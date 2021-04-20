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Правда, при взгляде на всю эту кухонную утварь иногда возникает вопрос: «А для чего это вообще нужно?»
Чтобы сделать свою жизнь как можно легче, люди готовы на всё — даже на создание специализированных предметов, которые упрощают самые мелкие задачки. Особенно много их можно встретить на кухне, где одним ножом и ложкой не обойтись. Правда, при взгляде на всю эту кухонную утварь иногда возникает вопрос: «А для чего это вообще нужно?». Дать ответ на это могут умники из сети, которые точно знают, для чего и зачем используются все эти инструменты.
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2. Они лежали в кухонном шкафчике целую вечность, но мы так и не поняли, для чего они нужны
Штука слева предназначена для очистки бананов, а та, что справа — для апельсинов.
3. Нашли этот прибор на кухне. Думаем, для чего он используется. На нём нет никаких надписей или логотипов
Открывашка для крышек разных размеров.
4. Только что купили дом, в котором под раковиной есть такая треугольная штука. Что это?
Держатель для кухонных полотенец.
5. Что это за штука? Выглядит как старинная вафельница
Это действительно старая вафельница.
6. Что это за крутящаяся штука с остриями? Нашёл её на кухне у бабушки с дедушкой
Специальный прибор для нарезки трав, только перевёрнутый вверх тормашками.
7. Старинный французский инструмент из кухни. Что это? Как его использовать?
Держатель для сыра, чтобы его было удобнее тереть на тёрке.
8. Найдено в подвале немецкого дома, который был построен сразу после Второй мировой войны
Старинная ступка и пестик.
9. Инструмент для пыток? Навороченный прибор для макарон? Это нашлось в шкафчике на кухне
Держатель для пончиков. Он держит пончик, пока в него с помощью шприца добавляют джем или другую начинку.
10. Моя подруга получила это вместе с кучей другой кухонной утвари
Венчик необычной формы.
11. Когда я сжимаю ручки, круглая штука уменьшается в диаметре. Найдено на кухне у родителей
Инструмент, который помогает отделить зёрна кукурузы от початка.
12. Таинственная чашка. Слишком большая для того, чтобы держать яйцо
Держатель для половинки грейпфрута или апельсина, чтобы их можно было есть ложкой.
13. Увидел прибор, встроенный на кухне богатого дома. Для чего оно?
Специальная панель, которая выполняет функцию водяной бани.
14. Нашёл это в ящике на кухне, никто не знает, что это такое. Сделано из резины/силикона. Что это?
Это верхняя часть силиконового ситечка для заваривания чая.
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