Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры

Использовать механические устройства для укрепления здоровья и физической силы пациентов первым началдоктор Густав Зандер из Стокгольма в 1857 году. В эпоху индустриализации идеи Зандера пришлись очень кстати. Зандер первым использовал идею регулирования сопротивления с помощью весов и приводов, которая стала основой современных тренажеров. Вот какими были машины доктора Зандера.

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Тренажердля растяжки боковых мышц живота 0 Источник:

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Тренажер для тренировки бицепсов 0 Источник:

Вибромассанжный тренажер для борьбы с неврастенией и запорами 0 Источник:

Машина для измерения размеров тела и изгиба позвоночника 0 Источник:

Занятия на этом тренажере служат для для расширения грудной клетки и увеличения объема легких 0 Источник:

Тренажер для растяжки 0 Источник:

Тренажер для исправления осанки 0 Источник:

Тренажер для уменьшения объема желудка 0 Источник:

Поворотный тренажер для укрепления мышц живота 0 Источник:

Машина для укрепления внутренних мышц таза 0 Источник:

Тренажер для бицепсов и трицепсов 0 Источник:

Велотренажер 0 Источник:

Тренажер для рук, плеч и спины 0 Источник:

Вибромассажный аппарат 0 Источник:

Аппарат для увеличения подвижности рук и плеч 0 Источник:

Аппарат для измерения параметров фигуры 0 Источник:

Аппарат циркулярного массажа 0 Источник:

Аппарат для тренировки мышц туловища 0 Источник:

Тренажер для массажа ног 0 Источник: