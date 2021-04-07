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Отвратительные и жуткие вещи, которые 100 лет назад считались в США абсолютно нормальными

Отвратительные и жуткие вещи, которые 100 лет назад считались в США абсолютно нормальными (11 фото)

Автор:
07 апреля 2021 15:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: было и прошло   жизнь в сша   история   как это было   сто лет   сто лет назад   сша   факты   
2437
11
Лет сто назад жить в Америке было не только захватывающе интересно, но и местами жутковато. Но то, что кажется зловещим сегодня, в то время было в порядке вещей и никого не удивляло. Начало 20 века принесло с собой множество новых изобретений, идей и технологий. Но, как известно, научный и цивилизационный прогресс всегда идет путем проб и ошибок...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и прошло   жизнь в сша   история   как это было   сто лет   сто лет назад   сша   факты   
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58k
Опиум для народа Час назад
3. А сейчас ниггеры громят магазины и их никто не останавливает. Лепота,правда?
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8k
*Сергей* 7 минут назад
Какая польза может быть от кровососа? И все же кровопускание считалось полезным с глубокой древности. Пиявки были чрезвычайно удобным инструментом эскулапов: поставил парочку туда, парочку сюда - и вроде как полечил пациента. С помощью пиявок пытались лечить многое - лихорадку, метеоризм, зубную боль и даже геморрой (страшно даже представить). И хотя применение пиявок к середине 20 века почти сошло на нет, в Штатах эта традиция сохранялась еще довольно долго. А сегодня мы наблюдаем ее возрождение - заметили, сколько появилось рекламы гирудотерапии? Опять предлагают лечить все на свете - от рака до остеоартрита.

Я не знаю как обстояли дела в США, но в советских аптеках продавались живые пиявки до 198Х годов.
Автору низачет, подготовка к написанию статьи ниже плинтуса.
Копипаст без включения мозга, если таковой имеется, тоже говорит не в его пользу.
Отсутствие знаний по описанным вопросам вполне допустимо, а вот отсутствие проверки сворованного откуда то текста признак или лени или слабого ума.
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8k
Ден 23 минуты назад
Только они спасут святую америку (если что это, сарказм)
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5k
Pravednik84 Ден 15 минут назад
Да вот хрен его знает. Впрочем, эти тоже уроды.
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26k
Антон 24 минуты назад
- Господа в России жизнь для черни становится всё хуже. Быдло начинает прозревать. Ваши предложения?
- Больше пишите про то, как плохо на Западе, и как хорошо у нас! Мы ещё не всё доворовали, нам нужно-то ещё лет 5-10 посидеть.
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2k
salamander Полчаса назад
Оригинал статьи написан под стать сегодняшним "движениям" в штатах, типа белые ублюдки творили жесть. Линчевали черных только за цвет кожи. Хотя на самом деле, в основном, вешали за преступления. Как белых, так и черных.
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4k
Александр Зотов Час назад
Пример евгеники: программа предотвращения β-талассемии на Сардинии
Примером длительной и успешной практики использования абортов для предотвращения рождения детей с тяжёлыми патологиями является программа предотвращения β-талассемии (серповидноклеточной анемии) на Сардинии (Италия)[30]. В середине 1970-х была начата массовая программа пренатальной диагностики плодов, гомозиготных по гену талассемии (то есть ребёнок, развившийся из такого плода, обречён на тяжёлое заболевание, для предотвращения летального исхода необходимо переливание донорской крови с периодичностью в 20 30 дней), родителям предоставлялся выбор прерывать беременность или нет.[31] В результате частота рождения детей, больных талассемией, на Сардинии за 25 лет снизилась в 20 раз. Оставшиеся 5 % больных детей появляются при информированном согласии родителей

Фрицы при нацистах подпортили репутацию евгеники, но псевонаукой её называть бред. Просто она с развитием репродуктивных технологий встроилась в генетику
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2k
RoseM Александр Зотов 38 минут назад
Вы профилактику болезней путаете с выведением сверхчеловека.
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397
Bhaal Александр Зотов 22 минуты назад
Абсолютно верно. Кстати, наши врачи в своей массе за евгенику и смешивания здоровых детей с даунами и прочими.
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4k
Александр Зотов RoseM 20 минут назад
я то как раз ничего не путаю)
Даже в википедии имеется указание, что репутация евгеники как науки была сильно подмочена нацистами, которые и пытались улучшить породу путём селекции. В то время как братец Дарвина, придумавший евгенику, явно не ставил перед собой идеологические задачи.
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Договорные браки -это да,отвратительно. Не то что сейчас- сами решили,взяли кредит на свадьбу,поженились,через неделю разбежались и выплачивают кредит-за"бись...)))
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