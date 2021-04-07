Евгеника была и остается псевдонаучной и расистской теорией, согласно которой люди могут сознательно улучшать свой вид с помощью некоего отбора. На протяжении десятилетий правительства всего мира пытались "улучшить" своих граждан - не их жизнь, а самих граждан. Евгеника - это программа "разведения" человечества: создание идеальной разновидности "homo sapiens".



В 1923 году состоялась конференция по евгенике, на которой выступали многие известные люди. Президент Музея естественной истории в своем вступительном слове сказал о том, что нужно проводить эксперименты и наблюдения за "чистокровными" представителями каждой расы, чтобы выяснить, для чего каждая раса лучше всего приспособлена. Другими словами, правительства стран должны следить за тем, чтобы отдельные расы оставались на своих местах и ​​не портили друг друга скрещиванием.



Тех, кто окажется непригодным, нужно просто стерилизовать. "Для всего мира будет лучше, если вместо того, чтобы ждать казни явных вырожденцев за совершенные ими преступления или позволить им голодать из-за своего слабоумия, общество сможет помешать тем, кто явно непригоден, продолжать свой род", - заявил судья Оливер Венделл Холмс, выступая на известном процессе о стерилизации.



Резюмируя вышесказанное: в США евгеника была популярна и считалась прогрессивной. 32 штата даже приняли какой-то закон о евгенике. Программы евгеники поддерживали лидеры таких организаций, как Planned Parenthood (Федерация запланированного родительства) и ACLU (Союз защиты гражданских свобод), а также такие известные люди, как Тедди Рузвельт и Александр Грэм Белл. Калифорния с ее высоким уровнем анти-мексиканских и антиазиатских настроений была особенно агрессивной и "успешной" в области евгеники. Более 20 000 калифорнийцев были стерилизованы в 20 веке.