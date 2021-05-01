12 фотографий знаменитых сооружений в процессе строительства

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Предполагали ли люди, живущие в прошлых веках, что те сооружения, процесс строительства которых они засвидетельствовали своими глазами, доживут до 2021 года и будут всё ещё интересовать и даже восхищать современников?
Мы решили залезть в интернетные архивы и отыскать там несколько фотографий (или в зависимости от давности изображений другого вида), на которых знаменитые на весь мир строения были ещё не так презентабельны, как сейчас, и находились на стадии возведения.
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8. Здание вертикальной сборки, Космический центр им. Кеннеди НАСА, мыс Канаверал, США
Строительство: 1963-1965 годы.
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