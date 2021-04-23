Кусь тебя: как кусаются разные животные

"Укус только для опытного ценителя. Лучше не получать его без медицинской страховки. Меня укусили в девять лет, и шрамы остались до сих пор. Я закатила истерику, истекая кровью, но родители уверяли, что собака ни в чем не виновата. 4 из 5"