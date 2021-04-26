10 главных городов Якутии

Нерюнгри

Этот сравнительно молодой город занимает второе по величине место в Якутии. Достопримечательности района в основном имеют природное происхождение. Большой популярностью здесь пользуется расположенная в черте города «Бутылочная скала», с которой связано множество легенд и поверий. В самом городе есть и современные культурные объекты, такие как музей истории освоения Южной Якутии, а также единственный на Дальнем востоке театр актера и куклы.

Население – 57 тысяч человек.