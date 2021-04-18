Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры

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Использовать механические устройства для укрепления здоровья и физической силы пациентов первым началдоктор Густав Зандер из Стокгольма в 1857 году. В эпоху индустриализации идеи Зандера пришлись очень кстати. Зандер первым использовал идею регулирования сопротивления с помощью весов и приводов, которая стала основой современных тренажеров. Вот какими были машины доктора Зандера.
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Занятия на этом тренажере служат для для расширения грудной клетки и увеличения объема легких
Источник: — переведено специально для fishki.net
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