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Морские раковины, которые индейцы ценили выше золота

Морские раковины, которые индейцы ценили выше золота (6 фото)

Автор:
01 мая 2021 17:58
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Культура   древний мир   индейцы   интересное   история   морские раковины   перу   южная америка   
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6
В 1526 году испанский корабль под командованием Бартоломе Руиса пересекая экватор у побережья Эквадора впервые столкнулся с торговым судном инков.
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Метки: Культура   древний мир   индейцы   интересное   история   морские раковины   перу   южная америка   
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Валерий Викторович 5 часов назад
И чем закончилась эта встреча инков с Руисом?
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KiploksAKS 4 часа назад
Откуда взялся "рафт"? "Рафт" в переводе с английского - плот. "Суда" индейцев как раз и были бальсовыми плотами, полинезийцы называли их паэ-паэ. По их образцу был построен плот Кон-Тики Хейердала.
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