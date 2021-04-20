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Женщина прожила 32 года на казахском леднике

Женщина прожила 32 года на казахском леднике (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 08:31
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   видео   жизнь   история   ледник   люди   фото   
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Эта уникальная история про Аушру Ревуйтате, для которой на 32 года ледник стал домом.

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Метки: в мире   видео   жизнь   история   ледник   люди   фото   
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1k
Пачо Эррера 46 минут назад
Где фильм та???
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2k
NIS 8 минут назад
Уже не вылечить такое никогда .. 100 % она вышла замуж за ледник в своём воспалённом мозгу ..
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60
Anatoliy Полчаса назад
Очень содержательный одноминутный фильм.
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30k
KiploksAKS Полчаса назад
Аут.
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16k
Юрий 49 минут назад
Сразу возникает много вопросов. Чем она питалась? Ходила в "Алтындар" в ближайшем ауле? Опять же где деньги брала, квартиру в Риге сдавала? Одежда явно не 30 летней давности.
Да и хорошо бы название ледника привести...
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6k
Sania Юрий 38 минут назад
Перед тем, как невежество своё показывать, хотя бы в "гугле" поискали информацию.
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