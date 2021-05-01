Морские раковины, которые индейцы ценили выше золота

Приведем фрагмент письма, адресованному Карлу V, королю Испании и императору Священной Римской Империи, с описанием первого контакта с империей инков ("Франсиско Писарро. Завоевание Перу." Милтон Мельцер, 1915):

"Они везли много золота и серебра в виде украшений... включая короны и диадемы, пояса и браслеты, защиту ног и нагрудные доспехи, щипцы и погремушки, и ожерелья, и россыпи бусин и рубинов; зеркала отделанные серебром, чаши и другие сосуды для питья. Они везли множество шерстяных и хлопковых накидок, и мавританских туник... и других тканых изделий, окрашенных кошенилью, пунцовых, синих, желтых и многих других цветов, украшенных различными видами вышивки в виде птиц, животных, рыб и деревьев. У них было немного чистого весового золота... Также были и небольшие мешочки с камнями: изумруды, халцедон и другие драгоценности и кристаллы, и янтарь. Они везли все это для того, чтобы обменять на белые и кораллового цвета раковины, из которых они делают фишки, используемые как монеты."

Речь без сомнения шла о раковинах спондилюса.