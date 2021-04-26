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15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность

15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 08:51
Сообщество : Эксперименты
Метки: Deep Time   в мире   видео   история   люди   пещера   фото   эксперименты   
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Данный проект, который носил название Deep Time, исследовал, как отсутствие внешнего контакта может повлиять на чувство времени — после него две трети участников выявили желание остаться в пещере подольше.

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Метки: Deep Time   в мире   видео   история   люди   пещера   фото   эксперименты   
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3  комментария
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374
piharev1 Час назад
15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность
ох.уели и вернулись обратно
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18k
Nik 10 минут назад
Фигня. Когда есть большая группа людей, то всегда есть чем заняться.
Вот если бы человек был один или 2-3 тогда через неделе две был бы коллапс с психологической совместимостью.
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12k
Yasen_Perec 37 минут назад
За 40 дней обосрали всю пещеру, не выдержали и вышли на свежий воздух.
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