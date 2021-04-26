10 главных городов Якутии

Республика Саха располагается на северо-востоке Сибири, является самой большой по площади административно-территориальной единицей в мире. Однако, плотность ее населения можно отнести к самым низким в стране. Отличительной чертой данной земли является суровый холодный климат и изобилие природных ископаемых. На территории республики хорошо развиты алмазодобывающая и золотодобывающая промышленности.
Якутск
Столица Якутии занимает более 100 км² на берегу Лены. Этот современный, бурно развивающийся город привлекает туристов большим количеством исторических и культурных ценностей. Помимо многочисленных памятников и мемориальных комплексов, в Якутске открыты для посетителей 8 театров и более 10-ти музеев. Архитектура города включает в себя как современные офисные, промышленные здания и новостройки, так и множество старинных построек.
Население – 318 тысяч человек.
Нерюнгри
Этот сравнительно молодой город занимает второе по величине место в Якутии. Достопримечательности района в основном имеют природное происхождение. Большой популярностью здесь пользуется расположенная в черте города «Бутылочная скала», с которой связано множество легенд и поверий. В самом городе есть и современные культурные объекты, такие как музей истории освоения Южной Якутии, а также единственный на Дальнем востоке театр актера и куклы.
Население – 57 тысяч человек.
Мирный
Административный центр Мирнинского района расположился недалеко от места открытия кимберлитовой трубки «Мир», которую с уверенностью можно назвать главной местной достопримечательностью. Также известно, что именно с Мирного берут начало большинство туристических троп, охотничьих и рыболовных маршрутов.
Население – 35 тысяч человек.
Ленск
Улицы и набережная города отлично подходят для прогулок в теплое время суток. Здесь встречаются довольно интересные монументы и скульптурные композиции, такие как памятник Ямщикам и монумент «Ладья». Гостей Ленска также заинтересуют Краеведческий музей и православный Храм Святого Иннокентия. Сам город находится на берегу реки Лена и относится к числу старейших населенных пунктов республики Саха.
Население – 23 тысячи человек.
Алдан
Этот город известен своим уникальным расположением. Здесь находятся богатые залежи различных полезных природных ископаемых. Главной особенностью населенного пункта является добыча золота. Алдан также интересен множеством культурных и исторических достопримечательностей, среди которых военные мемориальные объекты, исторический музей, и построенная недавно церковь Святых Новомучеников и Исповедников.
Население – 20,5 тысяч человек.
Удачный
Город расположен в 16-ти км к югу от Северного полярного круга. Маленький городок, отстроенный вблизи нескольких алмазных месторождений, порадует туристов своими широкими, чистыми улицами, историческими памятниками, а также красотой, окружающей его природы. В городе, площадь которого занимает всего 2 км², с недавних пор работает своя церковь, с воскресной школой и церковной лавкой.
Население – 11,5 тысяч человек.
Вилюйск
Центр Вилюйского улуса тоже можно отнести к старейшим городам области. У туристов и местных жителей пользуются популярностью работающие здесь музеи, среди которых музей Хомуса, музей Славы, краеведческий и другие. Особенностью города также является огромное количество памятников и скульптур, встречающихся практически на каждой улице. Гостям Вилюйска запомнится и посещение старого города, с постройками XIX и XX веков.
Население – 11 тысяч человек.
Нюрба
Город занимает почти 20 км² территории на левом берегу реки Вилюй. Как и в большинстве городов области, здесь развита алмазодобывающая промышленность. Интересными развлечениями для гостей Нюрбы станут посещение музея Дружбы народов и знаменитого Нюрбинского государственного передвижного драматического театра.
Население – 9700 человек.
Олёкминск
Город расположен в 530 км от столицы, на левом берегу Лены. Из интересных объектов здесь можно выделить Спасский собор, история которого насчитывает около двух веков. Достойны внимания трехметровый памятник реке Лене, необычная скульптура «Карась» и памятник на аллее Кульбертинова.
Население – 9200 человек.
Покровск
Город расположен недалеко от Якутска, на берегу Лены. Достойны внимания местный краеведческий музей, дом-музей Г. К. Орджоникидзе, а также церковь и памятники. Особой популярностью пользуется находящееся недалеко от города озеро Булус, где даже в самое жаркое время года увидеть огромные льдины.
Население – 9200 человек.
Источник:
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Понравилось11
"Особой популярностью пользуется находящееся недалеко от города озеро Булус, где даже в самое жаркое время года увидеть огромные льдины".
Вокруг в районе +5-+10 и льдины. Ляпота...А на следующий день зима?