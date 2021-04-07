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Лет сто назад жить в Америке было не только захватывающе интересно, но и местами жутковато. Но то, что кажется зловещим сегодня, в то время было в порядке вещей и никого не удивляло. Начало 20 века принесло с собой множество новых изобретений, идей и технологий. Но, как известно, научный и цивилизационный прогресс всегда идет путем проб и ошибок...
1. Пиявки официально считались лечебным средством от множества болезней
Какая польза может быть от кровососа? И все же кровопускание считалось полезным с глубокой древности. Пиявки были чрезвычайно удобным инструментом эскулапов: поставил парочку туда, парочку сюда - и вроде как полечил пациента. С помощью пиявок пытались лечить многое - лихорадку, метеоризм, зубную боль и даже геморрой (страшно даже представить). И хотя применение пиявок к середине 20 века почти сошло на нет, в Штатах эта традиция сохранялась еще довольно долго. А сегодня мы наблюдаем ее возрождение - заметили, сколько появилось рекламы гирудотерапии? Опять предлагают лечить все на свете - от рака до остеоартрита.
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2. Договорные браки были обычным делом
Когда мы говорим о договорном браке, чаще всего речь идет о детских/юношеских браках, устроенных родителями обеих сторон. Данные переписи населения США показывают, что в 1920 году почти 12 процентов всех американских девушек в возрасте от 15 до 19 лет уже были замужем. Это говорит о том, что ранние браки, как и во многих других странах в то время, были тогда в ходу, и выйти замуж в 15 лет считалось нормальным. Для сравнения - сегодня к 18 годам замуж выходит только около шести процентов американок.
3. Куклуксклановцы спокойно маршировали по улицам и их никто не останавливал
К 1920 году Америка стала, наверное, еще более расистской страной, чем прежде. В южных штатах вовсю действовали Законы Джима Кроу - местные законы о расовой сегрегации, принятые в 1890 году (к слову, действовали они аж до 1964 года). Организация "Ку-клукс-клан", с которой до этого вроде бы успешно боролись, вновь подняла голову, и никакие призывы президента-миротворца Вудро Вильсона не помогли остановить суды Линча. Самоуправство "Ку-клукс-клана" продолжалось еще несколько десятилетий.
Организация KKK в то время была настолько открытой, принятой частью американского общества, что публично спонсировала фестивали, семейные собрания и детские конкурсы красоты. Клан устраивал свадьбы и крестины. У них были машины, участвующие в гонках и бейсбольных командах. Они выставляли кандидатов на государственные должности. Их данные были внесены в городские справочники, наряду с швейными клубами и сельскохозяйственными обществами.
Организация KKK в то время была настолько открытой, принятой частью американского общества, что публично спонсировала фестивали, семейные собрания и детские конкурсы красоты. Клан устраивал свадьбы и крестины. У них были машины, участвующие в гонках и бейсбольных командах. Они выставляли кандидатов на государственные должности. Их данные были внесены в городские справочники, наряду с швейными клубами и сельскохозяйственными обществами.
4. Бубонная чума все еще оставалась большой угрозой
Бубонная чума, вызываемая бактерией Yersinia pestis (чумной палочкой), Черной смертью прошлась по Европе в 14 веке и убила примерно треть населения. Однако это заболевание было проблемой не только для жителей средневековой Европы - по данным Scientific American, в 20-м веке в США было зарегистрировано более 1000 случаев бубонной чумы.
Попала она туда по морю на пароходах, переносчиками были крысы и блохи, а местом первой вспышки стал Чайнатаун в Сан-Франциско. Власти перепугались так, что постарались все скрыть. До окончания вспышки от чумы умерло не менее 172 человек. В 1920 году в Галвестоне, штат Техас, произошла еще одна вспышка. На этот раз город действовал быстро. Источник заболевания был обнаружен (крысы), и Галвестон предпринял двухлетнюю серию убийств грызунов, которая помогла положить конец вспышке. Погибли всего 11 человек.
Попала она туда по морю на пароходах, переносчиками были крысы и блохи, а местом первой вспышки стал Чайнатаун в Сан-Франциско. Власти перепугались так, что постарались все скрыть. До окончания вспышки от чумы умерло не менее 172 человек. В 1920 году в Галвестоне, штат Техас, произошла еще одна вспышка. На этот раз город действовал быстро. Источник заболевания был обнаружен (крысы), и Галвестон предпринял двухлетнюю серию убийств грызунов, которая помогла положить конец вспышке. Погибли всего 11 человек.
