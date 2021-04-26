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Данный проект, который носил название Deep Time, исследовал, как отсутствие внешнего контакта может повлиять на чувство времени — после него две трети участников выявили желание остаться в пещере подольше.
15 человек вышли из пещеры, расположенной на юго-западе Франции, после 40 дней нахождения под землёй в рамках эксперимента, который должен был выявить, как отсутствие часов, дневного света и внешних коммуникаций повлияет на их чувство времени.
С широкими улыбками на бледных лицах они оставили свою добровольную изоляцию в пещере Ломбрив под аплодисменты, выйдя на поверхность добровольцы нежились на свету, надев специальные очки, чтобы защитить свои глаза после долгого пребывания в темноте.
«Это было похоже на то, как нажали на паузу, — рассказала Марина Лансон (Marina Lançon), одна из 7 женщин, принявших участие в эксперименте.
По её словам, она не чувствовала никакой спешки и хотела бы остаться в пещере ещё на несколько дней, и тем не менее она была счастлива снова почувствовать ветер и услышать пение птиц.
По словам Лансон, она не планирует заглядывать в свой смартфон ещё как минимум несколько дней, надеясь избежать «слишком жестокого» возвращения к реальной жизни.
«Это было похоже на то, как нажали на паузу, — рассказала Марина Лансон (Marina Lançon), одна из 7 женщин, принявших участие в эксперименте.
По её словам, она не чувствовала никакой спешки и хотела бы остаться в пещере ещё на несколько дней, и тем не менее она была счастлива снова почувствовать ветер и услышать пение птиц.
По словам Лансон, она не планирует заглядывать в свой смартфон ещё как минимум несколько дней, надеясь избежать «слишком жестокого» возвращения к реальной жизни.
В рамках проекта под названием Deep Time группа жила и исследовала пещеру. Естественного освещения там не было, что касается температуры, то внутри она была около 10 °С, относительная влажность была близка к 100%. Они никак не контактировали с внешним миром, не получали никаких новостей о пандемии, а также абсолютно не общались с друзьями и семьёй.
Учёные из Human Adaptation Institute (Института адаптации человека), который организовали проект стоимостью 1,2 миллиона евро, отметили, что данный эксперимент должен помочь им лучше понять, как люди адаптируются к резким изменениям в условиях жизни и окружающей среде.
Как и ожидалось, находившиеся в пещере добровольцы потеряли чувство времени.
«И вот мы здесь! Мы просто вышли через 40 дней… Для нас это было настоящим сюрпризом, — рассказал директор проекта Кристиан Клот (Christian Clot). — Мысленно мы вошли в пещеру 30 дней назад.»
Один из членов группы и вовсе оценил время, которое они провели под землёй, в 23 дня.
Йохан Франсуа (Johan Francois), учитель математики и инструктор по парусному спорту, набегал в пещере около 10 кругов, чтобы всё это время оставаться в форме. Он сказал, что иногда у него возникало «внутреннее побуждение» покинуть это место.
Без ежедневных обязательств и без детей задача заключалась в том, чтобы «извлечь выгоду из настоящего момента, даже не задумываясь о том, что произойдёт через один час, через два часа», — сказал он.
Учёные из Human Adaptation Institute (Института адаптации человека), который организовали проект стоимостью 1,2 миллиона евро, отметили, что данный эксперимент должен помочь им лучше понять, как люди адаптируются к резким изменениям в условиях жизни и окружающей среде.
Как и ожидалось, находившиеся в пещере добровольцы потеряли чувство времени.
«И вот мы здесь! Мы просто вышли через 40 дней… Для нас это было настоящим сюрпризом, — рассказал директор проекта Кристиан Клот (Christian Clot). — Мысленно мы вошли в пещеру 30 дней назад.»
Один из членов группы и вовсе оценил время, которое они провели под землёй, в 23 дня.
Йохан Франсуа (Johan Francois), учитель математики и инструктор по парусному спорту, набегал в пещере около 10 кругов, чтобы всё это время оставаться в форме. Он сказал, что иногда у него возникало «внутреннее побуждение» покинуть это место.
Без ежедневных обязательств и без детей задача заключалась в том, чтобы «извлечь выгоду из настоящего момента, даже не задумываясь о том, что произойдёт через один час, через два часа», — сказал он.
Всё это время в сотрудничестве с лабораториями во Франции и Швейцарии учёные с помощью датчиков наблюдали за режимами сна, социальными взаимодействиями и поведенческими реакциями 15 членов команды. Одним из датчиков был крошечный термометр внутри капсулы, который участники глотали, как таблетку. Он измерял температуру тела и передавал данные на компьютер до тех пор, пока не выводился из организма естественным путём.
Члены команды следили за своими биологическими часами, чтобы знать, когда просыпаться, ложиться спать и есть. Они считали свои дни не часами, а циклами сна.
«Было действительно интересно наблюдать за тем, как эта группа синхронизируется», — сказал Клот ранее в записи из пещеры.
По его словам, совместная работа над проектами и постановка задач без возможности назначить время для встречи была особенно сложной.
Члены команды следили за своими биологическими часами, чтобы знать, когда просыпаться, ложиться спать и есть. Они считали свои дни не часами, а циклами сна.
«Было действительно интересно наблюдать за тем, как эта группа синхронизируется», — сказал Клот ранее в записи из пещеры.
По его словам, совместная работа над проектами и постановка задач без возможности назначить время для встречи была особенно сложной.
Две трети участников выразили желание остаться под землёй ещё на какое-то время, чтобы завершить групповые проекты, начатые во время их пребывания там, сказал Бенуа Мовье (Benoit Mauvieux), хронобиолог, участвовавший в исследовании.
«Наше будущее как людей на этой планете будет эволюционировать, — сказал Клот после того, как оказался на поверхности. — Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг способен находить новые решения в любой ситуации.»
«Наше будущее как людей на этой планете будет эволюционировать, — сказал Клот после того, как оказался на поверхности. — Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг способен находить новые решения в любой ситуации.»
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ох.уели и вернулись обратно
Вот если бы человек был один или 2-3 тогда через неделе две был бы коллапс с психологической совместимостью.