Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х

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Интересное явление в мировой культуре, которое пролило свет на пуританские нравы, царившие тогда в Америке.
Цензура первых десятилетий двадцатого века безжалостно удаляла на кинопленке все, что хоть немного напоминало о сексе и любой эротической фривольности, ограждая зрителя от "моральной деградации". Но картинки в стиле пин-ап уже тогда выходили на арену и радовали их обладателей.
Откуда взялся этот термин?
Он происходит от английского выражения "to pin up", означающее "плакат, который прикалывается к стене", сокращенно "прикалывать". Этот слово впервые было использовано в начале 40-х годов, а самому-то явлению уже больше ста лет.
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Кстати, именно этому направлению должен быть благодарен Джек Лондон, чья популярность резко возросла, после того, как в его начали печатать в прессе, где были изображения веселых девочек в стиле пин-ап. Газеты и журналы были доступны даже самым небогатым слоям населения - работникам фабрики, морякам, студентам. Каждый мог вырезать из газеты изображение сочной красотки, чтобы повесить ее на стену.
Художник Чарльз Гибсон
Среди основоположников пин-апа - художник Чарльз Гибсон, его иллюстрации пользовались большим спросом, они висели на стенах студенческих квартирок, рабочих общежитий и даже в небольших ресторанчиках и кафе. Изображаемые им девушки не были похожи на привычных нам миленьких красоток, с удивленными бровками и сложенными губками.
Гибсон изображал грациозных, возвышенных, создающих иллюзию недоступности дам. Хотя в его иллюстрациях уже прослеживались намеки на то, что впоследствии массово использовалось художниками жанра пин-ап: тонкие черты лица, крупные бедра, пышная грудь и рот-бутончик. Но они не были столь откровенны, как модели 50-х.
Кстати, интересно, что Гибсону для его рисунков позировала его сестра Нэнси Астор, ставшая впоследствии первой леди в британском Парламенте.
Небо, самолет, девушка
В конце Первой мировой дамы Гибсона стали терять свою привлекательность в глазах аудитории. Им на смену пришли разбитные девчонки, более игривые, кажущиеся доступными. Этот тред подхватил художник Джордж Петти. Фюзеляжи американских военных самолетов Второй Мировой войны частенько расписывали рисунками, где девушки пин-ап изображались в образах стюардесс.
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Образ пин-ап девушек нередко использовался в рекламе. Coca-Cola, например, может сказать спасибо своей популярности именно девушкам пин-ап.
Веселые девочки украшали рекламные листовки, зажигалки, бытовую технику, журнальные страницы, пачки сигарет, календари и прочее. В общем, они были везде.
Мэрилин Монро
После 40-х стиль пин-ап стал чуть менее популярен, но в 60-х опять взошел на пик славы. Мэрилин Монро стала настоящим символом пин-апа.
Кстати, еще до начала своей блистательной карьеры, Мэрилин (тогда еще Норма Джин Догерти) подрабатывала пин-ап моделью у художника Эрла Морана.
Сейчас плакаты с Мэрилин стоят просто нереальных денег. В 2011 году один из них продали за 83,5 тысяч долларов. А ведь когда-то будущей звезде Голливуда платили за такие рисунки всего-то 10 баксов в час.
Пин-ап - это абсолютная женственность, легкая и ненавязчивая, и действительно яркое явление в истории художественной популярной культуры.
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