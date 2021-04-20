Женщина прожила 32 года на казахском леднике

Режиссер рассказал, что в тот момент, когда женщина не хотела сниматься, начинался ураган, съемки приостанавливались. Однажды женщина поделилась печальной деталью своей жизни: ей пришлось пережить горе, после чего она уехала на ледник, а спустя долгие годы жизни там даже выбрала себе могилку под камнем.





Съемки фильма, как мы упомянули ранее, проводить было крайне тяжело: Аушру очень задевало, когда операторы и режиссер приходили в горы, ведь это нарушение ее границ и покоя гор. Она раскрыла лишь то, что уже не представляет себя без этого места, но вот что такого стряслось в ее жизни много лет назад, женщина наотрез отказалась раскрывать. Съемочной группе лишь удалось узнать, что Аушра одинока: у нее не было и нет супруга, а также детей, родственники ее никогда не искали, да и неизвестно, есть ли они у нее вообще.