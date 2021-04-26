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10 главных городов Якутии

10 главных городов Якутии (10 фото)

Автор:
26 апреля 2021 13:06
Сообщество : Путешествия
Метки: города   интересно   подборка   путешествия   фото   якутия   
291
10

Республика Саха располагается на северо-востоке Сибири, является самой большой по площади административно-территориальной единицей в мире. Однако, плотность ее населения можно отнести к самым низким в стране. Отличительной чертой данной земли является суровый холодный климат и изобилие природных ископаемых. На территории республики хорошо развиты алмазодобывающая и золотодобывающая промышленности.

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Метки: города   интересно   подборка   путешествия   фото   якутия   
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46k
Нанук Паналык 2 часа назад
Красивая у вас Якутия однако!Наша совсем другая!
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1k
Дмитрий Час назад
Ну да. меньше 10 тысяч и уже город!!!!

"Особой популярностью пользуется находящееся недалеко от города озеро Булус, где даже в самое жаркое время года увидеть огромные льдины".

Вокруг в районе +5-+10 и льдины. Ляпота...А на следующий день зима?
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