5. Трупы животных и их фекалии были повсюду
Индустриализация привела к тому, что к началу 20-го века такие мегаполисы, как Нью-Йорк, вынуждены были использовать сотни тысяч лошадей для доставки и транспортировки. Увидеть в черте города спокойно гуляющих коз, уток, свиней или коров в конце 19-го - начале 20 веков тоже было делом совершенно обычным. Иногда эти животные (или те же лошади, от которых все зависели как от транспорта), умирали на улице и их нужно было куда-то увезти. Однако перевезти тушу весом в несколько сотен килограммов сложно, поэтому иногда трупы животных оставляли на некоторое время гнить - чтобы потом их легче было распилить на части. Гниющие трупы, представляющие собой рассадник болезней, представляли такую опасность для здоровья людей, которую мало кто из современных горожан может себе представить.
Добавьте к этому литры лошадиной мочи и килограммы навоза, покрывающие улицы каждый день, - и вы нарисуете полную картину происходившего. Причем происходило это во всем мире. В 1894 году лондонская газета Times предсказала, что через 50 лет каждая улица в Лондоне будет засыпана девятью футами навоза. К счастью, этого не произошло - появление автомобилей и асфальта позволило решить проблему, которую некоторые историки называют "великим кризисом конского навоза".
Добавьте к этому литры лошадиной мочи и килограммы навоза, покрывающие улицы каждый день, - и вы нарисуете полную картину происходившего. Причем происходило это во всем мире. В 1894 году лондонская газета Times предсказала, что через 50 лет каждая улица в Лондоне будет засыпана девятью футами навоза. К счастью, этого не произошло - появление автомобилей и асфальта позволило решить проблему, которую некоторые историки называют "великим кризисом конского навоза".
6. Женская медицина могла представлять реальную угрозу для здоровья
Здравоохранение в начале 20 века в целом было малоприятной штукой (хотя должно было быть, учитывая, что героин и кокаин продавались без рецепта). Для женщин дела обстояли еще хуже. Непонятные диагнозы и странные методы лечения - ощущение, будто на женщинах тренировались как на мышах.
Например, в одной популярной книге 1907 года о беременности врачам предписывалось промывать женские гениталии раствором бихлорида (фактически кислотой). В другой популярной книге того же года высказывалась теория о том, что матка напрямую связана с клитором и что родовые боли можно лечить, надавливая пальцами на концевые нити симпатических нервов в этой области и вокруг нее.
Популярное лечение ужасной женской "истерии", симптомами которой может быть любое поведение, которое не нравится мужчинам, предполагало, что врачи делали пациенткам особенный массаж, доводя их до оргазма. В конце концов, появился провидец, который изобрел "электромеханическое" лечение. Оно привело к появлению сегодняшних, скажем так, игрушек для взрослых.
Например, в одной популярной книге 1907 года о беременности врачам предписывалось промывать женские гениталии раствором бихлорида (фактически кислотой). В другой популярной книге того же года высказывалась теория о том, что матка напрямую связана с клитором и что родовые боли можно лечить, надавливая пальцами на концевые нити симпатических нервов в этой области и вокруг нее.
Популярное лечение ужасной женской "истерии", симптомами которой может быть любое поведение, которое не нравится мужчинам, предполагало, что врачи делали пациенткам особенный массаж, доводя их до оргазма. В конце концов, появился провидец, который изобрел "электромеханическое" лечение. Оно привело к появлению сегодняшних, скажем так, игрушек для взрослых.
7. Публичные казни собирали десятки тысяч зрителей
Сто лет назад обычный человек был гораздо ближе знаком с насилием и смертью, чем сегодня. Система правосудия того времени отражала общество, которому она служила: предателей расстреливали, насильников вешали, правосудие было беспощадным.
За всю историю в Соединенных Штатах было казнено около 15 000 человек. Как и в большинстве стран, смертная казнь в США часто была публичным зрелищем. Фактически, на последней публичной казни в стране присутствовало до 20 000 человек (казнили женщину).
Ну и вспомним еще раз о линчевании. По официальным данным, только пять штатов могут с уверенностью сказать, что там никого не линчевали с 1882 по 1968 год. Вешали убийц и воров крупного рогатого скота на Западе, а на юге всех вешали в основном за цвет кожи. Из 4743 человек, которых линчевали в США в период с 1882 по 1968 год, 72 процента были черными.
За всю историю в Соединенных Штатах было казнено около 15 000 человек. Как и в большинстве стран, смертная казнь в США часто была публичным зрелищем. Фактически, на последней публичной казни в стране присутствовало до 20 000 человек (казнили женщину).
