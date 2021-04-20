Женщина прожила 32 года на казахском леднике

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Эта уникальная история про Аушру Ревуйтате, для которой на 32 года ледник стал домом.
Аушра поселилась на леднике в 1982 году для того, чтобы отслеживать то, как меняется глыба льда. Для всех так и осталось загадкой, почему Аушра выбрала не семейное счастье и обычную жизнь, а годы одиночества.
Пообщаться с женщиной удалось режиссеру Аудрюсу Стонису, который решил сделать кинокартину об этой удивительной женщине. Фильм доснять было непросто, процесс затянулся на 3 года. Все потому, что Аушра очень закрытый человек, она осталась неразгаданным ребусом для всей съемочной группы и самого режиссера, словно таинственная гора. Режиссер вспоминал, что перед началом съемок он думал, что Аушра легко пойдет на контакт, ведь 30 лет одиночества не могли пройти бесследно, однако он ошибся.
Аушра молчала почти все время, пока ее о чем-то пытались расспросить, спасением для фильма стал найденный режиссером музыкант из Казахстана, который поведал ее историю.
Аушра отправилась на ледник для того, чтобы изучить, как он функционирует. Сама женщина ранее трудилась ученым, родилась в Литве. После долгих лет жизни наедине с ледяной глыбой Аушра стала единым организмом с ледником: их состояния зависели друг от друга.
Аушра отправилась на ледник для того, чтобы изучить, как он функционирует. Сама женщина ранее трудилась ученым, родилась в Литве. После долгих лет жизни наедине с ледяной глыбой Аушра стала единым организмом с ледником: их состояния зависели друг от друга.
Режиссер рассказал, что в тот момент, когда женщина не хотела сниматься, начинался ураган, съемки приостанавливались. Однажды женщина поделилась печальной деталью своей жизни: ей пришлось пережить горе, после чего она уехала на ледник, а спустя долгие годы жизни там даже выбрала себе могилку под камнем.
Съемки фильма, как мы упомянули ранее, проводить было крайне тяжело: Аушру очень задевало, когда операторы и режиссер приходили в горы, ведь это нарушение ее границ и покоя гор. Она раскрыла лишь то, что уже не представляет себя без этого места, но вот что такого стряслось в ее жизни много лет назад, женщина наотрез отказалась раскрывать. Съемочной группе лишь удалось узнать, что Аушра одинока: у нее не было и нет супруга, а также детей, родственники ее никогда не искали, да и неизвестно, есть ли они у нее вообще.
Съемки фильма, как мы упомянули ранее, проводить было крайне тяжело: Аушру очень задевало, когда операторы и режиссер приходили в горы, ведь это нарушение ее границ и покоя гор. Она раскрыла лишь то, что уже не представляет себя без этого места, но вот что такого стряслось в ее жизни много лет назад, женщина наотрез отказалась раскрывать. Съемочной группе лишь удалось узнать, что Аушра одинока: у нее не было и нет супруга, а также детей, родственники ее никогда не искали, да и неизвестно, есть ли они у нее вообще.
Предлагаем посмотреть, какой фильм получился о женщине, которая отдала свою жизнь леднику
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