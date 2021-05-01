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12 фотографий знаменитых сооружений в процессе строительства

12 фотографий знаменитых сооружений в процессе строительства (14 фото)

Автор:
01 мая 2021 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: знаменитые сооружения   интересно   подборка   стройка   фото   
595
14
Предполагали ли люди, живущие в прошлых веках, что те сооружения, процесс строительства которых они засвидетельствовали своими глазами, доживут до 2021 года и будут всё ещё интересовать и даже восхищать современников?
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Метки: знаменитые сооружения   интересно   подборка   стройка   фото   
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1  комментарий
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DerDimon Час назад
Интересно. Есть замечание - колонна Нельсона в Лондоне, не в Париже.
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