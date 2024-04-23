15 случаев, когда люди столкнулись с жуткими на вид, но при этом очень любопытными штуками

Современного человека сложно чем-то удивить. Однако окружающий мир по-прежнему умудряется справляться с этой непростой задачей. Например, иногда люди сталкиваются с необычными предметами или явлениями, которые настолько же интересны, насколько и ужасны.
При виде их нередко хочется отвернуться или вовсе убежать прочь. Однако человеческая пытливость делает своё, заставляя любознаек вновь и вновь преодолевать себя, чтобы впитать что-то новое.
Смотрит прямо в душу.
В некоторых штатах довольно часто наблюдаются фиолетовые закаты. Как правило, они возникают во время или после сильных штормов.
Таким образом специалисты восполняли в организме дефицит витамина D.
Возможно, это гиперреалистичный реквизит из фильма, подаренный обсерватории после того, как фильм был снят? Выглядит невероятно жутко.
Это же настоящий дом злодея!
Учёные считают, что гора образовалась в результате извержения вулкана, а её основание возникло из-за воздействия эрозии.
Выглядит жутко. Однако на самом деле на фото не происходит ничего мистического. На снимки попали лодки для ловли сайры, оснащённые специальными светодиодными панелями.
Подобное явлением называется эктопией сердца. Люди и животные, рождённые с этой аномалией, могут жить долго, если обеспечить им должный уход.
Готические персики. Вероятно, банка сильно повредилась, из-за чего в неё со временем проникли патогенные микроорганизмы.
Клочок травы, напоминающий очертаниями человека. Вокруг засохшая трава. Стоит ли начинать паниковать?
Такое происходит, когда под землёй прорывается канализационная труба. Будем надеяться, что это был именно такой случай.
Кажется, это идеально подходит для теории заговора.
Источник:
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