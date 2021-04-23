Кусь тебя: как кусаются разные животные

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А вас когда-нибудь кусало животное? Интересно, что все животные кусаются по-разному - некоторые просто щипаются, другие прикусывают, а некоторые могут серьезно нам навредить. Пользовательница Твиттера под ником jelenawoehr сделала забавную подборку животных и особенностей их укусов, оценивая их по 5-балльной шкале.
Пятнистый леопардовый эублефар
"Кусается редко, но метко. Может укусить вас, разве что если примет за сверчка. Сила укуса достаточна, чтобы напомнить вам о дальнем родстве этих ящеров с аллигаторами. Общая оценка 3 из 5"
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Норвежская крыса
"Из-за длинных зубов может показаться, что эти крысы очень больно кусаются. Но это не так - добиться от них укуса практически нереально. Они хороши как домашние питомцы, но по части укусов - это не к ним. 0 из 5"
Козлик
"В целом мягкий и слегка слюнявый укус, где может присутствовать небольшое количество пережеванных зернышек. Во время укуса они используют губы, поэтому это может выглядеть забавно. Единственный недостаток - могут нормально так боднуть головой. 4 из 5".
Акита-ину
"Укус только для опытного ценителя. Лучше не получать его без медицинской страховки. Меня укусили в девять лет, и шрамы остались до сих пор. Я закатила истерику, истекая кровью, но родители уверяли, что собака ни в чем не виновата. 4 из 5"
Калифорнийская королевская змея
"Укус быстрый, как молния. Очень острыми зубами. Удивительно, но это 45-сантиметровое создание может запросто скушать человеческий палец. Как-то она меня укусила - была кровь, но ранки быстро зажили. Ставлю 3,5 из 5".
Черный сирийский хомяк
"И зачем эволюция снабдила это существо такими челюстными мышцами и зубами? Укус просто никакой. Если бы этот укус был оружием в видеоиграх, он бы испортил всю игру. Оценка 1 из 5"
Шиншилла
"Кусается довольно редко - и то, это больше похоже на пощипывание. Чаще всего - ваша вина. Не надо было ее расстраивать, она милая и пушистая, и просто этого не заслуживает. Оценка укуса - 5 из 5".
Игуана
"Экзотический укус, недоступный в большинстве регионов. В основном кусаются, если вы отказываетесь дать им вкусняшки (а они к ним привыкли), или если вам встречается грустный самец, которого преследуют неудачи в брачный период. Незначительный укус динозавра. Понравится любителям естественной истории. 3 из 5"
Домашний африканский карликовый ёж
"Да, эти милашки кусаются, особенно если пытаться их потискать, как я. Короткий, резкий щипок, никаких длительных серьезных последствий. Не пугайтесь, после укуса могут забавно шипеть - возможно, им не нравится вкус человека. 5 из 5"
Бизон
"Зубы, пугающе похожие на человеческие. Укус - не укус, а скорее дегустация. Непредсказуемая сила, редко наносящая серьезный урон, но синяк оставить могут. Главное - берегитесь рогов. 3 из 5".
Домашняя кошка
"Обычно эти существа кусаются в процессе игры, но иногда вам может достаться и просто так. Бактерии могут вызывать неприглядные последствия на коже. Да, они милашки, но за укус - 0 из 5".
Викунья
"Если викунья и укусит вас, это значит, что вы слишком близко. Просто отойдите. Да, возможно вы хотите их покормить - я пыталась, и пожалела. Они прислужники дьявола, не иначе, но укус достойный и внезапный. 5 из 5"
Лошадь
"Укус варьируется в зависимости от размера, количества и состояния зубов, силы прикуса. От забавного прикуса, который больше похож на заигрывание, до серьезного нападения с огромным синяком. 1-5 из 5, в зависимости от обстоятельств".
Гигантский кальмар
"Должен быть в каждом списке укусов. Его клюв, похожий на клюв попугая - мощный, невероятно жесткий и очень острый. Сила укуса их клюва в несколько раз сильнее, чем у льва. Говорят, они могут разрезать им металлический трос. Лучше не связываться с этими ребятами. 100 из 5"
Черноголовый попугай
"Своеобразный укус. Они, скорее, пытаются сделать вам маникюр, чем кусают. Главная цель - заусенцы, кутикула, и тому подобное. За этим забавно наблюдать, и можно сэкономить на салонах красоты. 4 из 5"
Хомячок Роборовского
"Это только кажется, что они безобидные милашки. Болезненный, но короткий и локализованный на небольшом участке укус. Хомяк больше боится этого укуса, чем человек. Ставлю 3 из 5"
Хорек
"Этот парень мог бы стать профессионалом в укусах, но ему не хватает сосредоточенности и решимости. Особенно домашним особям, не знаю про диких. Укус быстрый и слегка болезненный, но хорек обычно отвлекается и через несколько секунд убегает. 2,5 из 5".
Глазчатый астронотус
"Вам кажется, что у них нет зубов? Вам кажется. Эти ребята "бьют" быстро и сильно, причём укусы очень болезненные. Укус сочетает в себе маленькие острые зубы с пугающей силой. 4,5 из 5"
Большой белохохлый какаду
"Не резкий, но сокрушительный укус, похожий на медленную пытку. От него у меня остался кровавый след в форме полумесяца. Поставила бы оценку выше, если бы эта птица не начала изрыгать мне в рот содержимое желудка, как они делают в качестве прелюдии к спариванию. 2 из 5"
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Игривый кусь - фигня, а вот настоящий - 100/5(Резкий глубокий кусь с разрезом на несколько сантиметров и заселением весёлой оравы отборных бактерий).
Для одних высший балл, потому что укус был безболезненный, а для других потому что наоборот
Интересно во сколько баллов оценишь их укус...