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10 животных, которые исчезли с лица Земли

10 животных, которые исчезли с лица Земли (11 фото)

Автор:
19 апреля 2021 16:07
Сообщество : Животные
Метки: вымершие животные   вымерший вид   животные   интересно   интересное   история   подборка   фото   
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11

Некоторых представителей животного мира мы сможем увидеть только в учебниках и на картинках в интернете - они полностью исчезли с лица Земли. Смесь полу-зебры и полу-лошади, гигантская морская корова, олень с рогами размахом четыре метра - все они когда-то существовали на планете, но вымерли, в основном, в результате охоты и деятельности человека. Узнаем о нескольких вымерших видах животных.

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Метки: вымершие животные   вымерший вид   животные   интересно   интересное   история   подборка   фото   
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9  комментариев
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34k
jonnyD 2 часа назад
"вымерли, в основном, в результате охоты и деятельности человека" , ну да , ... особенно тиранозавры .
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11k
Агент Безопасной Национальности 57 минут назад
Намешал все в кучу...
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12k
Serg2001 2 часа назад
Не помню где, но попадалась инфа, что на планете каждые три часа вымирает какой-то вид растений, насекомых, птиц или животных.
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27k
Игорь 2 часа назад
"10 животных, которые исчезли с лица Земли"
==========
10?! Всего 10 КАРЛ?!
Да за всю историю земли к 10 нужно добавлять нулей не жлобясь, если говорить о том кто за это время вымер к чертям.
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