Ну и вспомним еще раз о линчевании. По официальным данным, только пять штатов могут с уверенностью сказать, что там никого не линчевали с 1882 по 1968 год. Вешали убийц и воров крупного рогатого скота на Западе, а на юге всех вешали в основном за цвет кожи. Из 4743 человек, которых линчевали в США в период с 1882 по 1968 год, 72 процента были черными.
8. Детский труд использовался на полную катушку и повсеместно
Ребенок в семье всегда рассматривался как один из будущих работников и тот, кто будет кормить тебя на старости лет. Предполагалось, что это нормально, когда дети работают с малых лет, помогают по хозяйству или трудятся где-то еще. Сельская молодежь работала на поле, в угольных шахтах, ловила рыбку, чистила устриц, работала на всевозможных фабриках, где производили все - от текстиля до посуды и сигар. В больших городах дети трудились курьерами, водителями, уборщиками, газетчиками и т. п. Детский труд был неотъемлемой частью почти всех уровней американской экономики, но сами дети обычно даже не получали заработной платы. Общество рассматривало их просто как дополнительный заработок матери или отца.
9. Евгеника считалась серьезной наукой
Евгеника была и остается псевдонаучной и расистской теорией, согласно которой люди могут сознательно улучшать свой вид с помощью некоего отбора. На протяжении десятилетий правительства всего мира пытались "улучшить" своих граждан - не их жизнь, а самих граждан. Евгеника - это программа "разведения" человечества: создание идеальной разновидности "homo sapiens".
В 1923 году состоялась конференция по евгенике, на которой выступали многие известные люди. Президент Музея естественной истории в своем вступительном слове сказал о том, что нужно проводить эксперименты и наблюдения за "чистокровными" представителями каждой расы, чтобы выяснить, для чего каждая раса лучше всего приспособлена. Другими словами, правительства стран должны следить за тем, чтобы отдельные расы оставались на своих местах и не портили друг друга скрещиванием.
Тех, кто окажется непригодным, нужно просто стерилизовать. "Для всего мира будет лучше, если вместо того, чтобы ждать казни явных вырожденцев за совершенные ими преступления или позволить им голодать из-за своего слабоумия, общество сможет помешать тем, кто явно непригоден, продолжать свой род", - заявил судья Оливер Венделл Холмс, выступая на известном процессе о стерилизации.
Резюмируя вышесказанное: в США евгеника была популярна и считалась прогрессивной. 32 штата даже приняли какой-то закон о евгенике. Программы евгеники поддерживали лидеры таких организаций, как Planned Parenthood (Федерация запланированного родительства) и ACLU (Союз защиты гражданских свобод), а также такие известные люди, как Тедди Рузвельт и Александр Грэм Белл. Калифорния с ее высоким уровнем анти-мексиканских и антиазиатских настроений была особенно агрессивной и "успешной" в области евгеники. Более 20 000 калифорнийцев были стерилизованы в 20 веке.
В 1923 году состоялась конференция по евгенике, на которой выступали многие известные люди. Президент Музея естественной истории в своем вступительном слове сказал о том, что нужно проводить эксперименты и наблюдения за "чистокровными" представителями каждой расы, чтобы выяснить, для чего каждая раса лучше всего приспособлена. Другими словами, правительства стран должны следить за тем, чтобы отдельные расы оставались на своих местах и не портили друг друга скрещиванием.
Тех, кто окажется непригодным, нужно просто стерилизовать. "Для всего мира будет лучше, если вместо того, чтобы ждать казни явных вырожденцев за совершенные ими преступления или позволить им голодать из-за своего слабоумия, общество сможет помешать тем, кто явно непригоден, продолжать свой род", - заявил судья Оливер Венделл Холмс, выступая на известном процессе о стерилизации.
Резюмируя вышесказанное: в США евгеника была популярна и считалась прогрессивной. 32 штата даже приняли какой-то закон о евгенике. Программы евгеники поддерживали лидеры таких организаций, как Planned Parenthood (Федерация запланированного родительства) и ACLU (Союз защиты гражданских свобод), а также такие известные люди, как Тедди Рузвельт и Александр Грэм Белл. Калифорния с ее высоким уровнем анти-мексиканских и антиазиатских настроений была особенно агрессивной и "успешной" в области евгеники. Более 20 000 калифорнийцев были стерилизованы в 20 веке.
10. Власти пытались отравить самогонщиков во время Сухого закона
17 января 1920 года, после многолетних попыток убедить американцев в том, что запрет на спиртные напитки сделает общество лучше, продажа алкоголя в Соединенных Штатах была объявлена незаконной. И это была большая ошибка. Америка превратилась в жуткую антиутопию в стиле стимпанк, где правительство пытается вас отравить, а полицейские и политики подчиняются приказам мафии и KKK.
