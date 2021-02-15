Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось?

История учит нас: даже самая страшная эпидемия когда-нибудь заканчивается. И это, с учетом особенностей сегодняшнего дня, не может не радовать. А вот как именно заканчиваются эпидемии? Чем? И, главное, почему? Давайте изучим исторический опыт.
Юстинианова чума: и не осталось никого
Три самых смертельных пандемии в истории человечества был вызваны одной и той же бактерией - чумной бациллой Yersinia pestis. Первая из них - и первая пандемия в человеческой истории - разразилась в Константинополе, столице Византийской империи, в 541 г. до н.э. Ее принесли из Египта через Средиземное море, с данью, которую завоеванный Египет платил зерном византийскому императору Юстиниану. Вместе с зерном в Константинополь прибыли и крысы, которые распространили зараженных блох по всему городу. Чума вихрем разнеслась по Европе, Азии и Северной Африке, убив от 30 до 50 миллионов человек - почти половину населения цивилизованного мира. "Люди не знали, как лечиться, и старались лишь избегать зараженных", - говорит историк Томас Мокайтис из университета ДеПол. Эпидемия кончилась, лишь когда заражать стало больше некого: все, кто не умер, переболели в той или иной форме, получив иммунитет.
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Черная смерть - изобретение карантина
Чума вернулась в Европу 800 лет спустя. Эпидемия "черной смерти", разразившаяся в 1347 году, за год унесла около 200 миллионов жизней. Именно тогда, в XIV веке, европейцы впервые отчетливо, что причиной заражения становится контакт с зараженным, и стали принимать последовательные меры, чтобы избегать таких контактов. Первыми стали власти порта Рагуза, находившегося под контролем Венеции: они стали оставлять вновь прибывшие корабли на рейде сначала на 30, а потом и на сорок дней. Все это время никто не имел права сходить с корабля на берег. Только если за обозначенный срок никто на борту не заболевал, корабль мог прийти в порт, а матросы - отправиться в город. Опыт оказался удачным: заражения в городе прекратились. От итальянского наименования цифры 40 - "карантино" - и пошло слово "карантин", которое быстро распространилось, вместе с соответствующей практикой, по всей Европе.
Великая лондонская чума - изоляция заболевших
Лондону не было дано передышки после "черной смерти". За 300 лет с 1348 по 1665 годв британской столице было зафиксировано около 40 вспышек чумы - чаще, чем раз в десятилетие. В каждую из эпидемий в британской столице гибло около 20% населения.
В начале XVI века в Британии впервые вышел закон об изоляции заболевших. Дома больных отмечали тюком сена, привязанным к шесту или коновязи у входа. Тот, у кого в семье были заболевшие, должен был выходить на улицу с палкой, выкрашенной в белый цвет. Кошек и собак массово убивали, поскольку считалось, что они являются переносчиками чумы.
Великая лондонская чума 1665 года стала последней и самой сильной вспышкой болезни, она унесла 100 000 жизней лондонцев за 7 месяцев. Для борбы с болезнью все публичные мероприятия в городе были отменены. Заболевших силой заколачивали в их домах, отмечая двери красными крестами и надписью: "Боже, помилуй нас!" Мертвых сваливали на телеги и закапывали в общих рвах. Эти жестокие меры, однако, позволили покончить с чумой навсегда.
В начале XVI века в Британии впервые вышел закон об изоляции заболевших. Дома больных отмечали тюком сена, привязанным к шесту или коновязи у входа. Тот, у кого в семье были заболевшие, должен был выходить на улицу с палкой, выкрашенной в белый цвет. Кошек и собак массово убивали, поскольку считалось, что они являются переносчиками чумы.
Великая лондонская чума 1665 года стала последней и самой сильной вспышкой болезни, она унесла 100 000 жизней лондонцев за 7 месяцев. Для борбы с болезнью все публичные мероприятия в городе были отменены. Заболевших силой заколачивали в их домах, отмечая двери красными крестами и надписью: "Боже, помилуй нас!" Мертвых сваливали на телеги и закапывали в общих рвах. Эти жестокие меры, однако, позволили покончить с чумой навсегда.
Черая оспа - первые прививки
Черная оспа ыла исконной "обитательницей" Старого Света, убивая трех из десяти заболевших и оставляя прочим на память уродливые шрамы. Но число смертей в Европе показалось пустяком, когда оспа пришла в Америку вместе с первыми путешественниками в XV веке и начала выкашивать десятками миллионов туземное население Америки, не имевшее естественного иммунитета к болезни. "За столетие от оспы погибло от 90 до 95% туземного населения нынешних территорий США и Мексики, - рассказывает Мокайтис. - До прибытия конкистадоров в Мексике насчитывалось 11 миллионов жителей, через несколько десятилетий их остался один миллион".
Лишь в конце XVIII века с черной оспой удалось покончить. Спасением стала первая в истории человечества вакцина. Британский врач Эдвард Дженнер обнарудил, что доярки нечувствительны к черной оспы. Как оказалось, практически все они переболевали коровьей оспой, не опасной для человека, после чего обретали иммунитет к "человеческой версии" болезни. Дженнер провел эксперимент: он заразил 9-летнего сына своего садовника коровьей оспой, а затем подверг его воздействию бактерий черной оспы. Мальчик не заболел. Тогда Дженнер начал массово применять этот метод. "Финальным итогом этой практики может стать полное уничтожение черной оспы",- писал он, и был в этом прав: через два столетия, в 1980 году, Всемирная организация здравоохранения заявила, что оспа полностью стерта с лица Земли.
Лишь в конце XVIII века с черной оспой удалось покончить. Спасением стала первая в истории человечества вакцина. Британский врач Эдвард Дженнер обнарудил, что доярки нечувствительны к черной оспы. Как оказалось, практически все они переболевали коровьей оспой, не опасной для человека, после чего обретали иммунитет к "человеческой версии" болезни. Дженнер провел эксперимент: он заразил 9-летнего сына своего садовника коровьей оспой, а затем подверг его воздействию бактерий черной оспы. Мальчик не заболел. Тогда Дженнер начал массово применять этот метод. "Финальным итогом этой практики может стать полное уничтожение черной оспы",- писал он, и был в этом прав: через два столетия, в 1980 году, Всемирная организация здравоохранения заявила, что оспа полностью стерта с лица Земли.
Холера: победа гигиенистов
В начале - середине XIX века холера убивала в Британии десятки тысяч человек ежегодно. Медицина той поры утверждала, что болезнь распространяется через "миазмы", содержащиеся в дурном воздухе. Но британский врач Джон Сону заподозрил, что тяжелая болезнь, убивавшая людей за несколько дней после проявления первых симптомов, прячется не в воздухе, а в питьевой воде Лондона. Он изучал записи в госпиталях и моргах, изучая места вспышек. Он создал географическую карту смертей от холеры за 10 дней и нашел кастер, где умерло около 500 человек, вокруг колодца на Брод стрит, популярного в городе источника питьевой воды. "Получив эти данные я заподорил, что в самой популярной водопроводной колонке Лондона вода заражена холерными бактериями", - написал Сноу. Он убедил городские власти закрыть колонку на Брод стрит - и заражения прекратились. Это достижение не уничтожило холеру мгновенно - но стало первым шагом к пониманию ее причин и борьбе с болезнью средствами гигиены и очищения питьевой воды. Сегодня холера уничтожена в развитых странах, но в странах третьего мира ее вспышки случаются регулярно и связаны именно с качеством питьевой воды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тогда даже еще Константин Великий не родился. Частица "до" явно лишняя. Школьники и так историю не знают, не нужно их совсем уж путать.
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