"10 животных, которые исчезли с лица Земли"

1204
11
Некоторых представителей животного мира мы сможем увидеть только в учебниках и на картинках в интернете - они полностью исчезли с лица Земли. Смесь полу-зебры и полу-лошади, гигантская морская корова, олень с рогами размахом четыре метра - все они когда-то существовали на планете, но вымерли, в основном, в результате охоты и деятельности человека. Узнаем о нескольких вымерших видах животных.
1. Квагга
Квагга - это подвид зебры, обитавшей на территории нынешней ЮАР и вымерший в конце XIX века. Квагга, которую называли "наполовину зеброй, наполовину лошадью", достигала 2,57 м в длину, 1,25—1,35 м в высоту в холке, и весила 250-300 кг. Расцветка шерсти животного была уникальной - спереди она была полосатой, как у зебр, а ближе к хвосту напоминала расцветку диких лошадей. На этот вид часто охотились - в конце 1870-х годов их уже не осталось в дикой природе. Останки квагги в больших количествах были найдены в Капской провинции ЮАР.
×
2. Тираннозавр
Тираннозавр был одним из самых крупных наземных хищников всех времен. Этот гигант достигал шесть метров в высоту, и весил 4 500 – 8 000 кг. Передние конечности тираннозавра были маленькими, но выделялись мощные задние ноги, хвост и массивный череп. Останки последних тираннозавров обнаружили в скальных образованиях Северной Америки - это были останки особей, обитавших примерно 68,5-65,5 миллионов лет назад. Ученые нашли более 30 окаменелостей этих динозавров, среди которых были почти полные скелеты. Благодаря этим останкам, специалистам удалось изучить вид и проследить его историю.
3. Стеллерова корова
Стеллерова корова - гигантское млекопитающее отряда сирен, открытое в 1741 году экспедицией Витуса Беринга. Животное внешне напоминало большого тюленя, достигало 7—8 м в длину, и пяти и более тонн веса. Корова вела малоподвижный образ жизни, так как, по предположениям экспертов, не могла нырять. Они обитали вдоль северного побережья Тихого океана до юга Японии и Калифорнии. На момент открытия существовало всего две тысячи особей, на которые началась активная охота. К 1755 году издали закон о запрете охоты на стеллеровых коров, однако, к тому моменту они были практически уничтожены.
4. Тилацин
Тилацин, или сумчатый/тасманийский волк был самым крупным из известных плотоядных сумчатых и последним представителем своего рода Thylacinus. Хищник родом из Австралии, обитавший также в Новой Гвинее, вымер в ХХ веке. Тилацин жил на острове Тасмания вместе с рядом других редких видов, таких как тасманийский дьявол. К исчезновению этих наполовину полосатых волков привела охота, болезни, и потеря среды обитания из-за деятельности человека. Хотя тилацины считаются вымершими, до сих пор поступают сообщения о том, что их якобы видели на материке.
5. Туранский тигр
Туранский тигр или каспийский тигр обитал в Средней Азии, северном Иране и на Кавказе, и вымер в 1970-х годах. Максимальная масса взрослого самца составляла 240 кг - из всех известных миру тигров это был третий по величине. Самки были не такими крупными, весом 85-135 кг. Каспийский тигр отличался ярко-рыжим окрасом шерсти и более длинными полосами, которые имели коричневатый оттенок. Зимой их шерсть становилась более густой и пушистой.
6. Большерогий олень
Большерогий олень существовал в плейстоцене и раннем голоцене, вымерший около 7 тысяч лет назад. Отличались от других представителей рода Гигантских оленей большими размерами - высотой около двух метров, а также огромными рогами до четырех метров в размахе. По мнению ученых, основной причиной вымирания большерогих оленей стала охота, а также их неспособность жить в лесах, которые со временем заполнили среду обитания. Из-за больших рогов олени не могли передвигаться среди деревьев, поэтому жить в лесах могли только самки или самцы, сбросившие рога.
7. Бескрылая гагарка
Бескрылая гагарка являлась единственным современным представителем рода Pinguinus. Длина этих птиц достигала от 75 до 85 см, а вес - около 5 кг. Представителей вида находили на островах у восточной Канады, Гренландии, Исландии, Норвегии, Ирландии и Великобритании, однако, в середине 19 века гагарка была полностью истреблена человеком. Современные ученые обнаружили останки этих птиц, датирующиеся 14-м веком, у берегов Флориды - это означало, что зимой они отваживались перемещаться так далеко на юг.
8. Тур
Тур или первобытный бык - один из прародителей современного крупного рогатого скота. Это был крупный бык с мускулистым телом высотой 170—180 см и весом до 800 кг. Они появились в Индии около двух миллионов лет назад, затем мигрировали на Ближний Восток, Азию, и достигли Европы около 250 000 лет назад. К 13 веку нашей эры туры обитали в Польше, Литве, Молдавии, Трансильвании и Восточной Пруссии, где на них активно охотились. Но несмотря на введение закона об охране, в 1564 году осталось всего 38 особей, а в 1627-м скончалась последняя самка тура.
9. Додо
Додо или маврикийский дронт - эндемик острова Маврикий, родственник современного голубя, которого обнаружили голландские мореплаватели в 1598 году. Додо достигал около метра в высоту, питался фруктами и гнездился на земле. Они вымерли с середины до конца 17-го века преимущественно из-за деятельности человека.
10. Пещерный лев
В эпоху плейстоцена пещерные львы (в советской палеонтологии - тигрольвы) населяли Европу и Сибирь. Этот подвид был одним из самых крупных львов. Взрослый самец, найденный в 1985 году в районе Зигсдорфа (Германия), достигал около 1,2 м в высоту, и 2 м в длину. Львы, обитавшие в Сибири, вымерли после крупного оледенения около 10 тыс. лет назад, а европейские львы еще какое-то время обитали на Иберийском и Балканском полуостровах, после чего исчезли.
Источник:
Еще крутые истории!
- 28 гадких утят, ставших прекрасными лебедями
- 12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные
- Занимательная, юмористическая история про вантуз и мышку
- Страховщики. История напрочь неправдоподобная, но красивая
- Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
==========
10?! Всего 10 КАРЛ?!
Да за всю историю земли к 10 нужно добавлять нулей не жлобясь, если говорить о том кто за это время вымер к чертям.