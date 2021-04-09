Без лица: как "люди" превращаются в обезличенные манекены

Это знаменитая Синтия, которую создал для одного из магазинов скульптор Лестер Габа. Создал и влюбился. По-настоящему влюбился, как в женщину. теперь Синтия была везде с ним - во всех поездках и просто по жизни. Он создавал ей гардероб, ухаживал, делал маникюр, педикюр и даже создал телевизионное шоу с ее участием...