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Без лица: как "люди" превращаются в обезличенные манекены

Без лица: как "люди" превращаются в обезличенные манекены (26 фото)

Автор:
09 апреля 2021 13:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: изменения   интересное   история   куклы   манекены   мода   
1244
26

Если вы присмотритесь внимательно к тому, что происходит вокруг, то заметите очень много изменений, в том числе касательно мелочей. Вот вам, к примеру, эволюция манекенов - от людей, к чему-то без лиц

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Метки: изменения   интересное   история   куклы   манекены   мода   
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