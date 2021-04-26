В рамках проекта под названием Deep Time группа жила и исследовала пещеру. Естественного освещения там не было, что касается температуры, то внутри она была около 10 °С, относительная влажность была близка к 100%. Они никак не контактировали с внешним миром, не получали никаких новостей о пандемии, а также абсолютно не общались с друзьями и семьёй.



Учёные из Human Adaptation Institute (Института адаптации человека), который организовали проект стоимостью 1,2 миллиона евро, отметили, что данный эксперимент должен помочь им лучше понять, как люди адаптируются к резким изменениям в условиях жизни и окружающей среде.



Как и ожидалось, находившиеся в пещере добровольцы потеряли чувство времени.



«И вот мы здесь! Мы просто вышли через 40 дней… Для нас это было настоящим сюрпризом, — рассказал директор проекта Кристиан Клот (Christian Clot). — Мысленно мы вошли в пещеру 30 дней назад.»

Один из членов группы и вовсе оценил время, которое они провели под землёй, в 23 дня.



Йохан Франсуа (Johan Francois), учитель математики и инструктор по парусному спорту, набегал в пещере около 10 кругов, чтобы всё это время оставаться в форме. Он сказал, что иногда у него возникало «внутреннее побуждение» покинуть это место.



Без ежедневных обязательств и без детей задача заключалась в том, чтобы «извлечь выгоду из настоящего момента, даже не задумываясь о том, что произойдёт через один час, через два часа», — сказал он.