Люди начали сопротивляться запрету сразу же. Штат Мэриленд категорически отказался обеспечить его соблюдение, многие другие штаты и муниципалитеты недофинансировали его исполнение. Запрет производства и продажи алкоголя не уменьшил желания людей выпить, поэтому, естественно, появился рынок для поставок спиртного. А поскольку алкоголь теперь стал самым прибыльным товаром, у продавцов-бутлегеров и мафиозных боссов появилось много денег, чтобы подкупать полицейских, политиков и судей. Полиция была открыто коррумпирована, и, поскольку Сухой закон был в значительной степени обусловлен расистскими, антииммигрантскими и антикатолическими взглядами, он помог разжечь новую террористическую кампанию Ку-клукс-клана.
Любители выпить, покупая пиво, рисковали загреметь за решетку. А иногда и рисковали своей жизнью. Домашняя самодельная выпивка, так называемый bathtub gin, во время Сухого закона убила в четыре раза больше людей, чем до этого. К 1926 году смерти от самодельного алкоголя стали менее случайными и более преднамеренными. Поскольку большая часть домашнего спиртного производилась с использованием промышленных спиртов, федеральные власти увеличили количество метанола, смертельного яда, необходимого для производства промышленных спиртов. Известный юморист Уилл Роджерс пошутил по этому поводу так: "раньше правительства убивали только пулей. Теперь - квартами".
Люди начали сопротивляться запрету сразу же. Штат Мэриленд категорически отказался обеспечить его соблюдение, многие другие штаты и муниципалитеты недофинансировали его исполнение. Запрет производства и продажи алкоголя не уменьшил желания людей выпить, поэтому, естественно, появился рынок для поставок спиртного. А поскольку алкоголь теперь стал самым прибыльным товаром, у продавцов-бутлегеров и мафиозных боссов появилось много денег, чтобы подкупать полицейских, политиков и судей. Полиция была открыто коррумпирована, и, поскольку Сухой закон был в значительной степени обусловлен расистскими, антииммигрантскими и антикатолическими взглядами, он помог разжечь новую террористическую кампанию Ку-клукс-клана.
Любители выпить, покупая пиво, рисковали загреметь за решетку. А иногда и рисковали своей жизнью. Домашняя самодельная выпивка, так называемый bathtub gin, во время Сухого закона убила в четыре раза больше людей, чем до этого. К 1926 году смерти от самодельного алкоголя стали менее случайными и более преднамеренными. Поскольку большая часть домашнего спиртного производилась с использованием промышленных спиртов, федеральные власти увеличили количество метанола, смертельного яда, необходимого для производства промышленных спиртов. Известный юморист Уилл Роджерс пошутил по этому поводу так: "раньше правительства убивали только пулей. Теперь - квартами".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я не знаю как обстояли дела в США, но в советских аптеках продавались живые пиявки до 198Х годов.
Автору низачет, подготовка к написанию статьи ниже плинтуса.
Копипаст без включения мозга, если таковой имеется, тоже говорит не в его пользу.
Отсутствие знаний по описанным вопросам вполне допустимо, а вот отсутствие проверки сворованного откуда то текста признак или лени или слабого ума.
- Больше пишите про то, как плохо на Западе, и как хорошо у нас! Мы ещё не всё доворовали, нам нужно-то ещё лет 5-10 посидеть.
Примером длительной и успешной практики использования абортов для предотвращения рождения детей с тяжёлыми патологиями является программа предотвращения β-талассемии (серповидноклеточной анемии) на Сардинии (Италия)[30]. В середине 1970-х была начата массовая программа пренатальной диагностики плодов, гомозиготных по гену талассемии (то есть ребёнок, развившийся из такого плода, обречён на тяжёлое заболевание, для предотвращения летального исхода необходимо переливание донорской крови с периодичностью в 20 30 дней), родителям предоставлялся выбор прерывать беременность или нет.[31] В результате частота рождения детей, больных талассемией, на Сардинии за 25 лет снизилась в 20 раз. Оставшиеся 5 % больных детей появляются при информированном согласии родителей
Фрицы при нацистах подпортили репутацию евгеники, но псевонаукой её называть бред. Просто она с развитием репродуктивных технологий встроилась в генетику
Даже в википедии имеется указание, что репутация евгеники как науки была сильно подмочена нацистами, которые и пытались улучшить породу путём селекции. В то время как братец Дарвина, придумавший евгенику, явно не ставил перед собой идеологические задачи.