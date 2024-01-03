В Красноярске молодой человек справил нужду в лифте

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Во время данного процесса двери кабинки лифта открылись. Мать, стоявшая с двумя детьми, стали невольными свидетелями происходящего.
Парень, который намеренно обоссал лифт, был пойман.
Возмущенные жильцы дома заставили его отмывать кабинку.
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Ну ладно приспичило, ну домой сходи в тубзик, или если дом не твой, ну выйди на улицу в сугроб, если прям уж совсем невмоготу. Какой смысл лить в лифт?
Помню бомжа видел в электричке, с перепоя чувак, едва на ногах стоит, приспичило ему отлить - так он из вагона всё равно вышел, и с перрона слез, в сторонку отошел. А это идет - причесончик, шарфик, позёр хренов. И в лифте нассал. Фу таким быть.
Отучали от такого ложными вызовами.
И отказом "за разукрашивание стен лифта".