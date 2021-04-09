Без лица: как "люди" превращаются в обезличенные манекены

Если вы присмотритесь внимательно к тому, что происходит вокруг, то заметите очень много изменений, в том числе касательно мелочей. Вот вам, к примеру, эволюция манекенов - от людей, к чему-то без лиц
Изначально манекены представляли из себя просто вешалку, лишь слегка напоминавшую фигуру человека. затем начали создавать куклы в полный рост, а в середине XIX столетия мировую индустрию моды захватила новая тенденция — создавать манекен как точную копию человека
Модели из дерева или папье-маше, выполняли роль помощников портных. а также рекламы в магазинах. они были настолько похожи на людей, что многие приходили посмотреть именно на них. а не на выставленную одежду.
Это знаменитая Синтия, которую создал для одного из магазинов скульптор Лестер Габа. Создал и влюбился. По-настоящему влюбился, как в женщину. теперь Синтия была везде с ним - во всех поездках и просто по жизни. Он создавал ей гардероб, ухаживал, делал маникюр, педикюр и даже создал телевизионное шоу с ее участием...
Манекены XX века выглядели очень реалистично — у них были глаза, нос, губы, волосы.
Интересно, что в СССР прототипы человека также производились, но были выполнены из гипса.
С течением времени менялись стандарты красоты, поэтому манекены тоже претерпевали трансформации.
Сегодняшние манекены, по большей части, обезличены, ибо выглядят по-модному, либо представляют из себя нечто несуразное
Современные копии человеческих фигур имеют утонченный вид, приближенный к модельным параметрам. Их рост составляет около 180 см, а рассчитаны они на размер одежды 40-42. Внешность современных манекенов, как правило, лишена высокой степени реалистичности — они выполнены однотонными с плохо выраженными чертами лица.
А может и хорошо, что они не похожи на людей?
Авторский пост
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