифт   мать с детьми   ребенок   справил нужду   срам   стыдоба   
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12  комментариев
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148
Dmitry N 2 часа назад
Сказочный долб
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1k
WR 7 минут назад
Это лифт?
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3
Larry 18 минут назад
Каждый раз удивляюсь на такие случаи. Этих людей подобным действиям кто-то учит что ли? В чем вообще прикол портить лифт?

Ну ладно приспичило, ну домой сходи в тубзик, или если дом не твой, ну выйди на улицу в сугроб, если прям уж совсем невмоготу. Какой смысл лить в лифт?

Помню бомжа видел в электричке, с перепоя чувак, едва на ногах стоит, приспичило ему отлить - так он из вагона всё равно вышел, и с перрона слез, в сторонку отошел. А это идет - причесончик, шарфик, позёр хренов. И в лифте нассал. Фу таким быть.
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28
Макар 19 минут назад
А ещё его можно было привлечь за демонстрацию половых органов несовершеннолетним.
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6k
alex Час назад
3.14дар
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2k
Леонид Час назад
А что за услуга такая "мусоровызов", и второе у нас можно на стенах писать? Случаем не вандализм?
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3k
Yus 2 часа назад
Прославился красавчег.
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1k
Darki 2 часа назад
Ппц тип,мозгов нет.Ещё и лифт новый,защитная фанера не снята,новостройка.Ну после работы тряпкой может хоть немного ума добавится
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