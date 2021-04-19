"10 животных, которые исчезли с лица Земли"

Тур или первобытный бык - один из прародителей современного крупного рогатого скота. Это был крупный бык с мускулистым телом высотой 170—180 см и весом до 800 кг. Они появились в Индии около двух миллионов лет назад, затем мигрировали на Ближний Восток, Азию, и достигли Европы около 250 000 лет назад. К 13 веку нашей эры туры обитали в Польше, Литве, Молдавии, Трансильвании и Восточной Пруссии, где на них активно охотились. Но несмотря на введение закона об охране, в 1564 году осталось всего 38 особей, а в 1627-м скончалась последняя самка тура.