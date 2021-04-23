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Кусь тебя: как кусаются разные животные

Кусь тебя: как кусаются разные животные (21 фото)

Автор:
23 апреля 2021 14:37
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   интересно   кусь   подборка   природа   укус   фото   
752
21
А вас когда-нибудь кусало животное? Интересно, что все животные кусаются по-разному - некоторые просто щипаются, другие прикусывают, а некоторые могут серьезно нам навредить. Пользовательница Твиттера под ником jelenawoehr сделала забавную подборку животных и особенностей их укусов, оценивая их по 5-балльной шкале.
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Метки: животные   забавно   интересно   кусь   подборка   природа   укус   фото   
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171
Sandmann 2 часа назад
А о гоготках лучше и не думать
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4k
Ya 40 минут назад
Видно авторшу хорошо покусали все звери мира, наблюдаются отклонения. И очень смешные оценки, по каким то своим критериям.
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3k
PtDragon 47 минут назад
>"Обычно эти существа кусаются в процессе игры, но иногда вам может достаться и просто так. Бактерии могут вызывать неприглядные последствия на коже. Да, они милашки, но за укус - 0 из 5".
Игривый кусь - фигня, а вот настоящий - 100/5(Резкий глубокий кусь с разрезом на несколько сантиметров и заселением весёлой оравы отборных бактерий).
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7k
Maestro 50 минут назад
Не то, чтобы больно, в худшем случае прокусит палец до крови, но то, что упрямо не хочет отпускать, это неприятно.
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8k
Кыся Час назад
А вот шиншиллы разные бывают, как и морские свинки. У меня три шуши и две свиньи, каждый кусает по-своему, зависит от характера. Могут прокусить и до крови! Но в основном, укусами шуши просто привлекают внимание, или когда под одеяло лезут(типа нору копают, хотят чтоб ты подвинулся), и это не больно.
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3k
Денис Колосов Кыся 22 минуты назад
ага, чтобы шиншилла укусила.. х.з что с ней сделать надо, мои дети их иногда таскают, но ни разу не куснули, самцу вообще все фиолетово, самочка злится, ругается, но не кусает. иногда прикусывает палец, но помоему как писали выше, привлекают внимание.. Как собакен на даче, любит иногда руку помусолить, возьмет в пасть и покусывает слегка
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32k
Nefrion 2 часа назад
Прикольно, но совершенно неясно по каким критериям автор ставит оценку.
Для одних высший балл, потому что укус был безболезненный, а для других потому что наоборот
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Автор, а эти зверушки тебя не кусали?
Интересно во сколько баллов оценишь их укус...


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