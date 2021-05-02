Как выглядел британский дирижабль класса R33, фотографии 1919-1925 гг

Дирижабль R33 был спроектирован Армстронгом Уитвортом и собран в 1918 году, а первый его полет состоялся 6 марта 1919 года.



Технические характеристики: длина 196 м, диаметр 24 м, объем 55 000 м³, полезная нагрузка 26 470 кг, макс. скорость 99 км/ч, численность экипажа - 26 человек.



Всего R33 совершил более 20 рейсов. Его отправили на станцию ​​дирижаблей Пулхэм, где он налетал более 300 часов в испытаниях и обучении экипажей.



В 1921 году дирижабль использовался лондонской столичной полицией для управления дорожным движением. 31 мая 1921 года британское правительство отменило все разработки дирижаблей по финансовым причинам. Военные дирижабли были сняты с вооружения и списаны, но как гражданский дирижабль R 33 был законсервирован.



В 1925 году дирижабль R33 вывели из ангара после ремонта, к тому моменту он не летал уже 4 года. Его собирались снова использовать для обучения экипажей и тренировок. 16 апреля 1925 года из-за сильного ветра порвались крепления и дирижабль оказался в свободном полете на несколько часов. Приземлился он в Голландии. Это была громкая история в то время, и все газеты пестрели заголовками о том, как поврежденный дирижабль возвращается домой, и о том, какой у него героический экипаж.



За свои действия первый командир дирижабля лейтенант Ральф Бут был награжден Крестом ВВС, рулевой, летный сержант "Небесный" Хант, был награжден медалью ВВС, четверо других членов экипажа были награждены британскими Empire Medal и другим членам экипажа были вручены наградные часы с надписями.



В октябре 1925 года, после ремонта, R33 использовался для экспериментов по предоставлению данных для постройки дирижабля R101. Разобрали его в 1928 году. Переднюю часть оставили и отправили как экспонат в музей Королевских ВВС в Хендоне.