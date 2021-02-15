FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 605 постов • 161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось?

Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? (6 фото)

Автор:
15 февраля 2021 12:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: болезни   интересно   история   медицина   познавательно   события   факты   эпидемии   
1253
6
История учит нас: даже самая страшная эпидемия когда-нибудь заканчивается. И это, с учетом особенностей сегодняшнего дня, не может не радовать. А вот как именно заканчиваются эпидемии? Чем? И, главное, почему? Давайте изучим исторический опыт.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: болезни   интересно   история   медицина   познавательно   события   факты   эпидемии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин Час назад
"Первая из них - и первая пандемия в человеческой истории - разразилась в Константинополе, столице Византийской империи, в 541 г. до н.э..."

Тогда даже еще Константин Великий не родился. Частица "до" явно лишняя. Школьники и так историю не знают, не нужно их совсем уж путать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Александр Минуту назад
Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось?Посмотреть
Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Броненосец Потелкам Час назад
В сравнении с этими болячками нынешняя корона кажется детским лепетом.
" вирус по заказам пенсионных фондов"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) Эффект бабочки - это не миф, а реальность! Эффект бабочки - это не миф, а реальность! Держатель для головы - фотопринадлежность викторианской эпохи Держатель для головы - фотопринадлежность викторианской эпохи Что такое биполярное расстройство "простыми словами"? Что такое биполярное расстройство "простыми словами"? Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят 30 поразительных исторических фактов в фотографиях 30 поразительных исторических фактов в фотографиях
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

267527



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
0
0
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя
2
72
Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя
﻿
Набирающие популярность в сообществах
История Навального: реальный вызов или ручная оппозиция
0
48
История Навального: реальный вызов или ручная оппозиция
Илон Маск пригласил Владимира Путина поговорить по-русски
0
65
Илон Маск пригласил Владимира Путина поговорить по-русски
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#прикол#люди#картинки#навальный#знаменитости#настроение#фотографии#жизнь
#фото#факты#Россия#прикольные#позитив#день святого Валентина#китай#смешно#на различный вкус#природа
#интересно#история#приколы#девушки#СССР#интересное#комментарии#смешные#подборка#медицина

На что жалуетесь?

Вернуться