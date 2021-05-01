Морские раковины, которые индейцы ценили выше золота

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В 1526 году испанский корабль под командованием Бартоломе Руиса пересекая экватор у побережья Эквадора впервые столкнулся с торговым судном инков.
Рафт на реке, Гуаякиль, Эквадор. Alexander von Humboldt и Aime Bonpland, 1810. Library and University Collections of University of Edinburgh.
Приведем фрагмент письма, адресованному Карлу V, королю Испании и императору Священной Римской Империи, с описанием первого контакта с империей инков ("Франсиско Писарро. Завоевание Перу." Милтон Мельцер, 1915):
"Они везли много золота и серебра в виде украшений... включая короны и диадемы, пояса и браслеты, защиту ног и нагрудные доспехи, щипцы и погремушки, и ожерелья, и россыпи бусин и рубинов; зеркала отделанные серебром, чаши и другие сосуды для питья. Они везли множество шерстяных и хлопковых накидок, и мавританских туник... и других тканых изделий, окрашенных кошенилью, пунцовых, синих, желтых и многих других цветов, украшенных различными видами вышивки в виде птиц, животных, рыб и деревьев. У них было немного чистого весового золота... Также были и небольшие мешочки с камнями: изумруды, халцедон и другие драгоценности и кристаллы, и янтарь. Они везли все это для того, чтобы обменять на белые и кораллового цвета раковины, из которых они делают фишки, используемые как монеты."
Речь без сомнения шла о раковинах спондилюса.
"Они везли много золота и серебра в виде украшений... включая короны и диадемы, пояса и браслеты, защиту ног и нагрудные доспехи, щипцы и погремушки, и ожерелья, и россыпи бусин и рубинов; зеркала отделанные серебром, чаши и другие сосуды для питья. Они везли множество шерстяных и хлопковых накидок, и мавританских туник... и других тканых изделий, окрашенных кошенилью, пунцовых, синих, желтых и многих других цветов, украшенных различными видами вышивки в виде птиц, животных, рыб и деревьев. У них было немного чистого весового золота... Также были и небольшие мешочки с камнями: изумруды, халцедон и другие драгоценности и кристаллы, и янтарь. Они везли все это для того, чтобы обменять на белые и кораллового цвета раковины, из которых они делают фишки, используемые как монеты."
Речь без сомнения шла о раковинах спондилюса.
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Для перуанских народов эти раковины представляли особую ценность. Холодное течение Гумбольдта, благодаря которому воды побережья Перу столь богаты рыбой, не позволяет воде прогреться до температур, необходимых для жизни моллюсков спондилюса. Раковины встречаются лишь на самом севере Перу. Основным источником этих ценностей была торговля с народами побережья более северных регионов, от Эквадора до Мексики, где океан значительно лучше прогревался. Инкские торговцы, которых встретили испанцы под предводительством Бартоломе Руиса, по всей видимости, как раз и плыли по одному из таких северных маршрутов.
Раковины активно использовалась в качестве ценного подношения в ритуальных церемониях, связанных с плодородием и водой, задолго до инков. Самые древние андские изделия из спондилюса датируются широким диапазоном в 4200-2500 гг. до н.э. Раковины стали одним из основных товаров в рамках торговли на дальние расстояния уже во времена чавин (900-200 гг. до н.э.). Спондилюс постепенно становятся важным атрибутом власти. Отсутствие доступа к этому премиальному ритуальному товару могло привести к утрате политического веса и потере влияния.
Раковины активно использовалась в качестве ценного подношения в ритуальных церемониях, связанных с плодородием и водой, задолго до инков. Самые древние андские изделия из спондилюса датируются широким диапазоном в 4200-2500 гг. до н.э. Раковины стали одним из основных товаров в рамках торговли на дальние расстояния уже во времена чавин (900-200 гг. до н.э.). Спондилюс постепенно становятся важным атрибутом власти. Отсутствие доступа к этому премиальному ритуальному товару могло привести к утрате политического веса и потере влияния.
Рельефное изображение божества с двумя видами раковин в руках (стромбус в правой руке, спондилюс в левой руке). Чавин. Коллекция Museo Nacional de Chavín.
Спрос на раковины вырастал в сложные периоды, связанные с природными катаклизмами. Можно вспомнить закат культуры моче, вероятнее всего вызванный наводнениями, засухами и дальнейшими восстаниями. Так, в важном региональном центре культуры моче Пампа Гранде найдены многочисленные ритуальные объекты из раковин, относящиеся к периоду 600-800 гг. н.э. Вероятно, таким образом индейцы пытались умилостивить богов.
Желание контролировать торговлю раковинами спондилюса могло быть и поводом для войн. Быстрая экспансия на север культуры уари сразу после упадка моче частично объясняется именно этой причиной.
Усиление столицы культуры чиму, города Чан-Чан, совпадающее по времени с закатом уари, также иногда связывают со сменой контроля над торговыми путями с Эквадором, а, как следствие, и доступом к раковинам и золоту.
Ценность раковин спондилюса определялась не только редкостью и верой в связь с плодородием и водой. Среди множества других причин столь высокой их значимости можно выделить их цвет (ассоциация с цветом крови), их форму (острые шипы могли наделяться магической силой), их способность реагировать на свет и тень (мистическое зрение) и токсичность (использование в шаманских ритуалах). Кроме того, раковины считались любимой пищей богов.
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