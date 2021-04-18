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Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры

Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры (21 фото)

Автор:
18 апреля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: доктор Зандер   интересно   история   первая качалка   познавательно   стокгольм   тренажеры   факты   
657
21
Использовать механические устройства для укрепления здоровья и физической силы пациентов первым началдоктор Густав Зандер из Стокгольма в 1857 году. В эпоху индустриализации идеи Зандера пришлись очень кстати. Зандер первым использовал идею регулирования сопротивления с помощью весов и приводов, которая стала основой современных тренажеров. Вот какими были машины доктора Зандера.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: доктор Зандер   интересно   история   первая качалка   познавательно   стокгольм   тренажеры   факты   
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Мистер Фикс 55 минут назад
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Евгений Суслов 5 минут назад
Шведская стенка тоже изобретения Зандера?
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1k
Александр Туманов 43 минуты назад
Больше похоже на орудие пыток.
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