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Как выглядел британский дирижабль класса R33, фотографии 1919-1925 гг

Как выглядел британский дирижабль класса R33, фотографии 1919-1925 гг (11 фото)

Автор:
02 мая 2021 13:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: дирижабли   дирижабль   история   как это было   летательные аппараты   познавательно   факты   
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Изначально Великобритания собиралась строить собственные дирижабли в сотрудничестве с немецкой компанией Zeppelin, но во время Первой мировой войны, в 1916 году, сотрудничество было расторгнуто. Однако в качестве трофея остался немецкий дирижабль, и его тщательно изучили - а затем на его основе построили R33.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дирижабли   дирижабль   история   как это было   летательные аппараты   познавательно   факты   
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Дмитрий Полчаса назад
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