Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось?

Черная оспа ыла исконной "обитательницей" Старого Света, убивая трех из десяти заболевших и оставляя прочим на память уродливые шрамы. Но число смертей в Европе показалось пустяком, когда оспа пришла в Америку вместе с первыми путешественниками в XV веке и начала выкашивать десятками миллионов туземное население Америки, не имевшее естественного иммунитета к болезни. "За столетие от оспы погибло от 90 до 95% туземного населения нынешних территорий США и Мексики, - рассказывает Мокайтис. - До прибытия конкистадоров в Мексике насчитывалось 11 миллионов жителей, через несколько десятилетий их остался один миллион".

Лишь в конце XVIII века с черной оспой удалось покончить. Спасением стала первая в истории человечества вакцина. Британский врач Эдвард Дженнер обнарудил, что доярки нечувствительны к черной оспы. Как оказалось, практически все они переболевали коровьей оспой, не опасной для человека, после чего обретали иммунитет к "человеческой версии" болезни. Дженнер провел эксперимент: он заразил 9-летнего сына своего садовника коровьей оспой, а затем подверг его воздействию бактерий черной оспы. Мальчик не заболел. Тогда Дженнер начал массово применять этот метод. "Финальным итогом этой практики может стать полное уничтожение черной оспы",- писал он, и был в этом прав: через два столетия, в 1980 году, Всемирная организация здравоохранения заявила, что оспа полностью стерта с лица Земли.