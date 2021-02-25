Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х

Кстати, именно этому направлению должен быть благодарен Джек Лондон, чья популярность резко возросла, после того, как в его начали печатать в прессе, где были изображения веселых девочек в стиле пин-ап. Газеты и журналы были доступны даже самым небогатым слоям населения - работникам фабрики, морякам, студентам. Каждый мог вырезать из газеты изображение сочной красотки, чтобы повесить ее на стену.