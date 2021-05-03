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Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом

Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом (9 фото + 1 видео)

Автор:
03 мая 2021 10:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: 3d принтер   в мире   видео   дом   жизнь   люди   фото   
762
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Пара из Нидерландов переехала в первый в Европе дом, полностью напечатанный на 3D-принтере — и это в будущем действительно может изменить наш образ жизни.

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Метки: 3d принтер   в мире   видео   дом   жизнь   люди   фото   
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14  комментариев
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4k
Sanar 2 часа назад
У меня на соседней улице живут подобные фрики, два купольных дома, ветряки и солнечные батареи, но по ночи молотит дизельный генератор, как этих приштырков соседи ещё не сожгли я не понимаю.
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61
Tantrix 10 минут назад
полностью напечатанный?
стекла тоже напечатали на принтере?
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272
робт Час назад
что мешало его хотя бы изнутри оштукатурить?
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225
Sandmann Час назад
Долговременная Огневая Точка
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66k
Пётровыч Час назад
Этих первых домов что-то очень много уже
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66k
Пётровыч Час назад
Первый дом напечатанный на 3д принтере
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66k
Пётровыч Час назад
Первый дом напечатанный на 3д принтере
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66k
Пётровыч Час назад
Первый дом напечатанный на 3д принтере
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66k
Пётровыч Час назад
Первый до напечатанный на 3д принтере
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66k
Пётровыч Час назад
Первый дом напечатанный на 3д принтере
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465
moishab 2 часа назад
У моего друга под Питером в богатом месте вся улица топится пиллетами, а один дебил углём. Вонь пипец. Как не спалили до сих пор, не знаю.
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3k
Outcast 2 часа назад
Дом это не только стены и крыша но и дренаж , фундамент, коммуникации, утепление.
стоимость возведения фундамента составляет не менее 15-20% от суммы общего строительства.
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