Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом

Но для решения проблемы нехватки жилья в Голландии необходимо принятие ещё и других мер, в том числе следует заняться реформированием зонирования.



Профессор Салет считает, что 3D-печать может помочь в оцифровке дизайна и производстве домов.



«Если вы спросите меня, мы построим миллион домов таких как этот? Ответ — нет. Но будем ли мы использовать эту технологию при возведении других домов, совмещая её с деревянными конструкциями … тогда мой ответ — да», — сказал он.

Стоит добавить, что Гарри уже заметил имеющуюся в доме отличную акустику, даже когда он просто проигрывает музыку на своём телефоне.



Когда же он музыку не слушает, он наслаждается тишиной, которую обеспечивают неплохо изолированные стены.



«Это предоставляет очень хорошие ощущения, потому что, когда вы находитесь внутри, вы ничего не слышите, что происходит снаружи», — отметил он.