Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом

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Пара из Нидерландов переехала в первый в Европе дом, полностью напечатанный на 3D-принтере — и это в будущем действительно может изменить наш образ жизни.
Причудливый новый дом Элиз Лутц и Гарри Деккерса (Elize Lutz и Harrie Dekkers) — это бунгало в Эйндховене с двумя спальнями площадью 94 квадратных метра, которое вместе со своими окнами выглядит как гигантский валун.
Однако, несмотря на свой естественный вид, на самом деле он был напечатан на соседней фабрике.
«Это необычная форма, и когда я впервые её увидела, она напомнила мне кое-что, что вы знали, когда были молоды», — сказала Элиз.
Она арендует дом, который можно построить всего за 5 дней, вместе с Гарри за 960 долларов в месяц, сняв недвижимость на 6 месяцев.
«Это необычная форма, и когда я впервые её увидела, она напомнила мне кое-что, что вы знали, когда были молоды», — сказала Элиз.
Она арендует дом, который можно построить всего за 5 дней, вместе с Гарри за 960 долларов в месяц, сняв недвижимость на 6 месяцев.
Дом действительно выглядит странно: небрежно уложенные куски бетона отчётливо просматриваются в нескольких местах, где случились проблемы с печатью, которые и привели к образованию дефектов.
И тем не менее в будущем, когда Нидерланды будут искать пути решения хронической нехватки жилья, такое строительство вполне может стать обычным явлением.
И тем не менее в будущем, когда Нидерланды будут искать пути решения хронической нехватки жилья, такое строительство вполне может стать обычным явлением.
Так, уже в этом десятилетии стране необходимо построить сотни тысяч новых домов, чтобы разместить растущее население.
Тео Салет (Theo Salet), профессор Технического университета Эйндховена, сейчас работает в области 3D-печати, также известной как аддитивное производство, чтобы найти способы сделать бетонное строительство более экологичным.
Он считает, что в будущем можно будет печатать дома, используя на 30% меньше материала.
Тео Салет (Theo Salet), профессор Технического университета Эйндховена, сейчас работает в области 3D-печати, также известной как аддитивное производство, чтобы найти способы сделать бетонное строительство более экологичным.
Он считает, что в будущем можно будет печатать дома, используя на 30% меньше материала.
«Почему? Ответ — устойчивость, — сказал он. — И первый способ добиться этого — сократить количество используемого бетона.»
Он объяснил, что печать может размещать материал только там, где он вам нужен, экономя на отходах.
Новое поколение стартапов в США также входит в число компаний, стремящихся сделать футуристическую недвижимость популярной.
Дом в Эйндховене состоит из 24 бетонных элементов, напечатанных машиной, которая разбрызгивает бетон слой за слоем, после чего конструкции добавляются следующие штрихи, включая крышу.
Слои придают стенкам ребристой текстуры как внутри, так и снаружи.
Он объяснил, что печать может размещать материал только там, где он вам нужен, экономя на отходах.
Новое поколение стартапов в США также входит в число компаний, стремящихся сделать футуристическую недвижимость популярной.
Дом в Эйндховене состоит из 24 бетонных элементов, напечатанных машиной, которая разбрызгивает бетон слой за слоем, после чего конструкции добавляются следующие штрихи, включая крышу.
Слои придают стенкам ребристой текстуры как внутри, так и снаружи.
«Это также первый дом, который на 100% разрешён местными властями, и в нём живут люди, которые фактически платят за проживание в нём», — сказал Бас Хьюисманс (Bas Huysmans), главный исполнительный директор строительной фирмы Weber Benelux.
«Если вы посмотрите, сколько времени нам действительно потребовалось, чтобы напечатать этот дом, то увидите, что на это ушло всего 120 часов», — сказал он.
«Так, печать всех элементов, если сделать это за один раз, забирает меньше 5 дней, огромным преимуществом является то, что принтеру не нужно есть, не нужно спать и не нужно отдыхать.»
«Итак, если мы начнём завтра и будем знать, что и как делать, мы сможем напечатать следующий дом за 5 дней.»
Дом является продуктом сотрудничества местной мэрии, Технического университета Эйндховена и строительной компании под названием Project Milestone.
«Если вы посмотрите, сколько времени нам действительно потребовалось, чтобы напечатать этот дом, то увидите, что на это ушло всего 120 часов», — сказал он.
«Так, печать всех элементов, если сделать это за один раз, забирает меньше 5 дней, огромным преимуществом является то, что принтеру не нужно есть, не нужно спать и не нужно отдыхать.»
«Итак, если мы начнём завтра и будем знать, что и как делать, мы сможем напечатать следующий дом за 5 дней.»
Дом является продуктом сотрудничества местной мэрии, Технического университета Эйндховена и строительной компании под названием Project Milestone.
Вместе в общей сложности они планируют построить 5 таких домов, оттачивая свою технику на каждом из них. В будущих домах будет больше одного этажа.
По словам профессора Салета, в процессе используется бетон с консистенцией зубной пасты. Это гарантирует, что он будет достаточно прочным, но при этом достаточно влажным, чтобы слои материала могли хорошо прилипать друг к другу.
По словам профессора Салета, в процессе используется бетон с консистенцией зубной пасты. Это гарантирует, что он будет достаточно прочным, но при этом достаточно влажным, чтобы слои материала могли хорошо прилипать друг к другу.
Печатные элементы полые и заполнены изоляционным материалом.
Существует надежда, что такие дома, которые строятся быстрее, чем традиционные постройки, и в которых используется меньше бетона, смогут стать фактором решения проблемы нехватки жилья в Нидерландах.
В недавно опубликованном отчёте, Агентство по оценке окружающей среды страны заявило, что образование и инновации в долгосрочно
Существует надежда, что такие дома, которые строятся быстрее, чем традиционные постройки, и в которых используется меньше бетона, смогут стать фактором решения проблемы нехватки жилья в Нидерландах.
В недавно опубликованном отчёте, Агентство по оценке окружающей среды страны заявило, что образование и инновации в долгосрочно
Но для решения проблемы нехватки жилья в Голландии необходимо принятие ещё и других мер, в том числе следует заняться реформированием зонирования.
Профессор Салет считает, что 3D-печать может помочь в оцифровке дизайна и производстве домов.
«Если вы спросите меня, мы построим миллион домов таких как этот? Ответ — нет. Но будем ли мы использовать эту технологию при возведении других домов, совмещая её с деревянными конструкциями … тогда мой ответ — да», — сказал он.
Стоит добавить, что Гарри уже заметил имеющуюся в доме отличную акустику, даже когда он просто проигрывает музыку на своём телефоне.
Когда же он музыку не слушает, он наслаждается тишиной, которую обеспечивают неплохо изолированные стены.
«Это предоставляет очень хорошие ощущения, потому что, когда вы находитесь внутри, вы ничего не слышите, что происходит снаружи», — отметил он.
Профессор Салет считает, что 3D-печать может помочь в оцифровке дизайна и производстве домов.
«Если вы спросите меня, мы построим миллион домов таких как этот? Ответ — нет. Но будем ли мы использовать эту технологию при возведении других домов, совмещая её с деревянными конструкциями … тогда мой ответ — да», — сказал он.
Стоит добавить, что Гарри уже заметил имеющуюся в доме отличную акустику, даже когда он просто проигрывает музыку на своём телефоне.
Когда же он музыку не слушает, он наслаждается тишиной, которую обеспечивают неплохо изолированные стены.
«Это предоставляет очень хорошие ощущения, потому что, когда вы находитесь внутри, вы ничего не слышите, что происходит снаружи», — отметил он.
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