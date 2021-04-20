Чтобы сделать свою жизнь как можно легче, люди готовы на всё — даже на создание специализированных предметов, которые упрощают самые мелкие задачки. Особенно много их можно встретить на кухне, где одним ножом и ложкой не обойтись. Правда, при взгляде на всю эту кухонную утварь иногда возникает вопрос: «А для чего это вообще нужно?». Дать ответ на это могут умники из сети, которые точно знают, для чего и зачем используются все эти инструменты.